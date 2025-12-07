Beeindruckende Vorstellung: Großaspach siegt mit 3:1 in Frankfurt

Mit reichlich Selbstbewusstsein im Gepäck aber der nötigen Portion Respekt reiste die SG Sonnenhof Großaspach am Nikolaustag-Samstag zum Jahresabschluss für die finale Partie in 2025 zum Tabellenvierten FSV Frankfurt. Und es sollte eine weitere beeindruckende Vorstellung der SG in dieser aktuellen Regionalliga Südwest-Saison werden. Doch bis dahin hatte der Dorfklub zunächst einmal etwas Arbeit zu verrichten.

Quasi im Gegenzug hatte die SG aber prompt die dicke Möglichkeit zum Ausgleich. Niklas Pollex wurde im Strafraum in Szene gesetzt und kam aus halbrechter Position zum Abschluss. FSV-Keeper Louis Held war aber zur Stelle und konnte den Ball im letzten Moment noch per Glanztat von der Linie kratzen (20.). Dann der nächste große Aufreger: Giorgio Del Vecchio brachte Loris Maier im Strafraum zu Fall, Schiedsrichter Jason Lieser entschied ohne zu Zögern auf Strafstoß für die Aspacher. Fabian Eisele übernahm schließlich Verantwortung, scheiterte allerdings vom Punkt aus an der starken Parade von Held (27.).

Die Partie begann noch relativ verhalten. Echte hochkarätige Torraumszenen erwiesen sich zunächst als Mangelware. Die SG hatte zwar mehr Ballbesitz, zeigte sich beim letzten Pass aber meist noch zu ungenau. Ausgerechnet ein Fehlpass von Luca Molinari direkt in den Lauf von Hassan Mourad sorgte dann für den Highlight-Dosenöffner an diesem nass-kalten Nachmittag sowie die durchaus überraschende Führung für die Gastgeber. Der Frankfurter-Offensivmann nahm dankend an, stürmte auf Reule zu und versenkte eiskalt zum 1:0 (18.).

Doch der Dorfklub spielte weiterhin munter nach vorne und kam weiterhin zu Chancen. Eine weitere Möglichkeit zum Ausgleich hatte Elias Rahn, dessen leicht abgefälschter Schuss ins lange Eck von Timo Hildmann noch von der Torlinie geköpft werden konnte (32.). Auf der anderen Seite dann wieder der FSV. Emanuel McDonald wurde nach einem Konter der Hausherren im Strafraum freigespielt und kam anschließend zum Abschluss. Doch auch Max Reule reagierte glänzend und konnte per Fußabwehr das 0:2 verhindern (36.). Und der dennoch längst überfällige Ausgleich der SG sollte dann doch noch vor der Pause fallen: Volkan Celiktas brachte eine Flanke von rechts in die Box, die Frankfurter bekamen diese nicht konsequent wegverteidigt. Loris Maier schaltete schnell und netzte per Schuss ins linke untere Eck ein zum verdienten 1:1-Ausgleich mit welchem es auch in die Halbzeitpause ging.

Nach dem Seitenwechsel stellte die Mannschaft von Cheftrainer Pascal Reinhardt dann aber einmal mehr unter Beweis, warum sie zurecht ganz oben in der Tabelle mitmischt. Die Aspacher übernahmen komplett die Kontrolle, ließen Ball und Gegner laufen und schnürten die Frankfurter regelrecht in ihrer eigenen Hälfte ein. Und schnell machte sich auch bei den anwesenden Zuschauern der Eindruck bemerkbar: Hier kann es am heutigen Tag nur einen Sieger geben. Zunächst vergab Volkan Celiktas per Kopf nach einer Ecke von Kunde, als er diesen hauchdünn über den Querbalken setzte (56.).

Nur wenige Sekunden später war es Elias Rahn, der aus rund 15 Metern zum wuchtigen Abschluss kam, Louis Held aber stark mit beiden Fäusten parieren konnte (57.). Doch kurz darauf sollte es dann soweit sein: Rahn schickte eine Flanke von rechts in die Box, Niklas Pollex erwies sich als echtes Kopfballungeheuer und versenkte das runde Leder technisch stark im rechten oberen Eck zur 2:1-Führung für die SG (62.). Und die Aspacher marschierten weiter und drückten auf die Vorentscheidung. Doch mit dieser sollte es dann bis zur 84. Spielminute dauern, wenn auch der FSV selbst keinen einzigen Torschuss mehr im zweiten Spielabschnitt auf das Gehäuse von Max Reule abgab.

Der eingewechselte Lukas Stoppel schickte den ebenfalls eingewechselten Mert Tasdelen mit einem langen Ball auf die Reise. Dieser wurde anschließend vom heraus eilenden Louis Held von den Beinen geholt, folglich zeigte der Unparteiische ein zweites Mal an diesem Nachmittag auf den Punkt. Der Gefoulte machte es selbst: Mert Tasdelen verwandelte souverän flach ins linke untere Eck zum 3:1-Endstand. Damit feiert die SG Sonnenhof Großaspach den fünften Sieg in Serie, knackt die 40 Punkte- sowie 60 Tore-Marke, ist nun seit elf Pflichtspielen ungeschlagen und setzt sich oben in der Tabelle fest.



Die nächste Partie

Nach dem Spiel verabschiedet sich die Mannschaft in die wohlverdiente Winterpause. Infos rund um die anstehende Wintervorbereitung sowie der geplanten Testspiele folgen zeitnah auf den üblichen Kanälen der SG.