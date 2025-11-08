Beecks Kapitän ist begeistert vom neuen Trainer

Zwölf Gegentore schluckte der FC Wegberg-Beeck in den ersten sechs Pflichtspielen der Saison – natürlich zu viele für ein Team, das eigentlich um Platz eins mitspielen wollte. Der neue Coach Albert Deuker, der am 30. September erstmals das Training leitete, hat in kurzer Zeit für eine bemerkenswerte Verbesserung gesorgt: In den letzten drei Spielen kassierten die Kleeblätter nur noch zwei Gegentore – die waren beim 5:2 gegen Schlusslicht FC Pesch nicht unerheblich auf nachlassende Konzentration nach einer sicheren 4:0-Führung zurückzuführen. Was Deuker mächtig wurmte: „Die Jungs müssen dahinkommen, dass sie ergebnisunabhängiger spielen. Das heißt, dass sie in konkreten Situationen beispielsweise bei einem Stand von 3:0 stets die gleichen Lösungen finden sollen, als würde es noch 0:0 stehen.“

Am Sonntag (Anstoß 14.30 Uhr) kommt mit dem FC Hennef nun ein Tabellennachbar ins Waldstadion: Beecks langjähriger Ligakonkurrent steht mit acht Punkten auf Platz 13. Vier Zähler davor und einen Platz höher rangieren die Kleeblätter. Mit einem Sieg würden sie sich also ordentlich Luft nach unten verschaffen.

Exakt mit 0:0 endeten dafür aber die beiden letzten Auswärtsspiele der Schwarz-Roten – und das gegen bekannt heimstarke Teams: Sowohl beim 1. FC Düren als vor allem nun auch beim Topteam VfL Vichttal ließ Beeck nur wenig zu, stand sehr sicher – und hatte nach vorne Pech: In Düren spielte bei dem regulären Last-Minute-Treffer Marc Brasnics der Assistent nicht mit und entschied auf Abseits, und beim VfL verhinderte der Pfosten einen Treffer Marc Kleefischs. Fazit: Statt zwei Punkten hätten es auch sechs Zähler werden können.

Von einem zumindest kleinen Lauf möchte Deuker bei seiner Truppe aber keineswegs sprechen: „Das nehme ich nicht in den Mund. Statt von ,Läufen‘ spreche ich viel lieber von ,Laufen‘, denn exakt das sollen die Jungs auch gegen Hennef tun: laufen, laufen, laufen.“ Neben Rekonvaleszent Vinzent Zingel fällt weiterhin auch Marc Brasnic aus, bei dem nun ein kleiner Faserriss diagnostiziert wurde. „Ein bis zwei Änderungen wird es in der Anfangsformation aber wohl wieder geben“, kündigt Deuker an.

Losgelöst von der Aufstellung stellt sich natürlich die Frage, wie es Deuker in recht kurzer Zeit bereits gelungen ist, für einen erkennbaren Aufschwung zu sorgen. Kapitän Yannik Leersmacher muss es ja wissen. „Ihm eilte ja schon der Ruf voraus, sehr akribisch zu arbeiten. Was ich nach den gemeinsamen fünfeinhalb Wochen nur unterschreiben kann. Albert Deuker nimmt sich sehr viel Zeit für Analysen und Details – da legt er ganz großen Wert drauf. Er kann sicherlich jeden Spieler besser machen, achtet auch extrem auf Kleinigkeiten, für die er einen sehr guten Blick hat. Zudem hat alles Hand und Fuß, was er sagt“, führt der 28-Jährige aus.

Neuer taktischer Ansatz

Dazu habe er dem Team eine klare Struktur verpasst. „Wir stehen nun kompakter, überlassen auch mal dem Gegner freiwillig den Ball. Das hat aber nichts mit Ängstlichkeit zu tun, sondern ist Teil des Plans. Vorher haben wir dem Gegner einfach zu viel Raum gegeben – auch daraus resultierten viele Gegentore.“ Auch die erfahrenen Spieler könnten noch viel von Deuker lernen. „Trotzdem bleibt festzuhalten: Den ersten Schritt haben wir sicherlich gemacht, viele weitere müssen aber noch folgen“, schließt Leersmacher.

Das größte Lob hatte Deuker aber bereits im Sommer von Beecks Neuzugang Niklas Koppitz bekommen, den er vergangene Saison beim TuS Königsdorf unter seinen Fittichen hatte: „Albert Deuker ist ein überragender Trainer. Für die Mittelrheinliga ist er eigentlich zu gut gewesen“, sagte er da im Gespräch mit dieser Redaktion – da konnte er noch lange nicht ahnen, dass dieser ihm drei Monate später nach Beeck folgen würde.

Und wenn Deuker bei seinem eigenen Team auch nicht von einem Lauf sprechen möchte – beim Gegner tut er das schon: „Bei Hennef zeigt die Kurve klar nach oben“, bekräftigt Beecks Coach. Nach einem Stotterstart mit nur einem Punkt aus den ersten vier Spielen holte Hennef aus den folgenden sechs Partien immerhin sieben Zähler, knöpfte am vergangenen Sonntag mit einem 1:1 dem weiterhin ungeschlagenen Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach einen Punkt ab. Davor holte Hennef beim Tabellensechsten Frechen mit 2:1 gar die volle Miete ab.

Seit Sommer coacht das Team Nils Teixeira, bis dahin Spieler des FCH. Über seinen Funktionswechsel scherzte der 35-Jährige im Sommer gegenüber dem Bonner General-Anzeiger: „Ehrlich gesagt ist es in meinem Alter wahrlich nicht mehr erstrebenswert, einem übermotivierten 19-Jährigen auf dem Platz hinterherzulaufen.“ Teixeira folgte auf Interimscoach (und zugleich Hennefs Vorsitzenden) Martin Gerards, der aus den letzten sechs Saisonspielen 13 Punkte holte und damit den Klassenerhalt eintütete.

Der Aderlass im Sommer war dann beträchtlich: Gleichs sechs Akteure verlor Hennef an Mittelrheinliga-Konkurrenten – der Altersdurchschnitt des neuen Teams beträgt gerade einmal 21,9 Jahre. Von der Meistermannschaft 2023 ist nur noch Routinier Burak Mus (28) übrig. Kai Schusters ist bei Hennef nun der buchstäblich zentrale Akteur und kommt auch schon auf vier Saisontore, gefolgt vom dreifach erfolgreichen Ex-Beecker Daniel Sopo.