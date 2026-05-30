Beecks letztes Heimspiel mit ganz hohem Emotionsfaktor

Beeck trifft im letzten Heimspiel auf Bergisch Gladbach – Foto: Michael Schnieders

Egal, wie das Spiel gegen Spitzenreiter Bergisch Gladbach ausgeht: Auf Beecker Seite dürften einige Tränchen verdrückt werden – auch schon kurz vor dem Anpfiff. Denn dann wird Vorsitzender Tim Banerjee all die Spieler, Trainer und weiteren Funktionsträger verabschieden, die den FC nach der Saison verlassen – allen voran natürlich Werner Tellers: Seit dem Tod von Günter Stroinski im Februar 2020 ist er Beecks alleiniger Macher, Ideengeber, Boss und Hauptsponsor; bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende März war er zudem Geschäftsführer. Hauptsponsor bleibt der knapp 60-Jährige auch weiterhin, aus dem operativen Geschäft wird er sich jedoch wie angekündigt Ende Juni verabschieden.

Bei den zu verabschiedenden Spielern ragen drei heraus: Vizekapitän Nils Hühne (seit 2018 beim FC), Torjäger Marc Kleefisch (seit 2019) und Justin Hoffmanns (seit 2020) haben dem Verein über viele Jahre ein Gesicht gegeben. Verabschiedet werden zudem Trainer Mark Zeh und Co-Trainer Edin Durakovic. Durakovic folgt Henßen in gleicher Funktion zum SC Selfkant – Henßen selbst wird dort Trainer.

Emotional dürfte es auch bei einer zweiten Verabschiedung werden. Denn der Sportliche Leiter Friedel Henßen war – nur unterbrochen von der vergangenen Saison – seit 2006 für den FC im Einsatz: erst als Torwart, dann als Torwarttrainer und Co-Trainer, von 2012 bis 2019 als Cheftrainer und seitdem als Sportlicher Leiter.

Doch auch sportlich ist die Begegnung von eminenter Bedeutung, zumindest für den Gegner. Schließlich würde Bergisch Gladbach mit einem Sieg den vorzeitigen Aufstieg in die Regionalliga perfekt machen. Nach fünf Jahren stehen die Bergischen vor der Rückkehr in die 4. Liga, die sie 2021 als damals einziger Absteiger verlassen mussten. Beeck hielt damals so die Klasse. Weil die Saison auf Amateurebene coronabedingt abgebrochen worden war, gab es 2021 nur einen Absteiger und keine Aufsteiger.

Das Ticket für die Regionalliga hatte Bergisch Gladbach schon 2019 gelöst – das entscheidende Spiel fand ausgerechnet in Beeck statt. Am 2. Juni 2019, also vor fast genau sieben Jahren, gewann der SV das „Endspiel“ um den Aufstieg vor über 1000 Zuschauern im Waldstadion nach einem 0:1-Rückstand noch verdient mit 2:1. Auch damals war es für Beeck das letzte Saisonheimspiel, und die bis dahin blütenweiße Heimweste (13 Spiele, 13 Siege) bekam ganz am Ende noch empfindliche – und entscheidende – Flecken. Freilich hätte der FC gewinnen müssen, um überhaupt noch eine realistische Aufstiegschance zu haben; ein Remis hätte nicht gereicht. Henßens Trainerzeit endete so mit einer großen Enttäuschung.

Eine ähnliche Enttäuschung machte sich vier Jahre später im Waldstadion breit. Am 11. Juni 2023 verlor Beeck erneut ein „Aufstiegsendspiel“ – diesmal vor 1200 Zuschauern mit 0:2 gegen den FC Hennef, wieder völlig verdient. Das Team von der Sieg wurde damit Meister, verzichtete wenige Tage später erwartungsgemäß jedoch auf den Aufstieg. Beeck stieg so als Vizemeister zum bislang letzten Mal in die Regionalliga auf.

Duell um die Torjägerkanone

„Wir wollen nun nicht noch einmal erleben, dass ein Gast im Waldstadion Meister wird“, bekräftigt Kleefisch. Er war zwar 2019 noch nicht dabei, wohl aber 2023. Für Kleefisch geht es zudem um die Torjägerkanone: Aktuell steht der 26-Jährige bei 22 Treffern. Mit einem weiteren Tor würde er im Torjägerranking der Mittelrheinliga die alleinige Führung übernehmen. „Ich würde mich nur zu gerne mit einem Tor aus dem Waldstadion verabschieden. Dieses Gefühl möchte ich noch einmal auskosten, alles hören und fühlen“, sagt er.

Ein Konkurrent um die Torjägerkanone steht allerdings auch auf der anderen Seite: Gladbachs Tristan Arndt hat ebenfalls schon 19-mal getroffen und ist zwei Spieltage vor Schluss damit durchaus noch in Reichweite.

Hätte Gladbachs erster Verfolger, der Siegburger SV, am Pfingstmontag beim VfL Vichttal nicht 2:3 verloren, sondern gewonnen und läge nun nur einen Zähler hinter dem SV, wäre die Partie noch um einiges brisanter. Mit den tatsächlichen vier Punkten Vorsprung hat das Team von SV-Coach Kevin Kruth in Beeck allerdings nur den ersten von zwei Matchbällen. Selbst bei einer Niederlage hätte Beecks Dauerrivale noch alles in der Hand und könnte den Aufstieg im abschließenden Heimspiel gegen Porz klarmachen. Verkrampft wird der SV in Beeck daher mit Sicherheit nicht auflaufen: Er kann gewinnen, muss aber nicht.

Das sieht auch Zeh so: „Wir wollen Bergisch Gladbach, der besten Mannschaft der Liga, die zu Recht ganz oben steht, auf alle Fälle einen heißen Kampf liefern. Wir wollen gewinnen und so ein letztes großes Ausrufezeichen setzen.“ Immerhin hat Beeck in der Rückrunde bislang sämtliche Spiele gegen die Vereine gewonnen, die sich für die Regionalliga beworben haben: 1:0 in Siegburg, danach jeweils 3:1 gegen Hohkeppel und Vichttal.