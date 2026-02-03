Beerensteyn führt Wolfsburg zum Auftaktsieg

Die Frauen des VfL Wolfsburg sind erfolgreich ins Pflichtspieljahr gestartet. Vor 2.343 Zuschauenden im AOK Stadion setzte sich das Team von Cheftrainer Stephan Lerch in der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit 2:1 gegen den 1. FC Köln durch. Früh in Führung gegangen, gerieten die Wölfinnen im Spielverlauf mehrfach unter Druck, behielten am Ende jedoch die nötige Effizienz. Doppeltorschützin Lineth Beerensteyn avancierte zur entscheidenden Akteurin.
Der Auftakt verlief nach Maß für die Gastgeberinnen. Bereits in der vierten Minute nutzte Wolfsburg eine Umschaltsituation: Nach energischem Antritt von Kessya Bussy auf der linken Seite vollendete Beerensteyn zur frühen Führung. Der Treffer verlieh zunächst Sicherheit, doch Köln fand schnell in die Partie. Die Gäste störten hoch, attackierten mutig und zwangen den VfL immer wieder zu Ungenauigkeiten im Spielaufbau.
Der Ausgleich fiel in der 22. Minute: Eine Hereingabe von Martyna Wiankowska wurde unglücklich von Sarai Linder abgefälscht und landete im eigenen Tor. In der Folge blieb Köln präsent und kam zu weiteren Möglichkeiten, während Wolfsburg zwar Ballbesitz hatte, aber zu selten klar vor das Tor kam. Kurz vor der Pause verhinderte Kölns Torhüterin Irina Fuchs mit einer starken Parade gegen Ella Peddemors die erneute Führung der Wölfinnen.
Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Wolfsburg strukturierter. Die Gastgeberinnen verlagerten das Spiel häufiger in die gegnerische Hälfte, ohne zunächst zwingend zu werden. Beerensteyn hatte kurz nach Wiederanpfiff eine gute Gelegenheit, wurde jedoch im letzten Moment geblockt.
Mit zunehmender Spieldauer brachten die Einwechslungen neue Impulse. In der 68. Minute zahlte sich das aus: Vivien Endemann setzte sich auf dem Flügel durch und spielte einen präzisen Pass in die Tiefe auf Beerensteyn, die vor dem Tor die Ruhe behielt und zum 2:1 einschob. Trotz weiterer Kölner Bemühungen verteidigte Wolfsburg die Führung konzentriert und ließ in der Schlussphase kaum noch klare Abschlüsse zu.
Im Vergleich zum letzten Ligaspiel hatte Lerch seine Anfangsformation auf mehreren Positionen verändert und insgesamt sieben Wechsel vorgenommen. In der Nachspielzeit setzte er zudem ein Zeichen für die Nachwuchsförderung: Linnea Saelen feierte mit ihrer Einwechslung ihr Bundesliga-Debüt.
Cheftrainer Stephan Lerch zeigte sich nach Abpfiff erleichtert: Die erste Halbzeit sei von fehlender Kontrolle und nicht sauber ausgespielten Angriffen geprägt gewesen. Nach der Pause habe sein Team Fehler minimiert, das Spiel konsequenter nach vorne verlagert und die entscheidenden Chancen genutzt. „Deshalb bin ich sehr glücklich, dass wir dieses schwere Spiel am Ende für uns entscheiden konnten“, bilanzierte Lerch.
Mit dem hart erkämpften Heimsieg sichert sich der VfL Wolfsburg drei wichtige Punkte und einen gelungenen Start in die zweite Saisonhälfte.