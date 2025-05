„Beeindruckende Leistung“: Moosinning bleibt auf Titelkurs – Geislings Siegeszug fährt weiter

Der FC Moosinning marschiert in der Kreisliga weiter Richtung Meisterschaft. Langengeisling II bleibt ungeschlagen in der Rückrunde.

Von einer „beeindruckenden Mannschaftsleistung“ sprach dabei FCM-Trainer Nicolas Kirsch, zumal seine Truppe das Spielgeschehen von Beginn an klar dominierte. So schlug ein Distanzschuss von Leonie Gollwitzer bereits in der 11. Minute im gegnerischen Kasten ein. Und selbst der Ausgleich durch die starke FCA-Stürmerin Lena Zaindl (24.), brachte die Moosinningerinnen nicht aus dem Tritt. Denn kurz darauf führten Emily Kirsch (25.) sowie Lena Kürschner, die einen Abpraller unter die Latte zimmerte (41.), die Heimelf zurück auf die Siegerstraße.

In Halbzeit zwei landete noch ein Abschluss von Feline Kirsch im langen Eck (66.). Der finale sechste Treffer der Partie ging auf das Konto der Gäste, Lara Lenz (68.) traf zum 2:4.

Siegeszug des FC Langengeisling II geht weiter

Der Siegeszug des FC Langengeisling 2 hält an. Nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg beim FC Neufahrn bleibt das Schlusslicht der Kreisklasse im Jahr 2025 weiter ungeschlagen. „Wir waren von Anfang an da, haben hinten so gut wie nichts zugelassen und vorne immer wieder gefährlich“, freute sich Trainerin Catja Schlegel. Vor allem Johanna Pointner war kaum zu bremsen. Die Tore schossen allerdings andere. So setzte Jessica Lux einen Freistoß aus gut 20 Mtern in den Winkel (25.).