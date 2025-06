Beecks Königstransfer: Marc Brasnic

Einen Mann dieses Kalibers, noch dazu mit 28 Jahren im besten Fußballeralter, hat Beeck schon lange nicht mehr verpflichten können – das gibt der Etat eigentlich auch nicht mehr her. Von daher kommt dieser Coup nun schon ein wenig überraschend. Bei Brasnic, der in Baesweiler wohnt, kamen einige glückliche Faktoren zusammen, die auch mit der privaten Situation des gebürtigen Aacheners zu tun haben. „Marc ist auf uns zugekommen, er wollte zu uns“, erläutert Tellers.

Spannende Vita

Erfahrung satt bringt der Sturmtank in der Tat mit. Zuvor spielte er unter anderem für Alemannia Aachen, 1. FC Düren, Rot-Weiß Erfurt, BFC Dynamo Berlin, Fortuna Köln und Viktoria Köln. Insgesamt lief er in der Regionalliga Nordost und der Regionalliga West 112 Mal auf. Für Düren erzielte Brasnic wettbewerbsübergreifend in 71 Partien 47 Tore. Für den SC Paderborn spielte er sieben Mal in der 2. Bundesliga. Ausgebildet wurde Brasnic bei Bayer Leverkusen. In Beeck hat er einen Zweijahresvertrag mit Option unterschrieben.