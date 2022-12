Befreiender Sieg für die SG Unterrath Die Unterrather bleiben durch einen 4:1-Sieg beim Schlusslicht im Rennen um den Klassenerhalt in der Landesliga.

Unterrath musste in diesem so wichtigen Spiel ohne etatmäßigen Torhüter auskommen. Zwischen den Pfosten stand Mittelfeldspieler Ionas Frantzozas. „Er war einer von zwei Feldspielern, die sich zur Verfügung gestellt hatten. Die Mannschaft hat sich dann für Ionas entschieden“, erklärte Schmitz. Die Wahl sollte sich als goldrichtig erweisen. Frantzozas erhielt nach Spielschluss ein Sonderlob seines Coaches. „Er hat Ruhe ausgestrahlt und einige Situationen auch fußballerisch gut gelöst“, erklärte der Übungsleiter, Am Gegentor zum zwischenzeitlichen 1:1 (16.) traf Frantzozas keine Schuld. Noch vor der Pause führte Zissis Alexandris die Gäste mit dem Treffer zum 2:1 zurück in die Erfolgsspur (38.). Khalid Al-Bazaz mit seinem zweiten Tor (61.) und Necirwan Khalil Mohmmad (81.) sorgten für klare Verhältnisse. Unterrath feierte mit dem Erfolg einen versöhnlichen Abschluss eines schwachen Jahres.



Rather SV - VfB 03 Hilden II 1:5. Eine unliebsame Packung gab es für den RSV. Das Team von Deniz Aktag verabschiedete sich mit einer deftigen 1:5-Heimniederlage gegen den VfB Hilden II in die Winterpause. Für Aktag selbst kam das Ergebnis nicht ganz überraschend. „Mir standen lediglich elf Akteure zur Verfügung. Da war von vorne herein klar, dass es für uns ein schweres Unterfangen werden könnte.“ Die Rumpfelf schlug sich im ersten Abschnitt noch wacker und lieferte den Gästen ein ausgeglichenes Spiel. „Leider kassieren wir dann relativ früh nach der Pause das 0:1. Danach war es schon ein anderes Spiel“, schilderte Aktag. Während der VfB nun selbstbewusst seinen Stiefel herunter spielte und rasch zwei weitere Treffer nachlegte, wurden bei den Platzherren die Beine schwerer. Immerhin reichte es für Rath kurz vor Schluss noch zum Ehrentreffer zum 1:4, den Youssef El Boudihi aus elf Metern erzielte (86.). Das letzte Wort gehörte dann wieder den Gästen aus Hilden, die durch den ehemaligen Lohausener Jona Simon auf 1:5 stellten (89.). Deniz Aktag zeigte sich nach Spielschluss als äußerst fairer Verlierer. „Der Sieg für den VfB geht vollkommen in Ordnung“, sagte der Rather Trainer, der dem Gegner zudem „großes Fairplay“ attestierte und auch den Schiedsrichter Pascal Spittek mit einem Kompliment bedachte. „Er hat das Spiel sehr gut geleitet.“



Viktoria Mennrath - SC West 2:1. Der Höhenflug des SC West hat ein Ende. Nach sieben siegreichen Spielen in Folge mussten die Linksrheinischen zum Jahresabschluss mal wieder eine Niederlage hinnehmen. „Serien reißen immer, ich halte davon generell nichts. Natürlich sind die Köpfe jetzt nach dem Spiel erstmal unten. Es gibt aber überhaupt keinen Grund dafür. Wir haben eine super Hinrunde gespielt“, sagte Trainer Goran Tomic unmittelbar nach dem Abpfiff. Für den SCW war es ein gebrauchter Nachmittag. Die Oberkasseler waren zwar das spielbestimmende Team, bisschen sich aber an der kompakten Defensive der Gäste die Zähne aus und mussten früh einem Rückstand hinterherlaufen. Paul Szymanski traf nach einem Konter nach 15 Minuten zur Führung. Diyar Turan konnte eine knappe Viertelstunde zwar ausgleichen, doch nur sechs Zeigerumdrehungen später gelang den Gastgebern durch Noah Kubawitz die erneute Führung. Der SC West versuchte alles und drängte auf den Ausgleich, blieb an diesem Nachmittag aber glücklos. „Es war heute ein Spiel auf ein Tor. Wir waren aber oft zu hektisch und zu statisch in der Offensive“, haderte Tomic.

Ärgern dürfte sich der Trainer auch über eine kuriose Situation kurz vor Schluss. Vier Minuten vor dem Ende sah Wests Torhüter Timo Utecht für ein Handspiel außerhalb des Strafraums die Rote Karte. In der gleichen Situation flog auch Maciej Zieba mit Gelb-Rot vom Platz, weil er sich beim Schiedsrichter beschwerte.