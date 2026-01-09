Beecks Zukunft – zurzeit völlig ungewiss

Werner Tellers: „Ich bin einfach nur der Mann, der hier die Bratwurst isst“ – So hat er sich in den vergangenen achteinhalb Jahren in Beeck gerne selbst stilisiert. Eine Stadionbratwurst isst der hemdsärmelige Unternehmer zwar in der Tat gerne. Doch tatsächlich war er seit Beecks zweitem Regionalliga-Aufstieg 2017, den er maßgeblich mit ermöglichte, weit mehr. Seit dem Tod des jahrzehntelangen Vereinspatrons Günter Stroinski am 29. Februar 2020 ist Tellers bis heute sogar der alleinige starke Mann beim FC, ist in Personalunion Hauptsponsor, Geschäftsführer, Macher und Ideengeber. Folglich wird er im Sommer ein riesiges Vakuum hinterlassen, von dem heute noch keiner so recht weiß, wie es gefüllt werden soll.
Auch wenn Tellers – zu freilich deutlich reduzierten Bezügen – Beecks Hauptsponsor bleiben wird: Wie es beim FC ab Sommer grundsätzlich weitergehen soll, ist zurzeit völlig offen – ebenso, wie sich der künftige Vorstand personell zusammensetzt. Natürlich nicht alle Sponsoren, aber ein relevanter Teil ist zudem sehr stark auf die Person Werner Tellers fixiert. Ob diese Sponsoren, die mit Beeck eigentlich wenig bis gar nichts zu tun haben, in der Nach-Tellers-Ära bei der Stange bleiben, darf bezweifelt werden. Und bei den Sponsoren, die mächtig auf die Regionalliga schielen, bleibt abzuwarten, ob sie weiterhin im Boot bleiben, auch wenn die Regionalliga kein Thema mehr ist.
Fakt ist, dass Beeck vor der wohl größten Zäsur seit dem Insolvenzverfahren 1999/2000 steht. Aber selbst das hatte sportlich nicht so große Auswirkungen, wie es sich jetzt abzeichnet – immerhin spielte der FC damals noch zwei weitere Jahre in der damaligen Oberliga Nordrhein.
Viele Neider des FC gerade in der unmittelbaren Umgebung hatten über Jahrzehnte geargwöhnt, dass Beeck nur noch Kreisliga spiele, wenn Günter Stroinski einmal nicht mehr sei – diese Skeptiker hat Tellers eindrucksvoll geschlagene sechs Jahre eines Besseren belehrt. Ein neuer Stroinski oder ein neuer Tellers ist nun freilich nicht in Sicht.
