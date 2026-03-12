Beeck will gegen entschlossene Bornheimer dritten Sieg in Serie

Nach der 2:3-Hinspielpleite will der SSV Bornheim gegen den FC Wegberg-Beeck dieses mal punkten. – Foto: Michael Schnieders

Nach zuletzt starken Auftritten peilt der FC Wegberg-Beeck den nächsten Sieg an und will sich weiter im oberen Mittelfeld festsetzen. Aufsteiger SSV Bornheim hingegen möchte endlich wieder Zählbares mitnehmen, nachdem gute Leistungen zuletzt unbelohnt geblieben sind. Das Hinspiel war bereits eine enge Angelegenheit, die Beeck knapp für sich entschied.

Der FC Wegberg-Beeck hat sich nach einer schwierigen Phase eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 27 Punkten auf Rang neun rangiert die Mannschaft von Trainer Mark Zeh zwar in der Mitte der Tabelle, doch die Tendenz zeigt steil nach oben. Besonders der jüngste 1:0-Erfolg gegen das Spitzenteam aus Siegburg hat in der Mannschaft Kräfte freigesetzt. Ein weiterer Sieg gegen den direkten Verfolger aus Bornheim würde den Vorsprung auf den Aufsteiger auf komfortable acht Punkte anwachsen lassen und den Blick nach oben richten.

Zeh: "Erwarten kampfstarken Gegner"

Mark Zeh blickt entsprechend optimistisch auf die kommende Aufgabe: „Natürlich gibt uns der Sieg in Siegburg gegen ein Top-Team der Liga viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Mit dem Heimspiel wollen wir unsere Siegesserie fortsetzen. Wir haben großen Respekt vor unserem nächsten Gegner Bornheim, haben sie analysiert und erwarten einen kampfstarken Gegner. Trotzdem wollen wir wieder unser Spiel durchsetzen und den nächsten Heimsieg einfahren.“ Personell sind bei der Zeh-Elf zumindest keine neuen verletzten Spieler im Vergleich zur Vorwoche hinzugekommen.