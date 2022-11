Beeindruckender Sieg des FC Welzheim 06

Mehr als ein Monat nach dem letzten Heimsieg an der Tannwiese empfing der FC Welzheim 06 I den TAHV Gaildorf zum 12. Spieltag der laufenden Kreisliga A2 Saison.

Obwohl sich der Gastgeber im Vorlauf vieles vorgenommen hatte, sahen die Zuschauer eine Anfangsviertelstunde, die den Anschein erweckte, als wäre der Gast aus Gaildorf der glasklare Favorit. Durch ein hohes, aggressives Pressing störte man ein ums andere Mal erfolgreich das Welzheimer Aufbauspiel und sorgte für Unruhe in den Reihen der Hausherren. Bereits nach neun Spielminuten musste Welzheims Schlussmann Neher das erste Mal hinter sich greifen, sechs Minuten später erhöhten die Gäste auf 0:2. Doch wie schon so oft in dieser Saison, führte auch dieser Rückstand nicht dazu, dass man in Welzheim den Glauben an sich verlor - im Gegenteil: Mit dem Treffer von Kröning (22.) nahm das Offensivspiel des Gastgebers gehörig an Fahrt auf. Es dauerte bis zur 29. Spielminute, bis Solakovic den Spielstand nach mustergültiger Vorarbeit von Benic neutralisierte. Die durch den 2:3 Führungstreffer aufkeimende Hoffnung auf Gaildorfer Seite war nur von kurzer Dauer, denn sieben Minuten später glich Benic zum 3:3 Halbzeitstand aus. Mit dem Anpfiff zum zweiten Abschnitt verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Hälfte der Gäste. Es dauerte nur wenige Minuten, bis sich dies auch im Ergebnis widerspiegelte: Erst versenkte Solakovic die Kugel souverän per Foulelfmeter (56.), bevor er mit einem Doppelschlag (57./60.) im Alleingang für die Beerdigung aller Gaildorfer Hoffnungen sorgte. Trotz klarer Verhältnisse starteten unnachgiebige Welzheimer weiterhin Angriff für Angriff und konnten durch Schäfer (65.) und Hoppe (88.) den Status als torreichste Offensive der Liga weiter festigen.

Spielertrainer Luka Benic: „Nachdem wir die erste halbe Stunde verschlafen haben und dadurch einem 0:2 Rückstand hinterher rennen mussten, konnten wir zum Glück rechtzeitig aufwachen und noch vor der Halbzeit zum 2:2 ausgleichen. In der zweiten Halbzeit, ließen wir unsere Angst in der Kabine und spielten völlig befreit auf, was sich letztendlich positiv auf das Ergebnis auswirkte, das auch in der Höhe völlig verdient war. Nun haben wir 2 Wochen Zeit uns auf die letzten 3 Spiele vorzubereiten, in denen nichts anderes als die volle Punktausbeute das Ziel ist.“

Kommendes Wochenende genießt der FC Welzheim 06 I einen spielfreien Sonntag, bevor er eine Woche später in Erbstetten gastiert.