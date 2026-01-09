Beeck steht ein Wandel bevor. – Foto: Michael Schnieders

Beecks Zukunft – zurzeit völlig ungewiss Der FC Wegberg-Beeck steht nach der Ankündigung des Rückzugs von Geschäftsführer Werner Tellers vor einer Zäsur. Mit noch völlig unbekanntem Ausgang. Was genau das für den Verein bedeutet. Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga VfL Jüchen Wegb.-Beeck

Werner Tellers: „Ich bin einfach nur der Mann, der hier die Bratwurst isst“ – So hat er sich in den vergangenen achteinhalb Jahren in Beeck gerne selbst stilisiert. Eine Stadionbratwurst isst der hemdsärmelige Unternehmer zwar in der Tat gerne. Doch tatsächlich war er seit Beecks zweitem Regionalliga-Aufstieg 2017, den er maßgeblich mit ermöglichte, weit mehr. Seit dem Tod des jahrzehntelangen Vereinspatrons Günter Stroinski am 29. Februar 2020 ist Tellers bis heute sogar der alleinige starke Mann beim FC, ist in Personalunion Hauptsponsor, Geschäftsführer, Macher und Ideengeber. Folglich wird er im Sommer ein riesiges Vakuum hinterlassen, von dem heute noch keiner so recht weiß, wie es gefüllt werden soll.

Neue Ära ohne Tellers Auch wenn Tellers – zu freilich deutlich reduzierten Bezügen – Beecks Hauptsponsor bleiben wird: Wie es beim FC ab Sommer grundsätzlich weitergehen soll, ist zurzeit völlig offen – ebenso, wie sich der künftige Vorstand personell zusammensetzt. Natürlich nicht alle Sponsoren, aber ein relevanter Teil ist zudem sehr stark auf die Person Werner Tellers fixiert. Ob diese Sponsoren, die mit Beeck eigentlich wenig bis gar nichts zu tun haben, in der Nach-Tellers-Ära bei der Stange bleiben, darf bezweifelt werden. Und bei den Sponsoren, die mächtig auf die Regionalliga schielen, bleibt abzuwarten, ob sie weiterhin im Boot bleiben, auch wenn die Regionalliga kein Thema mehr ist.