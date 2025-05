Beendet Staig die Saison ohne Niederlage und steigt nicht direkt auf?

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Asselfingen Asselfingen 15:00 live PUSH

Der SC Staig ist weiter ungeschlagen – und bleibt Neu-Ulm auf den Fersen. Das 8:3 gegen Langenau war ein Spektakel, aber auch ein Signal. Die Offensive ist in Topform, 74 Tore sprechen eine deutliche Sprache. Asselfingen hingegen steht nach der 0:4-Heimpleite gegen Westerheim am Abgrund. Alles spricht für einen souveränen Heimsieg der Gastgeber – doch der Druck liegt bei beiden.

Die Gastgeber marschieren weiter Richtung Meisterschaft. Das 2:0 in Donau war unspektakulär, aber effektiv – und genau das zeichnet Neu-Ulm in dieser Saison aus: Konstanz und Qualität. Westerheim dagegen trumpfte zuletzt mit zwei überzeugenden Siegen auf und ist das Überraschungsteam der Rückrunde. Beim 4:0 in Asselfingen brillierte man offensiv. Doch in Neu-Ulm hängen die Trauben hoch. Ein Sieg und gleichzeitiger Patzer von Staig – und der TSV darf sich Meister nennen.

Morgen, 17:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SW Donau SW Donau 17:00 PUSH

Beide Teams gingen zuletzt leer aus. Die SG Öpfingen unterlag in Offenhausen mit 2:4, zeigte aber erneut offensive Qualität. Mit 62 Treffern ist die Offensive eines der besten Argumente im Abstiegskampf. SW Donau dagegen steckt nach der 0:2-Niederlage gegen Neu-Ulm und der 4:6-Pleite in Westerheim in einer Ergebniskrise. Der Abstand auf die gefährliche Zone schrumpft. Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch – diesmal zählt für beide Seiten vor allem die Stabilität.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang SV Offenhausen SV Offenhausen 15:00 PUSH

Aufheim ist das Team der Stunde: Zuletzt drei klare Siege in Serie. Beim 4:1 in Ringingen zeigte man erneut Spielfreude und Effizienz. Offenhausen überraschte zuletzt mit einem 4:2 gegen Öpfingen, der Klassenerhalt ist geschafft. Im Hinspiel war es ein enges Duell. Jetzt hat die SGM die Favoritenrolle inne – doch Offenhausen könnte mit einem Auswärtssieg das letzte Stück Sicherheit erreichen.

Die Gastgeber spielen eine unauffällige, aber solide Rückrunde. Gegen Senden-Ay gelang ein 2:2, die Formkurve zeigt leicht nach oben. Ringingen dagegen ist abgeschlagen Letzter, kassierte zuletzt ein klares 1:4 gegen Aufheim. 103 Gegentore sprechen Bände. Viel spricht nicht für ein Wunder, zumal Asch-Sonderbuch zuhause meist stabil agiert. Für Ringingen geht es nur noch darum, sich anständig aus der Liga zu verabschieden.

Ein Kellerduell mit richtungsweisendem Charakter: Beide Teams trennen nur ein Punkt, der Verlierer rutscht bedrohlich nah an die Abstiegsränge. Jungingen feierte am vergangenen Spieltag einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg in Eggingen. Senden-Ay ließ beim 2:2 gegen Asch-Sonderbuch zwei Punkte liegen. Im Hinspiel hatte Jungingen knapp die Nase vorn – diesmal dürfte die Partie erneut eng werden. Emotionen, Zweikämpfe und hohe Intensität sind garantiert.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SG Altheim Altheim SV Eggingen Eggingen 15:00 live PUSH

Ein klassisches Abstiegsduell. Altheim steckt trotz starker Phasen tief im Schlamassel – die klare 0:4-Niederlage in Blaustein offenbarte erneut defensive Schwächen. Eggingen verspielte zuletzt wichtige Punkte beim 0:1 gegen Jungingen und steht nun unter Druck. Der Sieger dieser Partie könnte sich vorentscheidend retten, der Verlierer muss sich auf zwei Endspiele einstellen. Eggingen war im Hinspiel deutlich überlegen – kann das aber in der aktuellen Form kaum als Maßstab gelten lassen.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr TSV Langenau TSV Langenau TSV Blaustein Blaustein 15:00 PUSH