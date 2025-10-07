Beendigung der Zusammenarbeit mit Trainer, Spielverlegungen

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Vereinsstatement zur Beendigung der Zusammenarbeit mit Trainer Hakan Genctürk

"Bereits vor zwei Wochen endete die über dreijährige Zusammenarbeit zwischen dem TSV Wohmbrechts und unserem Trainer Hakan Genctürk. Uns ist wichtig zu betonen, dass Hakan Genctürk von unserer Seite weder entlassen wurde noch er selbst zurückgetreten ist. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgte im Zuge eines gemeinsamen, vertrauensvollen Gesprächs. Beide Seiten kamen dabei überein, dass die Zusammenarbeit an einem Punkt angekommen war, an dem sie nicht mehr die gewünschten Ergebnisse erzielte und den Ansprüchen des Vereins wie auch jenen von Hakan Genctürk nicht mehr in vollem Umfang gerecht wurde.

Wir bedanken uns bei Hakan Genctürk ausdrücklich für mehr als drei Jahre sehr gute und engagierte Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft sowohl beruflich als auch privat alles Gute.

Nun richten wir den Blick nach vorne: Die Suche nach einem neuen Trainer läuft bereits auf Hochtouren. Wir sind zuversichtlich, euch zeitnah eine geeignete Lösung für die Trainerbank präsentieren zu können."

Elias Kuhn

Vorstand

TSV Wohmbrechts