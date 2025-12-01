"Beeindruckende Reaktion": SSV Bornheim gewinnt wildes Kellerduell

Nach einer präzisen Catak-Ecke nickte Nils Wolters früh zum 1:0 ein. Kurz darauf erhöhte Kevin Biermann per sicher verwandeltem Elfmeter, nachdem Mohammed Zaim im Strafraum gelegt worden war. Osmaan betonte später, dass der SSV „das Spiel bereits in der ersten Halbzeit entscheiden können“ hätte – zu viele Angriffe wurden nicht sauber zu Ende gespielt.

Pesch hingegen wirkte zunächst völlig neben der Spur. Cheftrainer Adriano Terranova sah „nahezu keinen Zugriff auf das Spiel“, während Bornheim die Begegnung kontrollierte.

Pesch schlägt zurück – dann kommt Zaim

Nach der Pause wurde das Spiel hektisch. Pesch schöpfte Hoffnung, als Ergün Yildiz zum 2:1 verkürzte und Georg Shkri nach einer Bornheimer Schlafmützigkeit zum 2:2 ausglich. In dieser Phase hätten die Gäste zudem einen Alu-Treffer zu verzeichnen.

Doch Bornheim hatte einen Mann, der das Spiel wieder in die richtigen Bahnen lenkte:

Mohammed Zaim. Binnen drei Minuten traf der Offensivspieler doppelt. Osmaan sprach von einer „beeindruckenden Reaktion und der passenden Antwort in einer kritischen Spielphase“.

Pesch steckte trotzdem nicht auf und kam durch Kaan Akca noch einmal heran. Terranova haderte später mit der Art der Gegentore: „Individuelle Fehler bringen Bornheim zurück ins Spiel – und sie nutzen jede dieser Situationen konsequent.“

Bornheim hingegen vergab weitere Großchancen, scheiterte mehrfach am stark reagierenden Pescher Keeper Darlington Ticha. Erst in der 85. Minute machte Cedric Abresch den Deckel drauf.

Bornheim belohnt sich – Pesch weiter im Abwärtsstrudel

Am Ende stand ein verdienter Bornheimer Heimsieg, den Osmaan so zusammenfasste: „Ein deutlicheres Ergebnis wäre möglich und verdient gewesen. Die drei Gegentore müssen wir aber aufarbeiten – das darf uns in dieser Form nicht passieren.“

Pesch, das erneut viel investieren musste, blieb wieder ohne Ertrag. Terranova brachte es auf den Punkt: „Wir müssen momentan wahnsinnig viel investieren, um eigene Treffer zu erzielen, während stabilere Mannschaften einfach mehr Selbstvertrauen und das nötige Spielglück haben.“

Für Bornheim geht es nun mit frischem Rückenwind nach Vichttal – Pesch dagegen steckt tiefer denn je im Tabellenkeller und braucht am kommenden Sonntag gegen Königsdorf dringend ein Erfolgserlebnis.