Der VfR Garching zeigt in der Bezirksliga Nord eine tolle erste Hälfte und arbeitet sich Richtung Relegationsplätze vor.

Garching – Der VfR Garching bleibt sich treu, verweigert sich weiter jeglicher Form von Unentschieden und schnuppert nach dem 3:1 (3:0) gegen den TSV 54 DJK München bis auf zwei Punkte an die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Bezirksliga Nord heran.

Die erste Halbzeit der Garchinger war ein beeindruckendes Zeichen der Dominanz. Der VfR war von beginn an hellwach und verdiente sich das frühe 1:0 (7.). Nach einem weiten Ball kam der Keeper zu spät heraus, Mike Niebauer nickte den Ball Danke sagend ein. Fortan entwickelte sich ein lebhaftes Spiel mit einem kleinen Chancenplus der Hausherren.

Schon sieben Tore von Mike Niebauer

Das zweite Tor von Mike Niebauer wurde mit einer Traumflanke von Lukas Wollny grandios vorbereitet. Das einstige Super-Sechser aus Regionalligazeiten ist nun mit sieben Saisontoren die Nummer vier in der Torschützenliste der Bezirksliga. Kurz vor der Pause gab es dann noch das 3:0,und diesmal demonstrierte der VfB seine brutale Standard-Qualität. Dennis Niebauer ließ seinen Eckball auf den Kopf von Vitus Eicke flattern (43.). Gefühlt war das Spiel damit durch.

Wobei, so ganz durch war es nicht, weil sich die Münchner nicht aufgaben und nach dem 3:1 von Giulano Rubenbauer (56.) noch gute Chancen hatten, noch einmal heranzukommen. Speziell in der Schlussphase ließen die Garchinger zu viel zu – und das hätte böse ausgehen können. Auf der anderen Seite schoss Dennis Niebauer direkt nach dem 3:1 von der Mittellinie aufs Tor. Der überraschte Keeper hatte Glück, dass der Ball das Ziel knapp verfehlte.

VfR Garching – TSV 54 – DJK München 3:1 (3:0). VfR: Dietrich, Eicke, Stefanovic (46. Matzkowitz), Wollny, Fellner, James (90.+1 Vogel), M. Niebauer (72. Agbavon), D. Niebauer, Salassisidis (29. Eisl), Sternke (79. Monetti), Strube. Tore: 1:0 M. Niebauer (7.), 2:0 M. Niebauer (31.), 3:0 Eicke (43.), 3:1 Rubenbauer (56.). Schiedsrichter: Xaver Fabisch (Seehausen). Zuschauer: 92.