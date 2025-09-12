Beendet Schlusslicht Bruckmühl seinen Negativlauf in Zorneding?

Der SV Bruckmühl gastiert am 9. Spieltag der Bezirksliga Ost beim TSV Zorneding. Dabei trifft am Sonntag ab 13:30 Uhr der Zehnte auf den neuen Tabellenletzten.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl ist auch nach dem 8. Spieltag weiterhin im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost gefangen. Das Team rund um Kapitän Patrick Kunze ist seit dem 2. Spieltag in der Liga ohne Sieg und verlor die letzten drei Spiele allesamt. Mit fünf Punkten steht der Landesliga-Absteiger nach dem Freitagabend auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Hausherren stiegen in der vergangenen Saison als Kreisliga-Meister auf und erreichten am Ende einen sehr starken neunten Platz. Auf selbigen Rang steht der TSV auch nach den ersten acht Spielen in dieser Saison, mit zehn Punkten jedoch nur zwei Zähler vor der Gefahrenzone.

Nur wenige Tage nach der herben Derbypleite im Nachholspiel gegen Aufsteiger SB DJK Rosenheim geht es für den SVB bereits weiter. Am Sonntag gastiert die Mannschaft aus dem Mangfalltal beim TSV Zorneding. Im Ebersberger Landkreis soll nun der Negativlauf der letzten Wochen beendet werden.

TSV Zorneding überraschte gegen FC Töging

Die Zornedinger präsentierten sich bislang als kleine Wundertüte, hatten aber ein sehr herausforderndes Auftaktprogramm. Der Turn- und Sportverein duellierte sich bereits mit allen vermeidlichen Spitzenteams. Am letzten Augusttag gab es dabei einen Heimdreier gegen den FC Töging. Am vergangenen Wochenende holte der letztjährige Aufsteiger einen Punkt beim SV Miesbach.

Will der SV Bruckmühl schnellstmöglich den Tabellenkeller verlassen, braucht es in Zorneding drei Punkte. Bei dieser Mission wird neben den Langzeitverletzten auch Manuel Künzler nicht dabei sein. Der Offensivspieler steht aus persönlichen, aber erfreulichen Gründen, vorerst nicht zur Verfügung. Anstoß im Sportpark Zorneding ist um 13:30 Uhr.

SV Bruckmühl II gastiert beim SV Riedering – Spiel der Dritten verlegt

Die „Zwoate“ tritt in der Kreisklasse fast zeitgleich beim Tabellenzweiten SV Riedering an. Anpfiff ist dort um 14:00 Uhr. Das Team von Erich Dreher und Charly Kunze holte am vergangenen Wochenende im Derby gegen Kreisliga-Absteiger TuS Bad Aibling trotz einiger verletzungs- und urlaubsbedingter Ausfälle den ersten Zähler nach dem Aufstieg.

Die C-Klassen-Partie der „Dritten“ am Sonntag wurde verschoben. Der neue Termin für das Derby gegen den TV Feldkirchen II ist am 23. September. Los gehen wird es beim Nachbarverein um 19:30 Uhr. (Alexander Nikel)