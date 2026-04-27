Beer nickt spät ein: LSK stellt Egestorf-Langreder ein Bein

Die Egestorfer übernahmen die Spielkontrolle bedienten sich für ihr Führungstor aber eines ruhenden Balles. In der Folge einer Ecke beförderte Pino Ballerstedt das Leder aus der Distanz in die Maschen (18.). Die Lüneburger packten erst spät im Spiel die Brechstange aus und nachdem Malte Meyer sein Kopfballduell gewann, beförderte Anton Beer das Leder zu seinem ersten Regionalliga-Tor über die Linie (85.).