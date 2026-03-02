 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Beeindruckende Reaktion des TSV Wendlingen, TV Neidlingen dreht auf

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Wendlingen

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SG Eintracht Sirnau – TSV Deizisau 0:5

Ein berauschender Auftritt des TSV Deizisau, der von der ersten Minute an keinen Zweifel an seiner Entschlossenheit ließ. Dennis Köber (27.) und Nick Hamann (29.) sorgten mit einem leidenschaftlichen Doppelschlag innerhalb weniger Augenblicke für eine frühe Weichenstellung, die den Gastgebern sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Hunger der Gäste ungestillt: Alassane Braun (54.) baute den Vorsprung mit viel Spielfreude aus, bevor Cedrik Grentz (76.) und Dimitrije Pantic (89.) den emotionalen Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzten. Ein Nachmittag voller Offensivpower, an dem Deizisau jede sich bietende Lücke gnadenlos ausnutzte.

VfB Reichenbach/Fils – FV Spfr Neuhausen II 2:1

Was für ein dramatischer Krimi, der die Zuschauer bis in die letzte Sekunde in Atem hielt! Lukas Seitanis (10.) brachte den VfB früh auf Kurs und versetzte den heimischen Anhang in helle Aufregung. Lange Zeit sah es so aus, als würde dieser knappe Vorsprung reichen, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Vincent Markl (81.) markierte den umjubelten Ausgleich für die Reserve aus Neuhausen und hauchte der Partie neues Leben ein. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, kochten die Emotionen in der Nachspielzeit über. Ein Handelfmeter sorgte für die Entscheidung: Charalampos Kiouptsidis (90.+4) übernahm die Verantwortung und versenkte das Leder zum viel umjubelten Siegtreffer im Netz. Ein Erfolg des unbändigen Willens!

TSG Esslingen – ASV Aichwald 0:2

Vor 100 Zuschauern präsentierte sich der ASV Aichwald als eine entschlossene Einheit, die den Ton angab. Fabio Rendina (15.) brach nach einer Viertelstunde den Bann, als er einen Foulelfmeter mit großer Überzeugung verwandelte. Die TSG Esslingen mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. Luca Richter (23.) legte nur wenig später nach und sorgte für eine beruhigende Führung, die der ASV mit viel Leidenschaft und taktischer Disziplin bis zum Schlusspfiff verteidigte. Ein Erfolg der Konsequenz, der den mitgereisten Fans einen freudigen Nachmittag bescherte.

SC Altbach – TB Ruit 5:1

In einer einseitigen Begegnung brannte der SC Altbach ein wahres Feuerwerk ab und ließ dem TB Ruit kaum Raum zur Entfaltung. Lukas Würschum (9.) eröffnete den Torreigen früh, bevor Andreas Böhm (22.) und Frank Mühlbauer (28.) mit viel Zug zum Tor noch vor der halben Stunde für klare Verhältnisse sorgten. Auch im zweiten Durchgang blieb die Heimelf am Drücker: Patrick Schön (61.) schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwar markierte Ercem Salman (65.) den Ehrentreffer für Ruit, doch die Antwort folgte prompt. Erneut war es Andreas Böhm (74.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages den Endstand markierte. Eine beeindruckende Demonstration von Spielfreude, die den heimischen Anhang begeisterte.

TV Hochdorf – VfB Oberesslingen/Zell 3:2

Ein hochemotionales Auf und Ab, das die Fans durch ein Wechselbad der Gefühle schickte! Leon Buser (5.) sorgte für einen Blitzstart der Hausherren, doch Okan Turp (20.) antwortete für den VfB mit dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel brachte Haris Banu (52.) Hochdorf erneut in Front, doch die Gäste bewiesen Moral: Yasin Kaya (84.) glich kurz vor Ende der regulären Spielzeit erneut aus. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der 88. Minute, als Manuel Unger (88.) mit einer leidenschaftlichen Aktion das Stadion zum Beben brachte und den Siegtreffer erzielte. Ein Spiel voller Adrenalin, in dem Hochdorf den längeren Atem bewies.

TSV Wernau – TV Unterboihingen 2:1

In Wernau entwickelte sich eine packende Geduldsprobe, die erst in der Schlussphase ihren emotionalen Siedepunkt erreichte. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams in intensiven Zweikämpfen, bis Maurice Bastasic (76.) den Bann brach und die Heimfans erlöste. Sebastian Laffert (80.) legte nur vier Minuten später nach und versetzte den TSV in Ekstase. Unterboihingen gab sich jedoch nicht kampflos geschlagen und warf in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne. Der Treffer von Max Schwender (90.+5) kam jedoch zu spät, um die Niederlage noch abzuwenden. Ein Erfolg der Beharrlichkeit für den TSV Wernau.

TSV Wendlingen – FV Plochingen II 5:1

Der TSV Wendlingen zeigte vor heimischer Kulisse eine beeindruckende Reaktion auf den zwischenzeitlichen Ausgleich. Max Gall (18.) brachte die Hausherren zunächst in Führung, bevor Markus Penzkofer (34.) für die Plochinger Reserve egalisierte. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Wendlinger: Erneut Max Gall (48.), gefolgt von Sory Sibide (57.), stellten die Weichen auf Sieg. In einer furiosen Schlussphase machten Filip Kalic (90.+1) und Eddy-Mihai Arama (90.+2) den Kantersieg mit zwei späten Treffern perfekt. Ein berauschender Nachmittag voller Offensivkraft, der die Überlegenheit der Heimelf widerspiegelte.

TSV Notzingen – TV Nellingen 3:3

Was für eine unfassbare Aufholjagd, die als Paradebeispiel für unbändigen Kampfgeist in die Geschichte eingehen wird! Der TV Nellingen schien nach den Treffern von Luka Ivankovic (4.), Dominik Bühler (15.) und Meriton Elezaj (22.) bereits uneinholbar enteilt. Doch der TSV Notzingen bewies ein riesiges Kämpferherz. Elias Panknin (37.) hauchte der Partie noch vor der Pause neues Leben ein. Im zweiten Durchgang mobilisierte die Heimelf ungeahnte Kräfte: Marian Ropertz (78.) verkürzte, bevor Felix Bosch (81.) das Stadion mit dem Ausgleichstreffer endgültig in ein Tollhaus verwandelte. Ein heroisches Unentschieden, das die Leidenschaft des Fußballs in ihrer reinsten Form zeigte.

Kreisliga A2:

TSV Oberensingen II – SGM Höllbach 3:1

Ein hochemotionales Duell, das erst kurz vor dem Pausenpfiff so richtig an Fahrt aufnahm! Die Gäste der SGM Höllbach schienen nach dem Treffer von Abdoul Djabarou Ouro Koura (39.) mit einer Führung in die Kabine zu gehen, doch Daniel Cisternino (45.) hatte andere Pläne und markierte noch in der letzten Minute der ersten Hälfte den Ausgleich. Mit diesem Schwung kam die Oberensinger Reserve zurück auf den Platz: Arafat Aka (53.) drehte die Partie mit einer entschlossenen Aktion komplett. In einer spannungsgeladenen Schlussphase warf Höllbach alles nach vorne, doch die Hausherren blieben standhaft. Jeremy Joe Allgeyer (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für grenzenlosen Jubel und markierte den Endstand in dieser packenden Begegnung. Ein Sieg der puren Leidenschaft!

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – AC Catania Kirchheim 2:3

Was für ein turbulenter Schlagabtausch, bei dem die Führung mehrfach das Lager wechselte! Manuel Renz (14.) brachte die Gäste früh in Front, doch Dominik Despot (20.) antwortete für die SG fast postwendend mit dem Ausgleich. In einem Spiel mit offenem Visier war es erneut der AC Catania, der durch Furkan Aksan (32.) vorlegte. Die Hausherren bewiesen jedoch ein riesiges Kämpferherz und kamen durch Tom Schlatter (52.) nach dem Seitenwechsel erneut zurück. Die Entscheidung in diesem hochemotionalen Krimi fiel schließlich in der 70. Minute: Furkan Aksan avancierte mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner und besiegelte einen Auswärtssieg des unbändigen Willens, der die mitgereisten Fans in Ekstase versetzte.

TSV Altdorf – FC Kirchheim/Teck 1:4

Ein Blitzstart für den TSV Altdorf durch Dennis Stutz (2.) ließ den heimischen Anhang früh träumen, doch der FC Kirchheim/Teck zeigte sich völlig unbeeindruckt von diesem frühen Schock. Mit viel Ruhe und spielerischer Klasse antwortete Amar Jundi (15.) zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Gäste: Izudin Coric (51., 70.) wurde mit einem leidenschaftlichen Doppelpack zum Albtraum der Altdorfer Defensive und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Den Schlusspunkt unter diese einseitige zweite Halbzeit setzte Jeremy Sunda (78.), der mit dem vierten Treffer für klare Verhältnisse sorgte. Ein Erfolg der Entschlossenheit, der die Tabellenansprüche der Kirchheimer eindrucksvoll unterstrich.

TSV Neckartailfingen – TSV Linsenhofen 3:5

Ein wahres Torfestival, das die Zuschauer in Neckartailfingen völlig atemlos zurückließ! Linsenhofen entfachte in der ersten Halbzeit einen regelrechten Offensivorkan und lag durch Alexander Andreae (28.), Adrian Lutz (30.), Ibo Tuncbilek (32.) und Marvin Dümmel (39.) bereits nach einer knappen Dreiviertelstunde schier uneinholbar vorn. Doch Neckartailfingen bewies Moral: Melvin Alavac (42.) verkürzte per Foulelfmeter, bevor Fatmir Sylaj (49.) die Hoffnung weiter nährte. Julian Krohmer (54.) stellte den alten Abstand zwar wieder her, doch Sylaj (67.) schlug mit seinem zweiten Tor erneut zurück. In einer dramatischen Schlussphase warfen die Hausherren alles nach vorne, konnten die Hypothek der ersten Hälfte jedoch nicht mehr wettmachen. Ein Spektakel der puren Offensivkraft!

FV 09 Nürtingen – VfB Neuffen 0:3

Der VfB Neuffen präsentierte sich in Nürtingen als eine extrem fokussierte Einheit und ließ den Hausherren von Beginn an kaum Raum zum Atmen. Bereits nach fünf Minuten brachte Stephan Rothweiler (5.) die Gäste mit viel Schwung in Führung, und Sascha Gökeler (13.) legte nur wenig später nach, was die Nerven der Nürtinger sichtlich strapazierte. In der Folge entwickelte sich eine Partie, in der Neuffen das Geschehen mit viel taktischer Disziplin kontrollierte. Der FV 09 mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Zweikämpfe, fand jedoch keine Lücke in der stabilen Gäste-Abwehr. Jona Kirchner (76.) sorgte schließlich für die endgültige Entscheidung und krönte eine geschlossene Mannschaftsleistung mit dem dritten Treffer des Tages.

SF Dettingen/Teck – TV Neidlingen 2:6

In Dettingen erlebten die Fans die großen Nils-Faustmann-Festspiele! Zwar eröffnete Paul Madl (7.) die Partie für Neidlingen und Redon Gashi (23.) glich für die Sportfreunde aus, doch noch vor der Pause brachte Madl (45.) die Gäste erneut in Front. Nach dem Wechsel schlug die Stunde von Nils Faustmann (50., 67., 71., 85.): Mit einem unglaublichen Viererpack zerlegte er die Dettinger Hintermannschaft fast im Alleingang. Der zwischenzeitliche Treffer von Hüseyin Kisa (59.) blieb lediglich Ergebniskosmetik in einem Spiel, das Neidlingen mit einer berauschenden Offensivleistung dominierte. Ein Nachmittag voller Spielfreude, der die Überlegenheit der Gäste in jedem Moment widerspiegelte.

SGM Owen Unterlenningen – TSV Grafenberg 1:0

Ein echtes Geduldsspiel vor 100 Zuschauern, das von intensiven Zweikämpfen und einer enormen Spannung lebte! Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei die Defensivreihen kaum nennenswerte Chancen zuließen. Die Fans mussten bis tief in die zweite Halbzeit warten, ehe der erlösende Moment der Leidenschaft kam: Max Kammerer (77.) behielt im entscheidenden Augenblick die Übersicht und versenkte das Leder im Netz. Grafenberg warf in der Schlussphase alles nach vorne, um den Punktverlust noch abzuwenden, doch die SGM verteidigte den knappen Vorsprung mit unbändigem Siegeswillen bis zum Abpfiff. Ein Heimsieg der puren Beharrlichkeit!

TSV Harthausen – TV Bempflingen 1:3

Ein turbulenter Auftakt in Harthausen sorgte bereits nach einer Viertelstunde für drei Treffer! Dominik Kammerer (5.) schockte die Heimelf früh, doch Tizian Rossricker (9.) antwortete mit viel Wut im Bauch zum Ausgleich. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Jan Hermann (15.) stellte die Führung für den TV Bempflingen postwendend wieder her. In der Folge entwickelte sich eine hart umkämpfte Begegnung, in der Harthausen leidenschaftlich auf den erneuten Ausgleich drängte. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als Marc Walter (76.) mit einer entschlossenen Aktion den dritten Treffer für die Gäste markierte. Ein Auswärtssieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten errungen wurde.

Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – TV Altenstadt 3:3

Was für ein nervenaufreibender Schlagabtausch vor 27 Zuschauern, der die Fans bis zur letzten Sekunde in Atem hielt! Loris Kühne (14.) brachte die Hausherren zunächst in Front, doch Robin Ender Aslanboga (18.) antwortete für Altenstadt mit einem verwandelten Foulelfmeter fast postwendend. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse: Hasbi Aslan (59.) drehte die Partie zugunsten der Gäste, bevor Robin Steinborn (72.) mit viel Leidenschaft den Ausgleich für Ebersbach markierte. In einer dramatischen Schlussphase schien Altenstadt nach dem zweiten Elfmetertreffer von Aslanboga (78.) bereits den Auswärtssieg vor Augen zu haben, doch Felix Kobelt (79.) schlug nur sechzig Sekunden später eiskalt – nein, entschlossen – zurück und rettete seiner Elf den Punkt in diesem hochemotionalen Duell.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – TSGV Albershausen 3:1

Die Spielgemeinschaft legte los wie die Feuerwehr und schuf bereits in der Anfangsphase Tatsachen. Dennis Kock (8.) und Moritz Schumacher (19.) sorgten mit zwei frühen Treffern für eine beeindruckende Kulisse der Entschlossenheit. Albershausen mühte sich zwar redlich und investierte viel Herzblut in die Zweikämpfe, fand jedoch lange Zeit keine Lücke in der stabilen Defensive der Hausherren. Als Aziz Heidari (61.) nach einer Stunde auf 3:0 erhöhte, war die Vorentscheidung gefallen. Der Treffer von Alexander Söll (66.) per Foulelfmeter blieb lediglich Ergebniskosmetik für die Gäste. Ein Heimsieg des unbändigen Willens, der von der ersten Minute an konsequent verfolgt wurde.

TSV Wäschenbeuren – TSV Eschenbach 2:4

Ein absolut wilder Nachmittag, der von massiver Leidenschaft und jeder Menge Dramatik geprägt war! Lukas Berger (8.) brachte Eschenbach per Strafstoß früh in Führung, doch Patrick Graf (23.) glich für Wäschenbeuren aus. Nach dem erneuten Rückschlag durch Jonas Reik (42.) kämpfte sich die Heimelf durch Lukas Fuchs (60.) wieder heran. Die hitzige Atmosphäre gipfelte in einem Platzverweis für Timo Glaser (67.), doch Eschenbach bewies in Unterzahl ein riesiges Kämpferherz. Jakob Lehmann (85.) brachte die Gäste erneut in Front, woraufhin Maximilian Digel (86.) auf Seiten der Hausherren mit Gelb-Rot vom Platz musste. Den Schlusspunkt unter diesen hochemotionalen Krimi setzte Julian Siefert (90.+5) in der Nachspielzeit.

SSV Göppingen – TV Deggingen 0:2

In einer von Taktik geprägten Begegnung bewies der TV Deggingen den längeren Atem. Julian Maurer (8.) schockte die Hausherren bereits in der Anfangsphase und zwang den SSV Göppingen dazu, früh das Visier zu öffnen. Es entwickelte sich eine spannungsgeladene Partie, in der Göppingen unermüdlich gegen das drohende Unheil anrannte und viel Leidenschaft in die Waagschale warf. Die Abwehr der Degginger stand jedoch wie ein Fels in der Brandung. Als die Heimelf in der Schlussminute alles nach vorne warf, schlug Adam Nagy (90.) mit der letzten Aktion zu und versenkte den Ball zur endgültigen Entscheidung im Netz. Ein Erfolg der puren Beharrlichkeit.

KSG Eislingen – TSV Ottenbach 5:1

Nach einer torlosen ersten Halbzeit entfachte die KSG Eislingen im zweiten Durchgang einen regelrechten Offensivorkan. Samil Gün (54.) brach per Foulelfmeter den Bann, bevor Sandro Delic (56.) nur Augenblicke später nachlegte. Ottenbach keimte durch Christian Frey (58.) zwar kurzzeitig Hoffnung auf, doch Sandro Delic (77.) stellte mit seinem zweiten Treffer die Weichen endgültig auf Heimsieg. In einer turbulenten Schlussphase schwächten sich die Gäste durch einen Platzverweis gegen Frey (83.) selbst, was Efkan Kirdar (83.) und Johannes Kör (87.) gnadenlos ausnutzten, um das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Ein berauschender Auftritt der Eislinger vor heimischem Publikum.

FTSV Kuchen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

1. FC Rechberghausen – VfR Süßen 5:1

Ein hochemotionaler Nachmittag vor 30 Zuschauern, der mit einer kalten Dusche für die Hausherren begann. Viktor Kqiraj (1.) brachte Süßen bereits in der ersten Minute in Führung, doch Rechberghausen antwortete mit einer beeindruckenden Demonstration von Moral. Christopher Heitzler (5., 39.) drehte die Partie noch vor der Pause fast im Alleingang. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Denny Fuchs (46.) per Foulelfmeter, bevor der überragende Christopher Heitzler (64.) mit seinem dritten Treffer für grenzenlosen Jubel sorgte. Den emotionalen Schlusspunkt setzte Luca Speer (90.+2) in der Nachspielzeit. Ein Sieg der puren Spielfreude, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung ermöglicht wurde.

SV Croatia 2012 Geislingen – SC Uhingen 0:2

In Geislingen war es die große Show des Felice Franza, der diese Partie mit unbändiger Entschlossenheit zu Gunsten der Gäste entschied. Mit einem leidenschaftlichen Doppelpack in der ersten Halbzeit (22., 36.) versetzte er den mitgereisten Anhang aus Uhingen in Ekstase. Croatia Geislingen gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen und investierte im zweiten Durchgang viel Energie in die Angriffsbemühungen, biss sich jedoch immer wieder an der kompakten und fokussierten Defensive des SC Uhingen die Zähne aus. Ein Auswärtssieg, der durch Konsequenz in den entscheidenden Momenten und eine enorme defensive Stabilität errungen wurde.

