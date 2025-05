Beecks Ende der Krise – dank zweier feiner Tore

Ein paar Nummern kleiner, sportlich aber durchaus von einigem Wert war dann für Hühne auch der Sonntag. Da führte er sein Team bei der SpVg Porz als Kapitän aufs Feld – und feierte mit 2:1 nach vier Niederlagen in Serie mal wieder ein Erfolgserlebnis. „Ich denke, wir waren über 90 Minuten besser, haben auch den Kampf hier angenommen und daher verdient gewonnen“, bewertete Hühne den sportlichen Abschuss einer für ihn sehr denkwürdigen Woche. Da konnte er es auch verschmerzen, dass er ganz am Ende noch seine fünfte Gelbe Karte sah und daher im Derby am Samstag bei Union Schafhausen zuschauen muss.

Die Erleichterung über das Ende der Negativserie stand auch Coach Mike Schmalenberg ins Gesicht geschrieben: „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und das Spiel mit Leidenschaft nach Hause gebracht.“ Gegenüber der Heimniederlage gegen Frechen (1:3) veränderte der Coach die Startformation gleich auf fünf Positionen. Paul Daniels nach abgebrummter Gelbsperre und Nils Hühne bildeten wieder die Innenverteidigung, das Angriffsduo bestand diesmal aus Alessio Tafa und Vinzent Zingel, und im Tor feierte Eigengewächs Tim Seidenfaden seine Ligapremiere.

Was nicht dessen letzter Saisoneinsatz gewesen sein wird. „Es wird in den nächsten Spielen ein Wechselspiel zwischen Justin Strauch und Tim geben“, kündigte der Coach an – Strauch zählt im Unterschied zu Seidenfaden in der nächsten Saison eben nicht mehr zu Beecks Kader.

Den Großteil des Spiels stand mit Lenny Mühlen auch ein weiteres ­ FC-Eigengewächs auf dem Platz – in dem Fall wohl ungeplant. Denn Kai Bösing schied mit Verdacht auf Muskelfaserriss bereits nach 31 Minuten aus; für ihn wechselte Schmalenberg den Youngster ein. „Sowohl Tim als auch Lenny haben ihre Sache gut gemacht“, lobte der Coach.

Zum Zeitpunkt von Bösings Verletzung führte der Gast schon 1:0. Bösing selbst hatte das Tor mit einem Pass in die Tiefe auf Vinzent Zingel eingeleitet, dessen Hereingabe beförderte Alessio Tafa per sehenswertem Fallrückzieher ins Tor – ein Treffer Marke Tor des Monats (21.). Die Führung hatte indes nicht lange Bestand. Denn mal wieder nach einer Ecke kassierte Beeck den Ausgleich durch Porz‘ Wintertransfer Metin Kizil (32.) – gegnerische Standards sind und bleiben eine Schwäche des FC. Da ist auch keine Entschuldigung, dass Beeck nach Bösings Verletzung bei dieser Ecke in Unterzahl war – erst danach kam Mühlen rein.

Leo Mirgartz (34.) und Tafa (44.) hatten bis zur Pause weitere Treffer auf dem Fuß. Umgekehrt musste der Gast bei den Porzer Kontern stets auf der Hut sein.Was grundsätzlich sehr auffiel: Der FC spielte sich zig Mal bis zur Grundlinie durch, die Hereingaben fanden dann aber keinen Abnehmer – da machte sich das Fehlen eines echten Knipsers bemerkbar (Marc Kleefisch saß angeschlagen nur auf der Bank).

Beeck erhöht die Schlagzahl

In der zweiten Halbzeit intensivierte Beeck den Druck, musste auf die erste zwingende Chance aber bis zur 67. Minute warten: Da vergab Mühlen aus kurzer Distanz per Kopf nach einem gut hereingegebenen Freistoß Timo Brauns, der drei Minuten zuvor für Torschütze Tafa eingewechselt worden war. Keine Zeigerumdrehung später trug sich Braun dann aber auch selbst in die Torschützenliste ein: In der für ihn typischen Art zog er mit dem Ball am Fuß von rechts in die Mitte und traf dann mit seinem starken linken Fuß flach ins linke Eck (68.). Was ebenfalls ein sehenswertes Tor war – und zugleich eine exakte Doublette seines Treffers ebenfalls zum 2:1 beim Rückrundenauftaktspiel in Weiden. Auch dort war er wenige Minuten zuvor erst eingewechselt worden. Den Sieg brachte der Gast im Anschluss sicher nach Hause.

„Trotz der Niederlage bin ich mit der Leistung meiner Jungs nicht unzufrieden. Ich würde dafür eine Zwei minus oder eine Drei plus geben. Beeck war aber einfach besser“, urteilte Porz-Coach Jonny Wendt – und verriet, was ihn im Abstiegskampf wirklich schmerzte: „Hennefs Sieg gegen Merten tut uns weh.“ Wodurch Porz nun eben nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat.