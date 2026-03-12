Beeck will gegen entschlossene Bornheimer dritten Sieg in Serie

Nach zuletzt starken Auftritten peilt der FC Wegberg-Beeck den nächsten Sieg an und will sich weiter im oberen Mittelfeld festsetzen. Aufsteiger SSV Bornheim hingegen möchte endlich wieder Zählbares mitnehmen, nachdem gute Leistungen zuletzt unbelohnt geblieben sind. Das Hinspiel war bereits eine enge Angelegenheit, die Beeck knapp für sich entschied.
Der FC Wegberg-Beeck hat sich nach einer schwierigen Phase eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 27 Punkten auf Rang neun rangiert die Mannschaft von Trainer Mark Zeh zwar in der Mitte der Tabelle, doch die Tendenz zeigt steil nach oben. Besonders der jüngste 1:0-Erfolg gegen das Spitzenteam aus Siegburg hat in der Mannschaft Kräfte freigesetzt. Ein weiterer Sieg gegen den direkten Verfolger aus Bornheim würde den Vorsprung auf den Aufsteiger auf komfortable acht Punkte anwachsen lassen und den Blick nach oben richten.
Mark Zeh blickt entsprechend optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Natürlich gibt uns der Sieg in Siegburg gegen ein Top-Team der Liga viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Mit dem Heimspiel wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen. Wir haben großen Respekt vor unserem nächsten Gegner Bornheim, haben sie analysiert und erwarten einen kampfstarken Gegner. Trotzdem wollen wir wieder unser Spiel durchsetzen und den nächsten Heimsieg einfahren.“ Personell sind bei der Zeh-Elf zumindest keine neuen verletzten Spieler im Vergleich zur Vorwoche hinzugekommen.
Beim SSV Bornheim hingegen verarbeitet man noch die 0:2-Niederlage gegen den Tabellenführer Bergisch Gladbach. Trotz der Pleite herrscht im Lager des Aufsteigers alles andere als Weltuntergangsstimmung, schließlich zeigt die Kurve im Vergleich zur Hinrunde deutlich nach oben. Sharifo Osmaan, der sportliche Leiter der Bornheimer, beschreibt die aktuelle Gemütslage im Team als eine Mischung aus Analyse und Tatendrang: „Die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Bergisch Gladbach war natürlich groß, vor allem weil wir uns für unseren Aufwand am Ende nicht belohnt haben. Aber solche Spiele gehören im Fußball leider dazu. Wir haben das intern aufgearbeitet, klare Dinge angesprochen und den Fokus schnell wieder nach vorne gerichtet. Die Wut ist inzwischen einer klaren Entschlossenheit gewichen, es im nächsten Spiel besser zu machen.“
Mit 22 Punkten steht Bornheim derzeit auf einem respektablen zehnten Platz und verfügt über ein Polster von zehn Zählern auf die Abstiegsränge. Dennoch mahnt Osmaan zur Vorsicht und erinnert an das turbulente Hinspiel, das man knapp mit 2:3 verlor: „Aktuell haben wir zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Das ist ein kleines Polster, aber noch lange nicht genug, um vom Klassenerhalt zu sprechen. In dieser Liga kann es schnell gehen, deshalb dürfen wir nicht nachlassen. Positiv ist allerdings, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt vier Punkte mehr geholt haben als in der Hinrunde. Das zeigt, dass die Entwicklung grundsätzlich stimmt. Trotzdem wissen wir, dass wir weiterhin Punkte brauchen." Ziel sei es, ein konzentriertes Auswärtsspiel zu zeigen, Chancen besser zu nutzen und Punkte aus Beeck zu entführen.