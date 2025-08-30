Beecker Ernüchterung nach einer starken Startphase

Der FC Wegberg-Beeck führt 2:0 und muss zum Schluss froh sein, gegen Porz nach dem zweiten Treffer von Marc Kleefisch mit 3:3 noch einen Punkt in der Fußball-Mittelrheinliga zu holen. Keeper pariert einen Elfmeter von Marc Brasnic.

Stark begonnen, stark nachgelassen und zuletzt den Lohn für eine starke Schlussphase nicht kassiert: Sekunden vor Schluss parierte Keeper Dominique Mittenzwei einen Handelfmeter von Marc Brasnic – und der Anhang der Spielvereinigung Porz feierte das damit feststehende 3:3 (1:2) beim FC Wegberg-Beeck wie einen Sieg. „Ein Punkt ist für unsere Ansprüche eigentlich zu wenig“, kommentierte Beecks Coach Mike Schmalenberg das Remis zum Auftakt in die Fußball-Mittelrheinliga.

Kleefisch trifft nach drei Minuten

Die Gastgeber starteten mit Wucht und jubelten schon nach dreieinhalb Minuten. Marc Kleefisch umkurvte die Porzer Abwehr und legte den Ball an Mittenzwei vorbei zum 1:0 ins lange Eck. Mit einem Distanzschuss erhöhte Kapitän Yannik Leersmacher nur vier Minuten später. Beeck setzte Porz mit Wucht unter Druck, lief hoch an gegen die tief stehenden Gäste, die sich zuerst kaum aus der Umklammerung befreien konnten

Doch dann brachten die Gastgeber den Gast selbst ins Spiel, schalteten einen Gang zurück und gaben die Spielkontrolle immer mehr aus der Hand. „Das passiert leider zu oft in Phasen, wenn wir einmal durchatmen“, ärgerte sich Leersmacher. „Wir wurden viel zu passiv und schenkten das Spiel her.“ So kam Porz auf. Kapitän Metin Kizil (24.) hatte sich alleine durchgesetzt, doch Beecks Keeper Yannik Hasenbein parierte seinen Schuss sicher. Die zweite Chance nutzte Porz jedoch: Die Beecker Abwehr agierte zu passiv, und Etienne Kamm (23.) bedankte sich mit dem Abschlusstreffer. Nur knapp strich ein Schuss von Ibrahim Hajri (34.) über die Latte, Glück für Beeck.

Schmalenberg hatte sein Team in einem 3-4-3-System auf den Platz geschickt, in der Rückwärtsbewegung ließ sich Niklas Koppitz auf links und bei Bedarf auch Justin Hoffmanns rechts in die Kette zurückfallen. Nils Hühne hatte erkältet passen müssen, neben Leersmacher spielten Paul Daniels und Merlin Schlosser. Auf der Sechs dirigierte Kai Bösing, der jedoch schon in der 40. Minute nach einem Foul verletzt mit Verdacht auf Bänderriss vom Platz musste. „Ich hätte in dieser Szene schon Rot gesehen, es war aber mindestens Dunkelgelb“, kritisierte Schmalenberg. Ein Urteil, dem sich der Porzer Coach Jonas Wendt, der gesperrt ist und das Spiel lautstark schreiend von der Tribüne aus schaute, voll anschloss. Mit einen stark geschossenen Freistoß hätte Brasnic (44.) die Führung ausbauen können, doch der Ball knallte an die Latte.

Slapstick nach der Pause

„Wir hatten uns vorgenommen, wieder mit Wucht rauszukommen und zu pressen“, sagte Leersmacher eher ratlos über die Szene nach der Pause. „Der Anstoß geht wohin auch immer, die rücken vor, und wir spielen hinten Slapstick.“ Die Partie lief noch keine 30 Sekunden wieder, da glich Kizil ohne echte Gegenwehr zum 2:2 aus. Hasenbein kam zwar noch aus seinem Gehäuse, ging aber ebenfalls nicht energisch genug zum Ball.

Der Ausgleich gab den Gästen Aufwind. Beeck ließ sich weit nach hinten drängen, musste nun verteidigen – und sah dabei nicht immer gut aus. Wie bei einer eigentlich schwach geschossenen Ecke, als der Ball in den Strafraum tropfte. Und mit dem Fuß drückte Andre Rostek (63.) ihn zur Führung für Porz über die Linie.

Mit den Einwechslungen von Vinzent Zingel und Luca Bini – für Bösing war zuvor Paul Gelber gekommen – änderte Schmalenberg das System ein wenig. „Durchs Zentrum ging nichts mehr, sodass wir versucht haben, das Spiel mehr auf die Außen zu verlagern“, so Beecks Coach. Das fruchtete: Beeck bekam wieder Zugriff auf das Spiel. Leersmacher legte weit vor auf Gelber, der sich durchsetze und zentral Kleefisch sah, der per Kopf zum 3:3 (77.) ausglich.

Das war der Startschuss für eine große Schlussoffensive. Ein Schuss von Bini (82.) wurde abgewehrt, ein Kopfball von Kleefisch ebenso, ein Kopfball von Daniels ging über die Latte – der Ball wollte einfach nicht ins Gehäuse. Die fünfte Minute der Nachspielzeit lief, als der Unparteiische auf den Punkt zeigte: Nach einem Handspiel von Benjamin Winnersbach trat Brasnic zum Elfmeter an. Der Schuss war gut platziert, doch Mittenzwei wehrte den Ball mit einer starken Parade ab. So blieb es beim Remis.

„Das war ein ganz seltsames Spiel. Wir haben so gut begonnen. Und wollten so auch nach der Pause spielen, wollten pressen, aber es hat nicht funktioniert“, haderte Marc Kleefisch. Der Stürmer, der von der Beecker Fangruppe noch als bester Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet wurde, hatte Brasnic beim Elfmeter den Vortritt gelassen. „Nach der Absprache schießt einer von uns beiden. Marc hatte sich gut gefühlt und wollte schießen. Da habe ich ihm die Bühne überlassen“, wollte sich „Klee“ nach zwei Toren nicht in den Vordergrund drängen.

Doch es war nicht der vergebene Elfmeter, der Schmalenberg hadern ließ. „Wir haben das Spiel zwischenzeitlich selbst aus der Hand gegeben, unnötig immer tiefer gestanden. Und vor allem haben wir die ersten 15, 20 Minuten nach der Pause verschlafen. Solche Gegentreffer dürfen uns auf dem Niveau nicht unterlaufen. Da haben wir überhaupt keinen Druck auf den Ball gemacht“, so Beecks Coach. „Ein Punkt ist eigentlich zu wenig. Das Ergebnis ist heute ernüchternd.“

Beeck: Hasenbein – Schlosser, Leersmacher, Daniels – Hoffmanns, Fensky (84. P. Winkens), Bösing (40. Gelber), Koppitz (77. Bini) – Arize (60. Zingel), Brasnic, Kleefisch

