Das letzte Spiel der Ama Zwee habe ich aufgrund einer Beerdigung verpasst. Das ist einer der wenigen Anlässe, die einfach wichtiger sind als ein Fußballspiel.

Ich mag Beerdigungen nicht und verfüge daher hiermit, dass es auf meiner Beisetzung fröhlich zugehen soll: Römert euch einen in die Rüstung, kommt gefälligst in Trikots, Szene-Klamotten, und ihr Kutteln kommt in euren namensgebenden Kleidungsstücken. Denn ich werde meine Kutte auf jeden Fall anhaben. Zündet Pyro wie eine polnische Kurve im Pokalfinale und grölt Lieder zu meinen Ehren. Tröstet die Frauen, die jammern, weil ich meine Ehegelübde wirklich bis zuletzt aufrechterhalten habe – und damit ihre Hoffnung vernichtet habe. Und ganz wichtig: Ehrt den Amateurfußball.

Diese Losung versuchte ich heute auch meinem Sohn nahezubringen und nahm ihn mit zu den Ama Zwee. Na gut, ich hatte auch wenig Optionen, denn seine Mutter war über das Wochenende weg, und meine Mutter ging ihrem Hobby nach und pries gesanglich den lieben Gott. Also musste der Muschelpo so oder so mit.

Im Gegensatz zum Samstagabend war er am Sonntagmorgen gar nicht mehr für das Spiel zu begeistern. Aber Papi zog das letzte Ass aus dem Ärmel und lockte den Nachwuchs mit einer Bratwurst. Das motivierte den Knirps, und einmal mehr war mir absolut klar, dass dieses Kind eine komplette Kopie von mir ist.

Das morgendliche Theater hatte natürlich Zeit gekostet, und Papi musste einige Höchstgeschwindigkeitsschilder ignorieren, um wenigstens noch mit einem Zehn-Minuten-Puffer am Platz anzukommen.

Für den Muschelpo wurde die Decke ausgebreitet, auf der nun die Paw Patrol aus Plastik ihren Einsatz hatte. Ich hingegen flaggte zusammen mit dem Anzeigehauptmeister schnell an und baute die Kameras auf. Da der Teilzeitassi heute krankheitsbedingt ausfiel, dauerte das aber seine Zeit, und das erste Tor konnte nicht mehr in bewegten Bildern festgehalten werden. Die Ama Zwee versuchten, diesen frühen Rückstand sofort zu egalisieren, scheiterten aber am gut aufgelegten Keeper der Gäste.

Nach zehn Minuten klingelte es bereits das zweite Mal im Hertha-Kasten.

Weil danach nicht mehr viel passierte – außer dass der Sohnemann seine Bratwurst bekam –, ging es mit diesem 0:2 in die Kabinen.

Die Ama Zwee hatten im zweiten Durchgang mehrfach die Chance, den Anschluss zu erzielen, aber der Keeper von Hohen Neuendorf war heute einfach nicht zu bezwingen.

Wenigstens zeigte sich, dass ich mir nach meiner Beerdigung keine Sorgen um mein Erbe machen muss: Der Kutten-König Junior versuchte sich in diesem zweiten Durchgang auch an der Kamera. Der Erfolg war zwar noch mäßig, aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und beim Thema Meister: Hohen Neuendorf traf in der letzten Minute der neunminütigen Nachspielzeit zum 0:3 und erhält sich damit alle Chancen, diese Kreisliga-Saison als Tabellenerster abzuschließen.

Der Anzeigehauptmeister machte sich fix auf den Weg, um die Profis der Hertha in die Sommerpause zu verabschieden, und der Muschelpo und ich räumten unseren Kram zusammen und fuhren nach Hause.

Um in dem lyrischen Stilmittel zu bleiben: Gut, dass diese Saison bereits gestorben ist. Aber es wäre schade, wenn wir die Hoffnung auf eine positive Saisonbilanz beerdigen müssten.

Und um noch einen kleinen Tipp zu geben: Legt eure Beerdigung nicht auf einen Spieltag. Dann kommt nämlich keiner.