Beendet Langquaid gegen Schierling seine Talfahrt?

Laabertal-Derby am Samstag im Waldstadion ----- Beide Derbykontrahenten brauchen in dieser Auseinandersetzung einen Erfolg: Die Rot-Weißen aus Schierling, um vielleicht noch einmal in den Kampf um die Aufstiegsplätze eingreifen zu können, die Weiß-Blauen aus Langquaid, um den Fehlstart aus der Winterpause nicht weiter ausufern zu lassen.
Die Frühjahrsbilanz spricht für die Oberpfälzer, die jedoch nach zwei klaren Auftaktsiegen durch das Heim-Remis gegen den TV Geisenhausen und die Niederlage im Spitzenduell in Ergolding zwei schmerzhafte Nackenschläge einstecken mussten. Überhaupt noch nicht in die Gänge gekommen sind die Gastgeber, die vier Schlappen in Folge einstecken mussten und dabei ohne jeglichen Torerfolg blieben. Zwar fehlten zuletzt bis zu sieben Spieler aus dem 23er-Aufgebot, doch Coach Matthias Eisenschenk hat einen ausgeglichenen Kader, der auch einige Ausfälle wegstecken kann.
Gerade die Offensive, der auch das Abschlussglück abhanden gekommen ist, bereitet ihm Sorgen. Hier werden weiterhin die jungen Jonas Brunner und Luka Vukovic ausfallen, während Aaron Bice wieder auf dem Weg zurück ist. Im Mittelfeld fehlten zuletzt Florian Brunner und Korbinian Köppel, deren Rückkehr noch dauern wird, und Timo Sterl, der wieder auflaufen dürfte. Das konnte im Vilstal auch erstmals der lange vermisste Spielmacher Benedikt Köppel, dem aber noch einige Trainingseinheiten und Spielpraxis fehlen, um zu gewohnter Stärke zurückzufinden.
Das Salzberger-Team, das vor der Restrückrunde durch Defensivmann Noa Heininger (SpVgg Landshut) ergänzt und durch die drei Abgänge Michael Pinzinger, Andrej Stojanov und Mergim Zekolli verschlankt wurde, darf sich in seiner Lauerposition keinen weiteren Ausrutscher mehr leisten. Die TVler um Abwehrchef Kevin Massinger und Sturmführer Luca Kuntze (10 Tore) - in der Torschützenliste folgen Maximilian Treitinger (6), Richard Aumeier (5), Matthias Lehner und Mario Folger (jeweils 4) - mussten sich in der Vorrunde mit einem torlosen Remis gegen den Nachbarrivalen abfinden, hoffen aber ihrer leichten Favoritenrolle trotz längerer Derby-Durststrecke gerecht zu werden.
Man darf gespannt sein, ob die Langquaider um Alex Santander Muñoz - bisher sechs Treffer - ihren Torfluch ausgerechnet gegen den Konkurrenten aus der unmittelbaren Nachbarschaft beenden können.
Anpfiff durch Schiedsrichter Simon Küblböck (SV Weiß-Blau Untergriesbach) ist am Samstag, 11. April, um 16.00 Uhr. Vorher, ab 14.00 Uhr, geht bereits das Meisterschaftsspiel der A-Klasse Mainburg zwischen der SG Adlhausen/Langquaid II und dem um den zweiten Rang kämpfenden SV Schwaig im Waldstadion über die Bühne.
TSV Langquaid: David Meißner, Jannik Möller - Christoph Blabl (C), Thomas Blabl, Dennis Kandsperger, Christian Ludwig, Noah Langner, Patrick Slodarz - Liridon Haljimi, Benedikt Köppel, Marvin Lang, Stefan Schauer, Leon Schlegel - Aaron Bice, Kevin Kandsperger, Alex Santander Muñoz, Markus Weiherer