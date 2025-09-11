„Befinden uns im Lernprozess“ – Bei Altenstadt braucht es nur etwas Feinschliff

Der TSV ist durchwachsen in die neue Saison gestartet. Aus vier Begegnungen lautete die Bilanz vier Punkte. Für eine Mannschaft, die eigentlich um den Aufstieg mitspielen wollte, stellt dies eine magere Bilanz dar. „Wir sind noch nicht so weit, wie wir nach der letzten Rückrunde gedacht haben“, lautet die Erkenntnis des Übungsleiters. In der Tat gebärden sich seine Kicker ähnlich wie im vergangenen Jahr, als sie wie ein Orkan durch den Pokal-Wettbewerb fegten. Im Stile einer Pokal-Mannschaft machten die Altenstädter auch während der Runde weiter. An guten Tagen spielten sie die größten Favoriten in Grund und Boden. An grauen Tagen büßten sie bittere Punkte ein.

Christoph Wagner brauchte ein paar Tage, um die Niederlage sacken zu lassen. Der Trainer des TSV Altenstadt knabberte kräftig daran, wie seine Elf eine sichere 2:0-Führung aus der Hand gab und am Ende mit 2:4 gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch den Kürzeren zog. Als sich die erste Enttäuschung über die Pleite gelegt hatte, wurde ihm klar, welche Schlüsse er zu ziehen hatte. „Es macht keinen Sinn, alles umzukrempeln“, lautete seine Erkenntnis. Aber die Feile für den Feinschliff, hat er schon ausgekramt.

An dieser Mentalität hat sich im Sommer 2025 noch nicht viel geändert. Der Aufstiegsaspirant führte gegen den TSV Peiting mit 2:0, musste sich am Ende aber mit einem Unentschieden gegen den Bezirksliga-Absteiger vertrösten. Denselben Vorsprung hatte sich die Elf auch gegen Wildsteig/Rottenbuch erwirtschaftet, bevor sie dann vollkommen den Faden verlor. Nur in Lenggries, wo sie mit 1:4 unterging, war nichts von Hurra zu verspüren.

„Wir befinden uns mitten in einem Lernprozess“, analysiert Wagner die Situation. Temperament und Leidenschaft besitzt sein junges Team zur Genüge. Um sich dauerhaft in der Spitze zu behaupten, benötigt es vor allem Alter und Erfahrung, um auch einmal ein Spiel zu beruhigen und zu kontrollieren. Nur lassen sich solche Vorzüge bei Amazon nicht bestellen, es sei denn, es gibt auch ein paar ehemalige Regionalliga-Spieler im Sortiment, die sich ihre Routine gerne versilbern lassen.

Rückschläge sind mit eingeplant

So ist der Trainer gezwungen, einen Zickzackkurs einzuschlagen, um sein Ziel zu erreichen. „Das ist kein linearer Prozess“, ist dem Coach bewusst, dass es auch in Zukunft hin und wieder Rückschläge geben wird. „Das Ganze muss wachsen.“ Auch wenn mittelfristig Geduld gefragt ist, ignoriert Wagner nicht die Problemzonen, die er im Spiel seiner Mannschaft identifiziert hat. Er spricht von „Unaufmerksamkeiten“, mit denen seine Spieler dem Gegner auf die Sprünge halfen. Und er moniert eine gewisse Inkonsequenz, „die gegnerischen Angriffe nicht zu hundert Prozent zu verteidigen“.

Stets richtet sich seine Kritik auf das Verhalten in der Defensive. Zwölfmal hat es im Kasten der Altenstädter eingeschlagen, was einen Schnitt von drei Gegentoren pro Partie bedeutet. Mit einer solchen Quote spielt man normalerweise gegen den Abstieg. Dass das Team zurecht höhere Ambitionen hegt, verdankt es seiner Offensive, die zum Erlesensten in der Kreisliga zählt.

Wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, dass unsere Offensive immer für Tore gut ist.

Altenstadt-Trainer Christoph Wagner

Der Angriff ist so exzellent besetzt, dass er theoretisch jedes Spiel für sich entscheiden kann. „Wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, dass unsere Offensive immer für Tore gut ist“, mahnt der Trainer. Die acht Treffer, die seine Mannschaft bisher erzielte, sind respektabel, aber sie reichen nicht aus, um die Fehler in der Verteidigung zu kompensieren. „Wir müssen da noch die Balance zwischen Offensive und Defensive finden.“

Weil Wagner die Entwicklung seiner Mannschaft als Lernprozess deutet, ist es folgerichtig, die holprige Startphase als unfreiwillig verlängerte Vorbereitung zu werten. Die Fußballer bekamen noch einmal die Sinne geschärft, was sie schon beherrschen, aber was sie auch noch verbessern müssen, wenn sie wirklich ein Spitzenteam werden wollen. Dass sie bereits acht von zwölf möglichen Punkten verspielt haben, schmerzt natürlich. Die dürftige Bilanz dürfte sie aber auch motivieren, ihre Schwachstellen in den nächsten Wochen zielstrebig auszumerzen. „Die Chemie stimmt“, stellt Wagner klar.

Nun heißt es, Taten folgen zu lassen. Die vier kommenden Aufgaben sind höchst unterschiedlich. Zunächst stellen sich den Altenstadtern mit dem TSV Peißenberg und dem WSV Unterammergau zwei Kontrahenten in den Weg, die sich schon jetzt im Abstiegskampf der Kreisliga 1 befinden. Dann treffen sie auf den MTV Berg und den TuS Geretsried II, die beide höhere Ambitionen hegen. „Ich bin überzeugt, dass wir in einen Lauf kommen können“, gibt sich der Coach optimistisch. Kommt ganz darauf an, was seine Kicker aus ihren ersten vier Saisonspielen gelernt haben.