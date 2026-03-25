Beerensteyn trifft: Wolfsburg schlägt Lyon im Viertelfinal-Hinspiel

– Foto: Timo Babic

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Women’s Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den favorisierten OL Lyonnes setzten sich die Grün-Weißen mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Lineth Beerensteyn bereits in der Anfangsphase. Mit einer leidenschaftlichen Defensivleistung verteidigte Wolfsburg den Vorsprung bis zum Abpfiff.

Frühe Führung als Schlüssel

Die Partie begann mit hohem Tempo und offensiven Akzenten auf beiden Seiten. Während Lyon zunächst Druck aufbaute, nutzten die Wölfinnen ihre erste klare Umschaltsituation eiskalt aus. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld zog Beerensteyn aus der Distanz ab – der abgefälschte Ball schlug unhaltbar im Tor ein (13.).

In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Wolfsburg blieb kompakt, während Beerensteyn per Kopf eine weitere gute Gelegenheit vergab. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.