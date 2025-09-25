Beeindruckendes Zeichen der Dominanz: Garching siegreich

Der VfR Garching zeigt in der Bezirksliga Nord eine tolle erste Hälfte und arbeitet sich Richtung Relegationsplätze vor.

Garching – Der VfR Garching bleibt sich treu, verweigert sich weiter jeglicher Form von Unentschieden und schnuppert nach dem 3:1 (3:0) gegen den TSV 54 DJK München bis auf zwei Punkte an die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Bezirksliga Nord heran.

Die erste Halbzeit der Garchinger war ein beeindruckendes Zeichen der Dominanz. Der VfR war von Beginn an hellwach und verdiente sich das frühe 1:0 (7.). Nach einem weiten Ball kam der Keeper zu spät heraus, Mike Niebauer nickte den Ball Danke sagend ein. Fortan entwickelte sich ein lebhaftes Spiel mit einem kleinen Chancenplus der Hausherren.