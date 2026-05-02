Beeck will dem Top-Gegner in die Suppe spucken

Der FC Wegberg-Beeck hat am vergangenen Wochenende zwar drei Punkte in der Tabelle dazugewonnen – der Flow, in den sich das Team von Trainer Mark Zeh seit einigen Wochen gespielt hat, hatte damit allerdings nichts zu tun. Weil der Tabellenletzte FC Pesch am Sonntag nicht antrat, hatte Beeck spielfrei und nahm die Saisonpunkte 38 bis 40 kampflos entgegen. „Einerseits ist es ärgerlich, weil wir gerade ein gutes Spiel gegen Düren gezeigt haben. Nichtsdestotrotz haben wir die Pause auch genutzt: Ein paar angeschlagene Spieler konnten sich erholen und regenerieren“, erklärt Trainer Zeh. Seit der Rückkehr des früheren Aufstiegstrainers ins Waldstadion ist der Tabellensechste mit 19 Punkten aus neun Spielen – inklusive des kampflosen Sieges gegen Pesch – richtig stark unterwegs.
„Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt komplett verstanden hat, was ich von ihr möchte. Wir haben unseren Spielstil im Gegensatz zur Hinrunde komplett geändert, sind viel mutiger und aktiver und haben unser Selbstvertrauen durch die Erfolge gestärkt“, erklärt Zeh die aufsteigende Form seiner Mannschaft, die seit der Winterpause um vier Plätze geklettert ist. „Ich glaube, jeder Einzelne hat individuell noch mal einen Schritt nach vorne gemacht – das Ganze, kombiniert mit einem guten Teamgeist, macht uns zurzeit zu einer sehr guten Mannschaft“, so der 42-Jährige weiter.
In seinem Höhenflug besiegte Beeck mit dem Siegburger SV (1:0) und Eintracht Hohkeppel (3:1) zwei Mannschaften, die noch um den Aufstieg kämpfen – also genau in der Region unterwegs sind, in der sich der Regionalliga-Absteiger von 2024 ebenfalls gerne gesehen hätte. Zumindest der Blick auf die Rückrundentabelle zeigt, dass sich Beeck mittlerweile wieder in diese Richtung vorgearbeitet hat. Im Fußballjahr 2026 ist der FC punktgleich mit den Topteams aus Bergisch Gladbach, Hohkeppel und eben dem VfL Vichttal, der vor seinem Gastspiel im Beecker Waldstadion am Sonntag (15 Uhr) entsprechend gewarnt sein wird. „Wir haben Vichttal mit dem Trainerteam analysiert und werden genau daraufhin trainieren, ihnen wehzutun“, betont Zeh.
Der langjährige Mittelrheinligist hat sich mit dem 2:1-Erfolg über Tabellenführer SV Bergisch Gladbach in der vergangenen Woche noch einmal so richtig in das Aufstiegsrennen manövriert. Der Verein aus dem Fußballkreis Aachen ist mit 49 Punkten auf Rang vier, fünf Punkte hinter Bergisch Gladbach. Die Mannschaft von Trainer Arandjel Avramovic hat die Lizenzunterlagen für die Regionalliga West fristgerecht eingereicht, hat den Kampf um die Meisterschaft also voll und ganz angenommen.
„Vichttal macht über Jahre sehr gute Arbeit. Sie verstärken sich immer wieder punktuell. Von daher ist es eine Mannschaft mit einem sehr guten Kader, die zu Recht dort oben steht“, sagt Zeh, der in der Spielvorbereitung auch immer auf der Suche nach einer gewissen Balance ist: „Wir müssen uns natürlich auf gewisse individuelle Qualitäten oder die Standards des Gegners vorbereiten. Es wird Phasen geben, in denen du verteidigen musst und genau das brauchst. Wir wollen aber auch selbstbewusst agieren und versuchen, unser Spiel durchzudrücken“, so der Coach.
Einen besonderen Reiz, im Aufstiegskampf zumindest indirekt eine wichtige Rolle zu spielen und dem Konkurrenten gewissermaßen in die Suppe zu spucken, spürt Zeh vor dem Duell mit dem Tabellenvierten indes nicht. Viel eher ergibt sich die Motivation aus dem eigenen Anspruch. „Das ist ein Topspiel mit einem Topgegner, mit dem man Bock hat, sich zu messen. Wenn es gegen die oberen Gegner geht, ist jeder Spieler – plus wir als Trainer – natürlich heiß, zu zeigen, dass wir eigentlich mit dort oben hingehören“, betont Zeh. Er muss bei diesem Heimspiel weiter auf Marc Brasnic, Yannik Leersmacher, Lenny Mühlen und Kai Bösing verzichten. Gabriel Paczulla kehrt dafür in den Kader zurück, hinter Luca Binis Einsatz steht noch ein Fragezeichen.
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