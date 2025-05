Beecks mieser Lauf hält auch gegen Frechen an

Während Hühne dieser Tag mit Sicherheit in ewiger Erinnerung bleiben wird, dürfte das Spiel schnell der Vergessenheit anheimfallen – zumindest aus Beecker Sicht. Denn nach erneut schwachen 90 Minuten bezog der FC die vierte Niederlage in Serie, verlor 1:3 – und das war auch verdient. Frechen feierte umgekehrt den vierten Sieg in Folge, ist damit nun punktgleich mit Beeck. Zum Überraschungsteam der Saison, dem auf Platz zwei stehenden Aufsteiger SSV Merten, sind es für Beeck nun zwölf Punkte – was praktisch nicht mehr einzuholen ist. Und Platz drei, das Minimalziel, ist nun auch schon fünf Punkte entfernt.

„Ich kann mich für die erste Halbzeit nur entschuldigen. Da waren wir auch einfach nicht gallig genug. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir zwar sehr viel Ballbesitz, doch das Passspiel war auch da weiterhin nicht sauber genug. Mehr als anderthalb Torchancen haben wir uns da auch nicht herausgespielt. Ich bin von daher sehr enttäuscht“, bekannte Schmalenberg – und legte nach: „Es reicht einfach nicht aus, sein Trikot auf dem Platz spazieren zu fahren. Mir fehlten heute gerade auch Intensität und Feuer.“

Auch wenn es für Beeck in dieser Saison ausnahmsweise mal nicht um Auf- oder Abstieg geht: Allein die stattliche Siegprämie sollte Anreiz genug sein, sich stets voll reinzuhängen. Dazu spielen etliche Akteure noch um einen neuen Vertrag – das sollte erst recht Motivation genug sein. Für eine Vertragsverlängerung drängte sich an diesem Nachmittag indes keiner auf. Die Niederlagenserie setzte zudem ausgerechnet unmittelbar nach der Verlängerung mit Schmalenberg ein. Dass ihn dieser Umstand nicht kalt lässt, räumte der Coach frank und frei ein: „Da werde ich in der kommenden Woche mit mir selbst zu kämpfen haben.“

Dabei fing es für die Schwarz-Roten, die neben Leersmacher und Hühne auch noch auf den gelbgesperrten Paul Daniels sowie den erkrankten Timo Braun verzichten mussten, so schön an: Bereits in der vierten Minute brachte Marc Kleefisch den FC per an ihm selbst verwirkten Foulelfmeter in Führung.

Sicherheit brachte das aber nicht ins Beecker Spiel. Was sicherlich auch daran lag, dass der FC wegen des Fehlens der etatmäßigen Innenverteidiger Hühne und Daniels mit einem komplett neuen Duo auf dieser Position agieren musste: Justin Hoffmanns spielte auf dem für ihn völlig ungewohnten Part und neben ihm verteidigte Merlin Schlosser, der nach sechseinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte – die mangelnde Spielpraxis machte sich in derein oder anderen Situation zwangsläufig auch bemerkbar. „Dass Beeck in der Innenverteidigung komplett tauschen musste, hat uns natürlich auch ein wenig in die Karten gespielt“, räumte Frechens Coach Okan-Tamer Özbay ein.

Fortan hatte Frechen eindeutig mehr vom Spiel – und auch ein deutliches Übergewicht an zwingenden Chancen. Zunächst bewahrte FC-Keeper Justin Strauch, bei dem Licht und Schatten munter wechselten, mit zwei klasse Paraden gegen Frechens überragendem Patrick Friesdorf sein Team vor dem raschen Ausgleich (5./17. Minute). Binnen sieben Minuten machte der Gast aus dem 0:1 dann aber ein 3:1. Zunächst hielt Friesdorf in eine scharfe Rechtsflanke den Fuß – 1:1 (34.). Dann nutzte er einen von Schlosser an ihm selbst verursachten Elfmeter zum 2:1 (38.). Anschließend legte er den Ball auch noch mustergültig für Kai-Maxime Vranken auf – der aus kurzer Distanz keine Mühe mehr hatte, zum 3:1 zu vollenden (41.).

Beeck zu ungefährlich

Nach der Pause war Beeck zwar sichtlich um Ergebniskorrektur bemüht, aber wirklich gefährlich wurde der FC höchst selten. Bis auf Versuche von Paul Gelber (49.) und Kleefisch (54.) geriet Frechens Tor überhaupt nicht in Gefahr, der Gast schaukelte den Dreier so recht ungefährdet nach Hause.

„Es spitzt sich zweifellos zu. So häufig habe ich in der Mittelrheinliga noch nie hintereinander verloren“, bekannte Kleefisch, seit 2019 für Beeck am Ball. Und weiter: „Zurzeit fehlt einfach die Zielstrebigkeit nach vorne und hinten sind wir sehr konteranfällig. Zudem sind wir auch heute einfach nicht in die Zweikämpfe gekommen und da packe ich mir auch an die eigene Nase.“ Kleefischs Ziel für die nächste Zeit: „Statt 34 Ballstafetten hinkriegen zu wollen, müssen wir nun erst einmal wieder Fußball arbeiten.“

Ein Beecker Akteur hatte nach dem Abpfiff immerhin noch Grund zu einer kleinen persönlichen Freude: Justin Strauch wurde vom Fanklub Gallisches Dorf als Spieler des Monats April ausgezeichnet.