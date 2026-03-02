Beeindruckende Reaktion des TSV Wendlingen, TV Neidlingen dreht auf

Kreisliga A1:

SG Eintracht Sirnau – TSV Deizisau 0:5

Ein berauschender Auftritt des TSV Deizisau, der von der ersten Minute an keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit ließ. Dennis Köber (27.) und Nick Hamann (29.) sorgten mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag innerhalb weniger Augenblicke für eine frühe Weichenstellung, die den Gastgebern sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Hunger der Gäste ungestillt: Alassane Braun (54.) baute den Vorsprung mit viel Spielfreude aus, bevor Cedrik Grentz (76.) und Dimitrije Pantic (89.) den emotionalen Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzten. Ein Nachmittag voller Offensivpower, an dem Deizisau jede sich bietende Lücke gnadenlos ausnutzte.

VfB Reichenbach/Fils – FV Spfr Neuhausen II 2:1

Was für ein dramatischer Krimi, der die Zuschauer bis in die letzte Sekunde in Atem hielt! Lukas Seitanis (10.) brachte den VfB früh auf Kurs und versetzte den heimischen Anhang in helle Aufregung. Lange Zeit sah es so aus, als würde dieser knappe Vorsprung reichen, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Vincent Markl (81.) markierte den umjubelten Ausgleich für die Reserve aus Neuhausen und hauchte der Partie neues Leben ein. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, kochten die Emotionen in der Nachspielzeit über. Ein Handelfmeter sorgte für die Entscheidung: Charalampos Kiouptsidis (90.+4) übernahm die Verantwortung und versenkte das Leder zum viel umjubelten Siegtreffer im Netz. Ein Erfolg des unbändigen Willens!

TSG Esslingen – ASV Aichwald 0:2

Vor 100 Zuschauern präsentierte sich der ASV Aichwald als eine entschlossene Einheit, die den Ton angab. Fabio Rendina (15.) brach nach einer Viertelstunde den Bann, als er einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung verwandelte. Die TSG Esslingen mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. Luca Richter (23.) legte nur wenig später nach und sorgte für eine beruhigende Führung, die der ASV mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin bis zum Schlusspfiff verteidigte. Ein Erfolg der Konsequenz, der den mitgereisten Fans einen freudigen Nachmittag bescherte.

SC Altbach – TB Ruit 5:1

In einer einseitigen Begegnung brannte der SC Altbach ein wahres Feuerwerk ab und ließ dem TB Ruit kaum Raum zur Entfaltung. Lukas Würschum (9.) eröffnete den Torreigen früh, bevor Andreas Böhm (22.) und Frank Mühlbauer (28.) mit viel Zug zum Tor noch vor der halben Stunde für klare Verhältnisse sorgten. Auch im zweiten Durchgang blieb die Heimelf am Drücker: Patrick Schön (61.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar markierte Ercem Salman (65.) den Ehrentreffer für Ruit, doch die Antwort folgte prompt. Erneut war es Andreas Böhm (74.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages den Endstand markierte. Eine beeindruckende Demonstration von Spielfreude, die den heimischen Anhang begeisterte.

TV Hochdorf – VfB Oberesslingen/Zell 3:2

Ein hochemotionales Auf und Ab, das die Fans durch ein Wechselbad der Gefühle schickte! Leon Buser (5.) sorgte für einen Blitzstart der Hausherren, doch Okan Turp (20.) antwortete für den VfB mit dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Haris Banu (52.) Hochdorf erneut in Front, doch die Gäste bewiesen Moral: Yasin Kaya (84.) glich kurz vor Ende der regulären Spielzeit erneut aus. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der 88. Minute, als Manuel Unger (88.) mit einer leidenschaftlichen Aktion das Stadion zum Beben brachte und den Siegtreffer erzielte. Ein Spiel voller Adrenalin, in dem Hochdorf den längeren Atem bewies.

TSV Wernau – TV Unterboihingen 2:1

In Wernau entwickelte sich eine packende Geduldsprobe, die erst in der Schlussphase ihren emotionalen Siedepunkt erreichte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in intensiven Zweikämpfen, bis Maurice Bastasic (76.) den Bann brach und die Heimfans erlöste. Sebastian Laffert (80.) legte nur vier Minuten später nach und versetzte den TSV in Ekstase. Unterboihingen gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne. Der Treffer von Max Schwender (90.+5) kam jedoch zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden. Ein Erfolg der Beharrlichkeit für den TSV Wernau.

TSV Wendlingen – FV Plochingen II 5:1

Der TSV Wendlingen zeigte vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Reaktion auf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Max Gall (18.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, bevor Markus Penzkofer (34.) für die Plochinger Reserve egalisierte. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Wendlinger: Erneut Max Gall (48.), gefolgt von Sory Sibide (57.), stellten die Weichen auf Sieg. In einer furiosen Schlussphase machten Filip Kalic (90.+1) und Eddy-Mihai Arama (90.+2) den Kantersieg mit zwei späten Treffern perfekt. Ein berauschender Nachmittag voller Offensivkraft, der die Überlegenheit der Heimelf widerspiegelte.

TSV Notzingen – TV Nellingen 3:3

Was für eine unfassbare Aufholjagd, die als Paradebeispiel für unbändigen Kampfgeist in die Geschichte eingehen wird! Der TV Nellingen schien nach den Treffern von Luka Ivankovic (4.), Dominik Bühler (15.) und Meriton Elezaj (22.) bereits uneinholbar enteilt. Doch der TSV Notzingen bewies ein riesiges Kämpferherz. Elias Panknin (37.) hauchte der Partie noch vor der Pause neues Leben ein. Im zweiten Durchgang mobilisierte die Heimelf ungeahnte Kräfte: Marian Ropertz (78.) verkürzte, bevor Felix Bosch (81.) das Stadion mit dem Ausgleichstreffer endgültig in ein Tollhaus verwandelte. Ein heroisches Unentschieden, das die Leidenschaft des Fußballs in ihrer reinsten Form zeigte.

