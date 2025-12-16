»Beeindruckend entwickelt«: Zach-Brüder bleiben Oberschneiding treu

"Wir sind mit dem bisherigen Abschneiden unserer Mannschaft mehr als zufrieden. Trotz des frühen Rückschlags durch die schwere Verletzung von Jonas am dritten Spieltag, die ihn seitdem zu einem Coaching von der Seitenlinie zwingt, hat sich das Team beeindruckend entwickelt. Als bester Aufsteiger überwintern wir auf einem starken siebten Tabellenplatz. Vor diesem Hintergrund war es für uns die logische Konsequenz, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserem Trainerteam um Joni und Eli fortzuführen. Beide genießen ein enormes Vertrauen innerhalb des Vereins und der Vorstandschaft. Sie führen unsere junge Mannschaft mit großer fachlicher Kompetenz, klarer Linie und außergewöhnlichem Engagement, auch weit über den Platz hinaus. Ihr Einsatz wird von allen sehr geschätzt", sagt Oberschneidings Vorstand Christopher Bachmeier.





Der Klubchef ist guter Dinge, dass die Erfolgsgeschichte noch länger anhalten wird und die Gebrüder Zach dabei eine maßgebende Rolle spielen werden: "Wir stehen nahezu täglich miteinander im Austausch. Es ist klar erkennbar, dass der sportliche Erfolg maßgeblich ihre Handschrift trägt. Für die Rückrunde haben wir uns gemeinsam vorgenommen, den aktuell komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz zu verteidigen und so früh wie möglich den Klassenerhalt zu sichern. Wir freuen uns sehr auf die Zukunft und sind überzeugt, dass wir mit Joni und Eli genau die richtigen Trainer an unserer Seite haben. Und natürlich hoffen wir, dass Joni zur neuen Saison wieder vollständig auf den Platz zurückkehren kann, um das Team nicht nur von außen, sondern auch wieder aktiv auf dem Rasen zu verstärken. Die Entwicklung unserer Mannschaft ist noch lange nicht am Ende."







Jonas und Elias Zach lassen sich wie folgt zitieren: "Wir sind mit den gezeigten Leistungen und der Entwicklung der Mannschaft bislang vollauf zufrieden und haben uns zwischenzeitlich auch in der neuen Umgebung Kreisliga gut eingefunden. Das positive Feedback aus der Mannschaft heraus sowie das Vertrauen und die Rückendeckung der Vorstandschaft haben uns die Entscheidung deswegen nicht schwer gemacht. Darüberhinaus macht uns die Arbeit mit dieser wissbegierigen und motivierten Mannschaft einfach wahnsinnig viel Spaß. Wichtig für die Zukunft wird sein, sich nicht auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen. Wir möchten hungrig bleiben, unsere Leistungen weiter stabilisieren und den eingeschlagenen Weg fortführen."