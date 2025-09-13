Beecks Trainer Schmalenberg hat Luxusprobleme

Personell aus dem Vollen schöpfen: Das wünscht sich jeder Trainer – und ist doch höchst selten einmal der Fall. Vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Siegburger SV steht Beecks Coach Mike Schmalenberg vor diesem wahrlich seltenen Luxusproblem: Alle Mann sind fit und einsatzbereit.

Das gilt erstmals in dieser Saison für Timo Braun. Der Mittelfeldspieler war für seine Rote Karte wegen groben Foulspiels im letzten Heimspiel der Vorsaison gegen die U23 Fortuna Kölns für drei Spiele gesperrt worden – nun ist er wieder einsatzberechtigt. „Timo hat gerade die beiden letzten Wochen sehr gut trainiert, immer 100 Prozent Vollgas gegeben. Er hat auch körperlich in der Breite zugelegt, was ihm guttut. Er brennt auf seinen verspäteten Saisonstart“, sagt Schmalenberg.

Umgekehrt fast schon überraschend war, dass in Weiden Kai Bösing mitwirken konnte. Beecks Sechser war im denkwürdigen Eröffnungsspiel gegen die SpVg Porz (3:3) nach einem rüden Foulspiel – von zwei Mitspielern gestützt – vom Platz gehumpelt. Das sah deutlich nach einer schwereren Verletzung aus. „Zum Glück war es dann doch nur eine stärkere Prellung. Speziell unser Physiotherapeut Kohei Kikuchi hat in den folgenden Tagen ganze Arbeit geleistet und ihn bis Sonntag wieder hingekriegt“, erläutert Schmalenberg. Und nach Ansicht der Bewegtbilder war für ihn auch eines klar: „Für das Foul hätte es nicht Gelb, sondern Rot geben müssen.“

Einen Platz in der Startelf hat aber auch Braun logischer Weise nicht sicher – so wie etliche andere auch nicht. Gespannt darf man vor allem sein, ob nach dem souveränen 3:0 bei Teutonia Weiden Kapitän Yannik Leersmacher und Vize-Kapitän Nils Hühne wieder ins Team rücken – beide fehlten in Weiden wegen eines grippalen Infekts.

Nicht sehr überraschend waren in Weiden Vinzent Zingel und Luca Bini in die Startelf gekommen – beide hatten gegen Porz als Einwechselspieler ordentlich Alarm gemacht, beide überzeugten nun auch bei der Teutonia. Zingel erzielte sogar ein Tor und verbuchte zudem einen Assist – sicherlich gute Argumente für ein erneutes Startelf-Mandat.

Und hinten stand endlich mal wieder die Null. „Bei der Teutonia haben wir eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommen“, lobt Beecks Coach. Auch mit der Trainingsleistung in dieser Woche ist er zufrieden: „Die Konkurrenz ist groß, von daher gab es auch eine hohe Intensität – und auch eine gewisse Härte.“

Beeck will Siegesserie starten

Das Ziel für Sonntag ist klar: „Da wollen wir den zweiten Sieg hintereinander einfahren“, bekräftigt Schmalenberg. Leicht werde das gegen den Vorsaison-Dritten aber mit Sicherheit nicht: „Siegburg wird auch in dieser Saison wieder eine gute Rolle spielen, da bin ich mir sicher. Zumal der SV mit Alexander Otto einen sehr guten und akribischen Trainer hat, der sein Team immer sehr gut einstellt. Er hat auch Siegburg eine klare Handschrift verpasst.“

Nicht gerade traurig ist Schmalenberg darüber, dass beim SV der Ex-Beecker Alec Vinci wegen einer beim 0:2 gegen den SV Bergisch Gladbach am vergangenen Sonntag kassierten Ampelkarte gesperrt ist. „Alec ist für Siegburg schon sehr wichtig.“ Das erste Spiel hatte Siegburg in Frechen 3:2 gewonnen.

Wenn eine Mannschaft eine Saison mit Platz drei abschließt, weckt das in der Regel einige Erwartungen. In Siegburg ist das nach einem mittelgroßen Umbruch im Sommer aber etwas anders. „In der vergangenen Spielzeit haben wir das absolute Maximum herausgeholt. Der SV hat noch nie so viele Punkte in seinen zehn Mittelrheinliga-Spielzeiten wie in der vergangenen“, sagt Otto. Daran anzuknüpfen werde jedoch mehr als schwer: „Mit der Spitzengruppe werden wir diesmal wohl nichts zu tun haben. Beeck, Hohkeppel, Merten oder auch Vichttal haben ganz andere Möglichkeiten als wir.“ Den eigenen Kurs beschreibt Otto so: „Wir wollen Spieler entwickeln und besser machen. Wir können auch gar nicht anders, als den Weg mit jungen, talentierten Spielern zu gehen.“

Beeck mit guter Bilanz

Auch in der Vorsaison stand für Beeck früh das Heimspiel gegen Siegburg an – und da war es am fünften Spieltag sogar eines von eminenter Bedeutung. Denn aus den ersten vier Partien hatte der FC nur einen einzigen Zähler geholt, Siegburg umgekehrt mit zwölf Punkten die volle Miete. Folge: Der SV kam als Tabellenführer ins Waldstadion. Die Kleeblätter siegten 2:0, feierten so den ersten Saisonsieg und setzten danach zu einer bemerkenswerten Serie an, die sie rasch in sichere Tabellengefilde brachte.

Auch das Rückspiel in Siegburg entschied Beeck für sich, musste am Ende aber noch gehörig zittern. Denn nach einer 3:0-Führung setzte der Schlendrian ein, am Ende brachte der FC den 3:2-Sieg aber nach Hause. „Klar kann ich mich an diese beiden Partien noch gut erinnern. Doch die zählen nun wirklich gar nichts mehr“, versichert Schmalenberg.

Der Boden für ein gutes Spiel ist auf alle Fälle buchstäblich bereitet. „Der Rasen im Waldstadion ist in einem guten Zustand. Wir freuen uns auch daher sehr auf das Spiel“, sagt Beecks Coach.