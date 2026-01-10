Beelitzer Hallenmasters: FSV Babelsberg 74 II jubelt

Das Beelitzer Hallenmasters am heutigen Samstag bewiesen, warum es seit Jahren zu den festen Größen im regionalen Hallenfußball zählt. Zehn Mannschaften, aufgeteilt in zwei Fünfergruppen, spielten in der Sporthalle der Diesterweg-Grundschule um den Turniersieg. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie, ein eng getakteter Ablauf und zahlreiche Entscheidungsspiele sorgten für einen langen, emotionsgeladenen Abend. Am Ende setzte sich der FSV Babelsberg 74 II durch.

Gruppe A: Babelsberg II setzt früh Maßstäbe

In der Gruppe A dominierte der FSV Babelsberg 74 II das Geschehen nahezu nach Belieben. Vier Siege aus vier Spielen, 17:1 Tore und zwölf Punkte bedeuteten eine makellose Bilanz. Babelsberg eröffnete mit einem 3:0 gegen die SG Blau-Weiß Beelitz, ließ ein weiteres 3:0 gegen den KFV Wittbrietzen folgen und baute den Vorsprung mit klaren Erfolgen weiter aus. Hinter dem Spitzenreiter belegte der KFV Wittbrietzen mit neun Punkten Rang zwei. Die SG 1910 Woltersdorf sammelte sechs Zähler, während Blau-Weiß Beelitz und Blau-Weiß Stücken ohne realistische Halbfinalchance blieben.

Gruppe B: Lok Seddin zeigt Konstanz

In der Gruppe B setzte sich der ESV Lok Seddin an die Spitze. Mit zehn Punkten und nur einem Gegentor stellte Seddin die stabilste Defensive der Gruppe. Siege gegen Altes Lager und Borkheide sowie ein torloses Remis zum Auftakt legten den Grundstein für Platz eins. Dahinter folgten zwei Mannschaften der SG Blau-Weiß Beelitz mit acht und sieben Punkten. Der Borkheider SV und Blau-Weiß Altes Lager schieden aus.

Halbfinals: Klare Wege ins Endspiel

Im ersten Halbfinale bestätigte der FSV Babelsberg 74 II seine Favoritenrolle und gewann mit 4:0 gegen die SG Blau-Weiß Beelitz (blau). Auch im zweiten Halbfinale fiel die Entscheidung deutlich aus: Der KFV Wittbrietzen setzte sich mit 3:0 gegen den ESV Lok Seddin durch. Damit standen sich im Finale der dominante Gruppensieger aus Gruppe A und der stabile Zweite derselben Gruppe erneut gegenüber.

Platzierungsspiele voller Spannung

Abseits des Finalduells blieb das Turnier bis zuletzt intensiv. Im Spiel um Platz neun setzte sich Blau-Weiß Stücken 1979 mit 4:3 nach Neunmeterschießen gegen Blau-Weiß Altes Lager durch. Platz sieben sicherte sich die SG Blau-Weiß Beelitz nach einem 5:4 nach Neunmeterschießen gegen den Borkheider SV. Im Spiel um Platz fünf gewann die SG Blau-Weiß Beelitz knapp nach Neunmeterschießen gegen die SG 1910 Woltersdorf. Diese Ergebnisse unterstrichen die Ausgeglichenheit des Teilnehmerfeldes.

Spiel um Platz drei: Beelitz bleibt konzentriert

Im kleinen Finale traf die SG Blau-Weiß Beelitz (blau) auf den ESV Lok Seddin. In einer engen Partie setzte sich Beelitz mit 1:0 durch und sicherte sich Rang drei. Der Erfolg war Ausdruck einer stabilen Turnierleistung, auch wenn der ganz große Wurf verwehrt blieb.

Finale: FSV Babelsberg 74 II siegt

Das Endspiel zwischen dem FSV Babelsberg 74 II und dem KFV Wittbrietzen entwickelte sich zu einem spannenden Spiel. Babelsberg hatte bis dahin kein Gegentor kassiert und galt als klarer Favorit und siegte am Ende mit 3:2.