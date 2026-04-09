Beendet Langquaid gegen Schierling seine Talfahrt? von Martin Zeilhofer · Heute, 17:01 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martin Zeilhofer

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr TSV Langquaid Langquaid TV Schierling Schierling 16:00 live PUSH

Laabertal-Derby am Samstag im Waldstadion ----- Beide Derbykontrahenten brauchen in dieser Auseinandersetzung einen Erfolg: Die Rot-Weißen aus Schierling, um vielleicht noch einmal in den Kampf um die Aufstiegsplätze eingreifen zu können, die Weiß-Blauen aus Langquaid, um den Fehlstart aus der Winterpause nicht weiter ausufern zu lassen.

Die Frühjahrsbilanz spricht für die Oberpfälzer, die jedoch nach zwei klaren Auftaktsiegen durch das Heim-Remis gegen den TV Geisenhausen und die Niederlage im Spitzenduell in Ergolding zwei schmerzhafte Nackenschläge einstecken mussten. Überhaupt noch nicht in die Gänge gekommen sind die Gastgeber, die vier Schlappen in Folge einstecken mussten und dabei ohne jeglichen Torerfolg blieben. Zwar fehlten zuletzt bis zu sieben Spieler aus dem 23er-Aufgebot, doch Coach Matthias Eisenschenk hat einen ausgeglichenen Kader, der auch einige Ausfälle wegstecken kann. Gerade die Offensive, der auch das Abschlussglück abhanden gekommen ist, bereitet ihm Sorgen. Hier werden weiterhin die jungen Jonas Brunner und Luka Vukovic ausfallen, während Aaron Bice wieder auf dem Weg zurück ist. Im Mittelfeld fehlten zuletzt Florian Brunner und Korbinian Köppel, deren Rückkehr noch dauern wird, und Timo Sterl, der wieder auflaufen dürfte. Das konnte im Vilstal auch erstmals der lange vermisste Spielmacher Benedikt Köppel, dem aber noch einige Trainingseinheiten und Spielpraxis fehlen, um zu gewohnter Stärke zurückzufinden.