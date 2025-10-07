Beendigung der Zusammenarbeit mit Trainer, Spielverlegungen

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Das teilt der Verein über Instagram mit:
Vereinsstatement zur Beendigung der Zusammenarbeit mit Trainer Hakan Genctürk
"Bereits vor zwei Wochen endete die über dreijährige Zusammenarbeit zwischen dem TSV Wohmbrechts und unserem Trainer Hakan Genctürk. Uns ist wichtig zu betonen, dass Hakan Genctürk von unserer Seite weder entlassen wurde noch er selbst zurückgetreten ist. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgte im Zuge eines gemeinsamen, vertrauensvollen Gesprächs. Beide Seiten kamen dabei überein, dass die Zusammenarbeit an einem Punkt angekommen war, an dem sie nicht mehr die gewünschten Ergebnisse erzielte und den Ansprüchen des Vereins wie auch jenen von Hakan Genctürk nicht mehr in vollem Umfang gerecht wurde.
Wir bedanken uns bei Hakan Genctürk ausdrücklich für mehr als drei Jahre sehr gute und engagierte Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft sowohl beruflich als auch privat alles Gute.
Nun richten wir den Blick nach vorne: Die Suche nach einem neuen Trainer läuft bereits auf Hochtouren. Wir sind zuversichtlich, euch zeitnah eine geeignete Lösung für die Trainerbank präsentieren zu können."
Elias Kuhn
Vorstand
TSV Wohmbrechts
+++
+++
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga
Spielkennung: 351260064
Heimrechttausch
Croatia Stuttgart – Spvgg Cannstatt
Heimrechttausch
Spvgg Cannstatt – Croatia Stuttgart
vom Sonntag, den 19.10.2025 um 15.00 Uhr
Aufgrund der bevorstehenden Renovierung des Kunstrasens kommt es zum vereinbarten Wechsel des Heimrechts. Die Rückspiele finden bei Croatia Stuttgart statt.
Kreisliga B, Staffel 2
Spielkennung: 35132443
VfL Stuttgart – TSV Leinfelden II
vom Sonntag, den 05.10.2025
neuer Termin:
Donnerstag, den 16.10.2025 um 19:30 Uhr
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351360064
Heimrechttausch
Croatia Stuttgart II – Spvgg Cannstatt II
Heimrechttausch
Spvgg Cannstatt II - Croatia Stuttgart II
vom Sonntag, den 19.10.2025 um 13.00 Uhr
+++
+++