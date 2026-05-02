Beeck will dem Top-Gegner in die Suppe spucken

„Vichttal macht über Jahre sehr gute Arbeit. Sie verstärken sich immer wieder punktuell. Von daher ist es eine Mannschaft mit einem sehr guten Kader, die zu Recht dort oben steht“, sagt Zeh, der in der Spielvorbereitung auch immer auf der Suche nach einer gewissen Balance ist: „Wir müssen uns natürlich auf gewisse individuelle Qualitäten oder die Standards des Gegners vorbereiten. Es wird Phasen geben, in denen du verteidigen musst und genau das brauchst. Wir wollen aber auch selbstbewusst agieren und versuchen, unser Spiel durchzudrücken“, so der Coach.

Einen besonderen Reiz, im Aufstiegskampf zumindest indirekt eine wichtige Rolle zu spielen und dem Konkurrenten gewissermaßen in die Suppe zu spucken, spürt Zeh vor dem Duell mit dem Tabellenvierten indes nicht. Viel eher ergibt sich die Motivation aus dem eigenen Anspruch. „Das ist ein Topspiel mit einem Topgegner, mit dem man Bock hat, sich zu messen. Wenn es gegen die oberen Gegner geht, ist jeder Spieler – plus wir als Trainer – natürlich heiß, zu zeigen, dass wir eigentlich mit dort oben hingehören“, betont Zeh. Er muss bei diesem Heimspiel weiter auf Marc Brasnic, Yannik Leersmacher, Lenny Mühlen und Kai Bösing verzichten. Gabriel Paczulla kehrt dafür in den Kader zurück, hinter Luca Binis Einsatz steht noch ein Fragezeichen.

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