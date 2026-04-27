Beer nickt spät ein: LSK stellt Egestorf-Langreder ein Bein

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat dem 1. FC Germania Egestorf-Langreder spät ein Bein im Aufstiegsrennen gespielt. Der Aufsteiger sicherte sich dank eines Youngster selbst einen Zähler, der für den LSK noch wichtig werden kann.
Die Egestorfer übernahmen die Spielkontrolle bedienten sich für ihr Führungstor aber eines ruhenden Balles. In der Folge einer Ecke beförderte Pino Ballerstedt das Leder aus der Distanz in die Maschen (18.). Die Lüneburger packten erst spät im Spiel die Brechstange aus und nachdem Malte Meyer sein Kopfballduell gewann, beförderte Anton Beer das Leder zu seinem ersten Regionalliga-Tor über die Linie (85.).
Während die Egestorfer den Kontakt zum Aufstiegsrelegationsplatz verlieren, sammelt der LSK einen wichtigen Zähler. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz ist zwar auf fünf Zähler geschmolzen, gleichzeitig haben einige Verfolger schon bis zu zwei Begegnungen mehr bestritten. Den Lüneburgern fehlen nicht mehr viele Punkte, um den Klassenerhalt einzutüten.