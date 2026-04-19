Beecks Derbysieg gegen Düren: Auf Marc Kleefisch ist Verlass

Nicht zu stoppen: Marc Kleefisch. – Foto: Sascha Hohnen

Mittelrheinliga: Als Marc Kleefisch in der 66. Minute einen Ball aus mittiger Position weit auf die rechte Strafraumseite zog, ging durchs Waldstadion ein leicht ungeduldiges Raunen – viele der gut 300 Zuschauer hätten sich da lieber ein Zuspiel direkt ins Zentrum gewünscht.

Womit die Kleeblätter im vierten Heimspiel der Rückrunde den vierten Sieg feierten. Insgesamt stehen nach acht Spielen unter Trainer Mark Zeh 16 Punkte zu Buche – ein Schnitt von genau 2,0. „Wenn du am Ende so ein Spiel gewinnst, dann nur, weil du es dir verdient hast. Weil du dich in alle Bälle reingeschmissen hast, als echtes Team agierst hast“, merkte Zeh zufrieden an. Auch die – für seinen Geschmack zu lange – Nachspielzeit (aus den angezeigten fünf Minuten wurden acht, freilich war dieExtrazeit auch häufig unterbrochen) überstand die Heimelf schadlos – eine echte Ausgleichschance hatte Düren nicht.

Fünf Sekunden später wandelte sich dieses Raunen aber in großen Jubel um. Denn genau mit dieser Aktion hatte Kleefisch das Tor des Abends im Derby zwischen dem FC Wegberg-Beeck und 1. FC Düren eingeleitet – und dann auch selbst vollstreckt: David Arize brachte den Ball von der Grundlinie nach innen, Niklas Fensky verlängerte – und der durchgelaufene Kleefisch traf im Fallen zum 1:0-Siegtor. „Wenn man so eine Chance bekommt, sollte man da sein – und das war ich da zum Glück“, merkte Kleefisch trocken zu seinem 19. Saisontor an.

Beecker Personalnot

Wie groß bei Beeck aktuell die Personalnot ist, zeigte sich bei der Besetzung der Position rechts in der Abwehrkette. Da neben Marc Brasnic und Kai Bösing auch die beiden potenziellen Rechtsverteidiger Gabriel Paczulla und Luca Bini ausfielen, übernahm diesen Posten der sonstige Sechser Niklas Fensky. Auf Beecks Bank nahmen nur vier Feldspieler Platz.

Dennoch starteten die Kleeblätter sehr schwungvoll in die Partie, gab es durch Arize (3.) und Nils Hühne (5.) erste Torannäherungen. Die erste zwingende Chance hatte dann Timo Braun auf dem Fuß: Nach Fensky-Steckpass traf er den Pfosten (19.). „Wenn der reingegangen wäre, wäre es für uns einfacher geworden“, meinte Zeh. Arize bekam danach bei einem Kopfball nicht genügend Druck hinter den Ball, Keeper Jonas Rifisch hatte so keine große Mühe (28.).

Zu dem Zeitpunkt war die Partie schon wesentlich ausgeglichener geworden. Ausgerechnet der Ex-Beecker Vinzent Zingel, der zusammen mit Dürens künftigem Trainer Philipp Simon das Sturmduo bildete, hatte zweimal einen Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils an Keeper Yannik Hasenbein (34./39.).

Zur Pause war Zeh gezwungen, den Kapitän auszuwechseln: Yannik Leersmacher plagte eine Zerrung, für ihn kam Elias Khadraoui. Im nächsten Spiel beim FC Pesch wird er nicht mitwirken können, sah er doch seine fünfte Gelbe Karte.

Es waren nur Sekunden nach Wiederanpfiff gespielt, da verpasste Kleefisch per Kopf die Führung der Gastgeber (46.). Quasi im direkten Gegenzug hatte Düren eine gute Doppelchance durch Marcel Olschewski und Simon (47.) – es sollte indes die einzig zwingende Gelegenheit des Gastes in Hälfte zwei bleiben. Auf der anderen Seite vergab Braun nach einem krassen Abwehrbock einen Hochkaräter (59.), ehe Stadionsprecher Romulus Timar sieben Minuten später doch den Torjingle abspielen konnte. Danach passierte in beiden Strafräumen nichts Nennenswertes mehr, auch wenn Düren am Ende ordentlich drückte. Aber irgendein Beecker Abwehrbein kam immer noch dazwischen.

Steigerung zu erkennen

„Nach einem schwachen Start haben wir in diesem intensiven Spiel wesentlich strukturierter gespielt, auch wenn wir im letzten Drittel einige Situationen besser hätten ausspielen müssen“, befand Dürens Coach Luca Lausberg. Der wird zur neuen Saison Sportlicher Leiter beim stark abstiegsgefährdeten Bezirksligisten VfL Sindorf – dort hatte er bereits vor seinem Engagement in Düren sehr erfolgreich gearbeitet. „Wir können zufrieden sein, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben uns gut gegen die individuelle Qualität der Beecker gestemmt“, meinte Simon.

„Düren hat mit seinen zwei Viererketten gut verteidigt, effizient verschoben und uns damit das Leben schwer gemacht. Freilich haben wir häufig auch mit zu wenig Tempo gespielt“, analysierte Zeh. „Wir haben heute nicht so die Momente hinter der Abwehrkette gefunden“, ergänzte Kleefisch. Abwehrchef Hühne hob dagegen das zu Null hervor: „Nach unserem guten Start wurde es eine recht zähe Angelegenheit. Zur Pause haben wir uns aber geschworen, die Ruhe zu bewahren und unbedingt hinten die Null zu halten. Und vorne werden wir schon noch unsere Chance bekommen – und genauso ist es dann ja auch gekommen.“

Zudem ist nun offiziell, dass Hühne zum A-Ligisten SC Selfkant wechselt. Was die Spatzen schon seit mindestens zwei Monaten von den Dächern gepfiffen hatten, hat der SC am Sonntag nun öffentlich gemacht. Bislang hatte Hühne nur erklärt, Beeck im Sommer zu verlassen.