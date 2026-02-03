Beerensteyn führt Wolfsburg zum Auftaktsieg 2:1 gegen den 1. FC Köln: Die VfL-Frauen starten mit Arbeitssieg ins Pflichtspieljahr von red · Heute, 15:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Zink

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind erfolgreich ins Pflichtspieljahr gestartet. Vor 2.343 Zuschauenden im AOK Stadion setzte sich das Team von Cheftrainer Stephan Lerch in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit 2:1 gegen den 1. FC Köln durch. Früh in Führung gegangen, gerieten die Wölfinnen im Spielverlauf mehrfach unter Druck, behielten am Ende jedoch die nötige Effizienz. Doppeltorschützin Lineth Beerensteyn avancierte zur entscheidenden Akteurin.

Frühe Führung, Köln antwortet mutig Der Auftakt verlief nach Maß für die Gastgeberinnen. Bereits in der vierten Minute nutzte Wolfsburg eine Umschaltsituation: Nach energischem Antritt von Kessya Bussy auf der linken Seite vollendete Beerensteyn zur frühen Führung. Der Treffer verlieh zunächst Sicherheit, doch Köln fand schnell in die Partie. Die Gäste störten hoch, attackierten mutig und zwangen den VfL immer wieder zu Ungenauigkeiten im Spielaufbau. Der Ausgleich fiel in der 22. Minute: Eine Hereingabe von Martyna Wiankowska wurde unglücklich von Sarai Linder abgefälscht und landete im eigenen Tor. In der Folge blieb Köln präsent und kam zu weiteren Möglichkeiten, während Wolfsburg zwar Ballbesitz hatte, aber zu selten klar vor das Tor kam. Kurz vor der Pause verhinderte Kölns Torhüterin Irina Fuchs mit einer starken Parade gegen Ella Peddemors die erneute Führung der Wölfinnen.

Mehr Kontrolle nach der Pause, Entscheidung durch Effizienz Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Wolfsburg strukturierter. Die Gastgeberinnen verlagerten das Spiel häufiger in die gegnerische Hälfte, ohne zunächst zwingend zu werden. Beerensteyn hatte kurz nach Wiederanpfiff eine gute Gelegenheit, wurde jedoch im letzten Moment geblockt. Mit zunehmender Spieldauer brachten die Einwechslungen neue Impulse. In der 68. Minute zahlte sich das aus: Vivien Endemann setzte sich auf dem Flügel durch und spielte einen präzisen Pass in die Tiefe auf Beerensteyn, die vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 2:1 einschob. Trotz weiterer Kölner Bemühungen verteidigte Wolfsburg die Führung konzentriert und ließ in der Schlussphase kaum noch klare Abschlüsse zu.