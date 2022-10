Der SV 08 Laufenburg will gegen Wyhl mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern. – Foto: Juergen Rudigier

Beendet Laufenburg seinen Negativtrend? Nur ein Zähler in den letzten vier Spielen für den SV 08 +++ Zell fordert Tabellenzweiten Weil

Der SV 08 Laufenburg will seinen Negativlauf am Wochenende abschütteln: Dafür müssen im Duell mit dem SC Wyhl Punkte her. Der FSV Rheinfelden empfängt den Vorletzten Kirchzarten. Der FC Zell muss beim derzeitigen Tabellenzweiten, dem SV Weil, antreten.

SC Wyhl - SV 08 Laufenburg Keine Panik beim SV 08. Nur einen Punkt aus den letzten vier Partien holte Fußball-Landesligist SV 08 Laufenburg. „Wir verfallen aber nicht in Panik. Es gab keine Krisensitzung“, so Trainer Alaa Eldin Atalla vor dem Spiel beim SC Wyhl (Samstag, 15.30 Uhr). Sorge bereitet in erster Linie die gebeutelte Offensive. Immerhin: Sandro Knab soll wieder ins Team rücken, aus der Reserve Gabriel Dittmar (Atalla: „Wäre in der Lage, für Impulse zu sorgen“) aufrücken.





FSV Rheinfelden - SV Kirchzarten