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Beerensteyn trifft: Wolfsburg schlägt Lyon im Viertelfinal-Hinspiel
Mit einem 1:0-Erfolg gegen OL Lyonnes verschaffen sich die Wölfinnen eine starke Ausgangsposition für das Rückspiel.
Die Frauen des VfL Wolfsburg haben im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Women’s Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den favorisierten OL Lyonnes setzten sich die Grün-Weißen mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Lineth Beerensteyn bereits in der Anfangsphase. Mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung verteidigte Wolfsburg den Vorsprung bis zum Abpfiff.
Frühe Führung als Schlüssel
Die Partie begann mit hohem Tempo und offensiven Akzenten auf beiden Seiten. Während Lyon zunächst Druck aufbaute, nutzten die Wölfinnen ihre erste klare Umschaltsituation eiskalt aus. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zog Beerensteyn aus der Distanz ab – der abgefälschte Ball schlug unhaltbar im Tor ein (13.).
In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wolfsburg blieb kompakt, während Beerensteyn per Kopf eine weitere gute Gelegenheit vergab. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.
Abwehrschlacht nach dem Seitenwechsel
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lyon den Druck deutlich und drängte Wolfsburg tief in die eigene Hälfte. Vor allem Kadidiatou Diani und Melchie Dumornay sorgten für Gefahr, doch entweder fehlte die Präzision oder das Aluminium verhinderte den Ausgleich.
Die Wölfinnen konzentrierten sich zunehmend auf die Defensive, kämpften um jeden Ball und setzten nur noch vereinzelte Entlastungsangriffe. Torhüterin Stina Johannes rückte in den Fokus und überzeugte mit mehreren starken Paraden. Trotz intensiver Schlussphase hielt Wolfsburg dem Druck stand und brachte den Vorsprung über die Zeit.
Geschlossenheit als Erfolgsfaktor
Cheftrainer Stephan Lerch zeigte sich nach Abpfiff hochzufrieden mit der Umsetzung des Matchplans. Besonders die kompakte Defensive und die mannschaftliche Geschlossenheit hob er hervor. Gegen einen Gegner wie Lyon sei es entscheidend, auch leidensfähig zu sein – genau das habe sein Team in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll bewiesen.
Entscheidung in Lyon
Mit dem 1:0-Heimsieg hat sich Wolfsburg eine gute Ausgangsposition erarbeitet, die Entscheidung fällt jedoch erst im Rückspiel. Am 2. April gastieren die Wölfinnen im Groupama Stadium in Lyon. Dort wird sich zeigen, ob der knappe Vorsprung ausreicht, um den Einzug ins Halbfinale perfekt zu machen.