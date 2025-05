Beeck will Schafhausens letzte Hoffnung im Derby im Keim ersticken

Bereits am Samstag empfängt Union Schafhausen den Nachbarn FC Wegberg-Beeck. Für die Hausherren ist es möglicherweise der letzte Rettungsanker im Kampf gegen den Abstieg aus der Mittelrheinliga. Doch selbst wenn nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib bestehen, wird man im Derby alles in die Waagschale werden. Für Beeck geht es darum, nach dem erlösenden 2:1-Erfolg in Porz endlich wieder Konstanz zu entwickeln.

Beeck wieder in der Spur

Nach vier Niederlagen in Folge hat der FC Wegberg-Beeck zuletzt wieder einen Dreier eingefahren. Für Trainer Mike Schmalenberg war das 2:1 in Porz mehr als nur ein Befreiungsschlag: „Für uns war es jetzt erstmal wichtig, den Bock umzustoßen. Wir hatten mit den vier Niederlagen ja auch erstmal mit uns selbst zu kämpfen.“ Die Reaktion in Porz: stark. „Es war wichtig, dass wir das Spiel sehr gut angenommen haben und jetzt selbst drei Punkte geholt haben. Es war auch verdient – in der Art und Weise, wie wir es gespielt haben, war es sehr ordentlich“, so Schmalenberg.