Beecks Zukunft bliebt weiter völlig ungewiss

Mit dem 21. Mai verbindet der FC Wegberg-Beeck bislang einen großen Höhepunkt der Vereinsgeschichte: Am 21. Mai 2008 gewannen die Kleeblätter im heimischen Waldstadion das dramatische Mittelrheinpokal-Endspiel gegen Borussia Freialdenhoven mit 3:2 und zogen damit zum ersten und bis heute auch letzten Mal in den DFB-Pokal ein.
Wenn es schlecht läuft, wird der 21. Mai in diesem Jahr der vielleicht traurigste Tag der Vereinsgeschichte werden. Denn für diesen Tag ist die außerordentliche Mitgliederversammlung angesetzt. Die ist nötig geworden, weil in der regulären Jahreshauptversammlung (JHV) am Freitagabend kein neuer Vorstand gefunden wurde – am 21. Mai gibt es einen neuen Versuch. Gelingt das auch dann nicht, droht die Vereinsauflösung. Was es jetzt zu wissen gibt.
So viele Mitglieder wie noch nie kamen zu diesem Anlass ins Stadionzelt – zählt man die nicht stimmberechtigten Mitglieder mit, waren es rund 150. „Ich habe hier noch nie eine Versammlung erlebt, die so gut besucht ist wie diese“, sagte zu Beginn Werner Tellers, Beecks Geschäftsführer und Hauptsponsor – und diesmal zudem auch noch Versammlungsleiter. Die Bedeutung dieser JHV unterstrich auch die Anwesenheit des Fußballkreis-Vorsitzenden Michael Kranz – ein ungewöhnlicher Vorgang.
Beecks Boss verzichtete entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten komplett auf Beleidigungen, Kraftausdrücke und humoristische Spitzen – er zeigte, dass er auch anders kann, wenn der Anlass es erfordert. Eindeutiger Höhepunkt war sein detaillierter Bericht zur Finanzlage des Vereins, bei dem es im Stadionzelt mucksmäuschenstill wurde. Alle lauschten – auch, als Tellers seine sachlichen Angaben mit einem eindringlichen Appell verband: „Alles, was es hier im Waldstadion an Infrastruktur gibt, nehmen viele als selbstverständlich hin. Tatsächlich ist hier aber gar nichts selbstverständlich. Dieses Stadion frisst uns auf.“
Hatte Tellers offiziell bislang immer eine Summe von 150.000 Euro plus X als jährliche Unterhaltskosten für das Stadion angegeben, so rückte er nun mit der tatsächlichen Größenordnung heraus: „Es sind sogar 230.000 Euro. Jeder Euro dafür muss erst einmal erwirtschaftet werden – und darüber solltet Ihr alle mal nachdenken.“ Allein an Stromkosten habe der Verein im vergangenen Jahr 38.000 Euro zahlen müssen. „Wir haben zwar mehr Sponsoreinnahmen als die meisten anderen Mittelrheinligisten, doch diese Klubs müssen auch keine 230.000 Euro für den Stadionunterhalt aufbringen.“
Den Gesamtetat, den er für die kommende Saison aufgestellt hat, gab Tellers mit knapp 600.000 Euro an. „Wenn sich der künftige Vorstand daran hält, wäre die kommende Saison auch absolut gesichert“, betont er. 210.000 Euro sind für die Erste Mannschaft vorgesehen – „freilich tutto completto“, unterstrich Tellers. In dieser Summe sind folglich nicht nur die Gehälter von Spielern und Funktionsteam enthalten, sondern ebenso Punkteprämien, Ausstattung, Material für die medizinische Abteilung, Verbandsabgaben, Kosten für Busse sowie Sozialabgaben und Beiträge für die Krankenkassen. „Wir sind aber der Meinung, dass man auch damit eine schlagkräftige Truppe für die Mittelrheinliga auf die Beine stellen kann. Andere Klubs kommen mit Etats in dieser Größenordnung auch aus.“
Weitere 100.000 Euro sind für die Stadiongastronomie vorgesehen, 45.000 Euro für die Jugend. Im abgelaufenen Jahr hätten die Gesamteinnahmen rund 800.000 Euro betragen – bei Ausgaben von 740.000 Euro. „Die 60.000 Euro Gewinn waren aber nur auf dem Papier. Schließlich muss der neue Kunstrasen abgeschrieben werden. Tatsächlich haben wir also eine schwarze Null geschrieben.“
Ein Blick auf die große Sponsorentafel am Eingang des Waldstadions zeigt: In der zweithöchsten Kategorie „Premiumpartner“ sind gleich zwei Firmen vertreten, deren Inhaber mit dem Verein eher wenig bis gar nichts zu tun haben, stattdessen eindeutig auf die Person Werner Tellers fixiert sind. Ob diese also in vollem Umfang weitermachen, wenn sich Tellers im Sommer aus der aktiven Vereinsarbeit zurückzieht, muss abgewartet werden – auch wenn der 59-Jährige der größte Sponsor bleiben wird.
Die höchste Kategorie auf dieser Tafel ist „Hauptsponsoren“ – da sind drei aufgelistet. Einer von ihnen ist der Erkelenzer Simon Pumptow, der noch als zweiter Geschäftsführer amtiert, im Sommer aber dann ebenfalls aus dem Amt scheiden wird. Ob er denn im bisherigen Umfang als Sponsor weitermachen werde? „Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da warte ich erst einmal ab, wer den neuen Vorstand bilden wird“, erklärte Pumptow auf Nachfrage dieser Redaktion nach der Versammlung.
Für diesen Fall malte Tellers zunächst ein drastisches Szenario an die Wand, das er im Unterschied zu allen anderen Ausführungen an diesem Abend aber nicht ganz ernst meinte: „Dann habe ich keine andere Wahl, als den Verein am 22. Mai beim Amtsgericht abzumelden. Sonst hafte ich hier permanent. Dann können ab diesem Tag Schafe auf dem Spielfeld weiden, können wir aus dem Waldstadion einen Streichelzoo machen.“
Bei dieser Vorstellung musste schon so manches Mitglied heftig schlucken. Tatsächlich würde es dann aber darauf hinauslaufen, dass das Amtsgericht erst einmal einen sogenannten Notvorstand einsetzen würde. Der hätte dann seinerseits die Aufgabe, einen neuen Vorstand zu finden. Falls das dann aber auch scheitern sollte, würde es eine zweite außerordentliche Mitgliederversammlung geben, wie der Ehrenvorsitzende Helmut Pappers ausführte: „Diese Versammlung hätte dann auch nur einen Tagesordnungspunkt: die Abstimmung über die Auflösung des Vereins.“
Einige Spieler der Ersten Mannschaft, die ohnehin gerne auch mal etwas länger zusammensitzen, blieben noch bis weit nach Mitternacht im Stadionzelt und diskutierten natürlich auch über die aktuelle Lage. Einer von ihnen war Merlin Schlosser. „Ich bin jetzt gut zwei Jahre hier. In dieser Zeit ist mir der Verein sehr ans Herz gewachsen – sonst würde ich ja kaum hier zusätzlich auch noch Co-Trainer der U17 sein. Ich bin also fast jeden Tag im Waldstadion, hoffe sehr, dass es hier weitergeht. Auch von mir abgesehen gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die sich mit diesem Verein wirklich identifizieren“, sagt er.
Ohne große Diskussion stimmten die Mitglieder am Schluss einer kräftigen Erhöhung der Mitgliedsbeiträge für Aktive zu. Statt 180 Euro wie bislang beträgt dieser Beitrag ab der kommenden Saison 280 Euro – sofern beim FC Wegberg-Beeck dann noch der Ball rollt.
