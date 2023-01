Das Hallenturnier des SV Beerfelden kehrt am 14. und 15. Januar zurück. – Foto: Frank Leber

Beerfeldener Budenzauber kehrt zurück Das Hallenturnier des SVB findet am 14. und 15. Januar in der Oberzenthalle Beerfelden statt

Beerfelden. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause trägt der SV Beerfelden wieder seinen SVB-Budenzauber in der Oberzenthalle Beerfelden aus. Neben einem Bambini- und einem F-Jugend-Turnier findet auch ein Straßen-, Viertel- und Ortsteilturnier statt. Als Highlight rundet das Seniorenturnier den Beerfeldener Budenzauber ab.

Das Hallenturnier startet am Samstag (14.01.) ab 11 Uhr mit dem Bambini-Turnier, in dem neun Mannschaften um den Turniersieg spielen. Es folgt am Nachmittag das F-Jugend Turnier, hier spielen zehn Junioren-Teams ihren Turniersieger aus. Das beliebte Straßen-, Viertel- und Ortsteilturnier schließt den ersten Tag des SVB-Budenzauber am Samstagabend ab.

Am Sonntag (15.01.) folgt das Highlight des Beerfeldener Budenzaubers: Ab 11 Uhr duellieren sich 12 Teams im Seniorenturnier. Mit dabei sind neben Ausrichter SV Beerfelden und zahlreichen Teams der Oberzent unter anderem auch Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach. Gespielt wird in drei Gruppen mit je vier Mannschaften, dabei kommen die je zwei Gruppenbesten sowie die zwei besten Gruppendritten ins Viertelfinale. Nach einem 9-Meterschießen um Platz 3 wird gegen 17:15 Uhr im Finale der Sieger des Beerfeldener Budenzaubers ausgespielt.