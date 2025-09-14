Beecker „Schlafwagenfußball“

Fußball-Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck verliert sein Heimspiel gegen Siegburg mit 0:3.

Ernüchterung herrschte im Lager des Fußball-Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck nach der 0:3-Heimniederlage gegen den Siegburger SV am Sonntagnachmittag. „Ich habe keine Intensität und keine Leidenschaft auf dem Platz gesehen. Wir haben verdient verloren“, fasste Beecks Trainer Mike Schmalenberg den Auftritt zusammen. Nach dem 3:0-Auswärtserfolg bei Teutonia Weiden musste der Coach eine Änderung vornehmen. Timo Braun rückte anstelle des am Oberschenkel verletzten Niklas Koppitz auf die Position im linken Mittelfeld. Die wiedergesehenen Nils Hühne und Yannik Leersmacher nahmen zunächst auf der Bank Platz.

Strukturierte Siegburger

Beeck startete mit viel Ballbesitz, die erste Aufregerszene gehörte aber den Gästen aus Siegburg. Mit direktem Vertikalspiel ging es in die Spitze, Michael Ojesanmi ließ klatschen für Mittelstürmer Alexander Sai, der blank vor Yannik Hasenbein auftauchte. Der Beecker Torwart bekam den Schuss ans Scheinbein, von dort kullerte die Kugel Zentimeter am Tor vorbei (12.). Auf der anderen Seite leitete Marc Brasnic mit einem Chipball hinter die Abwehrkette eine gute Beecker Szene an. Braun flankte in die Mitte, die Kopfballabwehr landete direkt vor den Füßen von Brasnic. Der ehemalige Aachener und Dürener zog sofort mit dem Vollspann ab, Till Weingarten fälschte zur Ecke ab (17.).

Die Siegburger, im Vorjahr Dritter der Mittelrheinliga, spielten immer wieder clever nach vorne und wirkten insgesamt zielstrebiger. Niklas Fensky spielte riskant in den eigenen Strafraum, Siegburgs Linksverteidiger Juyong Jo chippte den Ball auf den hinteren Pfosten, wo Sai das Kopfballduell gewann. Hasenbein rettete mit einer Hand, gegen den Nachschuss von Ojesanmi aus zwei Metern war dann kein Kraut gewachsen, Siegburg führte nicht unverdient (24.).

In der 37. Minute geriet Beeck in Unterzahl. Vor der Ausführung eines Freistoßes gerieten Braun und Siegburgs Kapitän Hussein Hammouda aneinander. Hammouda ging zu Boden, der wenige Minuten zuvor verwarnte Braun sah die überflüssige Ampelkarte.

Schmalenberg nahm zur Pause seine beiden Sechser Kai Bösing und Niklas Fensky vom Platz, Leersmacher und Hühne kamen. Aber was nutzen schon taktische Umstellungen, wenn die Abwehr pennt? 48. Minute: Siegburg spielte einen Freistoß kurz aus, von der rechten Seite flankte Keil ins Zentrum, wo sich niemand für Ojesanmi zuständig fühlte. Der Stürmer musste nur noch einnicken. „Besser kann man sich den Start in die zweite Hälfte nicht ausmalen“, freute sich Gästetrainer Alexander Otto.

Beeck antwortete mit individueller Qualität: Flanke Brasnic, Kleefisch stand mustergültig in der Luft und setzte den Kopfball Richtung Winkel, Jens Fikisi im Siegburger Tor packte eine Glanzparade aus (55.). Drei Minuten später hätte Sai das Spiel zugunsten der Gäste entscheiden müssen. Hasenbein klärte eine Flanke direkt vor die Füße des Siegburger Mittelstürmers, der aber nur den Pfosten des leeren Tores traf (58.). Mit drei weiteren Wechseln – Luan Braun, Paul Gelber und David Arize kamen in die Partie – setzte Schmalenberg alles auf eine Karte, aber Beeck spielte einfach zu behäbig, zu langsam, zu umständlich. In der 87. Minute gelang dem eingewechselten William McIntosh sogar noch das 3:0 für die Gäste.

Schmalenberg sprach von einer hochintensiven Trainingswoche, das exakte Gegenteil zur Leistung am Sonntag. „Das war Schlafwagenfußball. Da muss man dann auch mal ehrliche Worte finden“, sagte der Beecker Trainer. „Wir sind nach ordentlichem Start wieder in ein Loch gefallen, für unsere Ansprüche ist das zu wenig“, übte sich auch Kapitän Leersmacher in Selbstkritik.

Beeck: Hasenbein – Hoffmanns, Khadraoui (61. Gelber), Daniels, Bini (61. Braun) – Bösing (46. Leersmacher) , Fensky (46. Hühne), Zingel (61 Arize), Braun – Brasnic, Kleefisch

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de