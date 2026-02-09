Beecks Zukunft bliebt weiter völlig ungewiss

Einige Spieler der Ersten Mannschaft, die ohnehin gerne auch mal etwas länger zusammensitzen, blieben noch bis weit nach Mitternacht im Stadionzelt und diskutierten natürlich auch über die aktuelle Lage. Einer von ihnen war Merlin Schlosser. „Ich bin jetzt gut zwei Jahre hier. In dieser Zeit ist mir der Verein sehr ans Herz gewachsen – sonst würde ich ja kaum hier zusätzlich auch noch Co-Trainer der U17 sein. Ich bin also fast jeden Tag im Waldstadion, hoffe sehr, dass es hier weitergeht. Auch von mir abgesehen gibt es eine ganze Reihe von Spielern, die sich mit diesem Verein wirklich identifizieren“, sagt er.

Was gab es sonst noch?