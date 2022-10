Beeck zurück an der Spitze - Aufsteiger überzeugen Mittelrheinliga: Die Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf und SV Eintracht Hohkeppel lassen aufhorchen.

In der Mittelrheinliga sind neun Spieltage absolviert. Der FC Wegberg-Beeck ist nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Borussia Freialdenhoven zurück auf dem Platz an der Sonne. Die Verfolger aus Hennef und Bonn waren ebenfalls siegreich und bleiben in Schlagdistanz. Jeweils vier Tore erzielten die Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf und SV Eintracht Hohkeppel.