Beförderung nach Rauswurf: Teichmann übernimmt beim SC Oberweikertshofen

Was Teichmann zudem überzeugte? In Oberweikertshofen trifft Teichmann auf einige bekannte Gesichter – und beinahe hätte es vor zwei Jahren schon mit einem Engagement geklappt. Damals führten Gespräche aber nicht zur Zusammenarbeit. Als Co-Trainer wird künftig Oberweikertshofen-Urgestein Maximilian Schuch agieren.

Obwohl Teichmann noch nie selbst in der Landesliga Südwest coachte, ist die Liga für ihn nichts komplett Neues. Er wohnt in der Ecke, hat das ein oder andere Spiel gesehen. Fahrtzeittechnisch ist der SCO für ihn auch ein Gewinn, da er nur 45 Minuten zu jedem Training fahren muss. Einziges Manko bei seinem Oberweikertshofen-Engagement: Nun hat Teichmann als doch wieder einen Trainerposten. So bleibt kaum noch Zeit für die Hospitationen, die Teichmann eigentlich beim FC Augsburg und beim FC Bayern in seiner möglichen Trainerpause plante.

Hospitation beim FC Augsburg trotzdem nicht ausgeschlossen

Ganz von diesem Plan abweichen will er dann aber doch noch nicht. „Vielleicht wird es Augsburg über zwei, drei Tage sein. Das muss ich mit Sandro Wagner nochmal absprechen“, so Teichmann. Mit dem Neu-Augsburg-Trainer Sandro Wagner coachte Teichmann vor wenigen Jahren die U19 der SpVgg Unterhaching.

Ziele für die neue Saison haben der SCO und Teichmann auch schon festgelegt: „Unser internes Ziel ist ganz klar, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Was darüber hinausgeht, ist umso schöner.“ Um dies zu erreichen, möchte Teichmann in der neuen Saison schnell die 40 Punkte knacken. Die vergangene Saison beendete der Landesligist auf Rang 13. Zuletzt hatte der sportliche Leiter und spielende Co-Trainer Dominik Widemann das Team gecoacht, nachdem Trainer Florian Hönisch Ende April überraschend zurückgetreten war.