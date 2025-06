Beecks U 15 hält die Klasse – trotz eigener Niederlage

Im Anschluss durften die Jungs von Coach Goran Kovacevic dennoch jubeln. Denn die unmittelbar hinter Beeck stehenden Fortuna Köln (4:6 bei Preußen Münster) und SC Verl (2:5 gegen Meister VfB Waltrop) verloren ebenfalls. So gab es für den FC doch noch ein Happy End – und das nach einer Hinrunde, die mit sechs Punkten und dem letzten Platz nur wenig Hoffnung auf den Klassenerhalt gemacht hatte. In der Winterpause legte der FC personell ordentlich nach, verpflichtete sechs neue Spieler. Mit diesen verdoppelten die Kleeblätter in der Rückrunde die Punktausbeute auf zwölf – die 18 Zähler in der Gesamtwertung reichten.

„Es ist so schön, dass wir das geschafft haben. Ich habe ja immer an den Klassenerhalt geglaubt, weil ich weiß, was die Jungs drauf haben. Nur haben sie das leider nicht immer abgerufen – mal war es wie Bundesliga, mal wie Kreisliga C. Wir hätten gegen alle gewinnen können – aber auch gegen alle verlieren“, meinte Kovacevic, der für die Jungs auch so etwas wie eine Vaterfigur ist. Wie es mit dem Team nun weitergeht, erläutert Beecks Jugendleiter Kwame Nsiah: „Die Mannschaft nimmt an der Qualifikation zur U17-Mittelrheinliga teil. Die Auslosung ist nächste Woche Montag, dann folgen noch im Juni Hin- und Rückspiel.“