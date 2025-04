Beeck: Vorgeschmack auf Aufstiegsduell der kommenden Saison

Zu den Vereinen, mit denen der FC Wegberg-Beeck quasi seit Jahrzehnten in einer gesunden sportlichen Rivalität verbunden ist, gehört zweifellos auch der SV Bergisch Gladbach. Ob in Regionalliga, Mittelrheinliga oder häufig auch im Mittelrheinpokal: Immer wieder kreuzen sich die Wege dieser beiden Klubs, die außerhalb des Rasens ein gutes Verhältnis pflegen.

Am Mittwoch (Anstoß 20 Uhr) treffen sie im Beecker Waldstadion mal wieder aufeinander – bereits zum dritten Mal in dieser Spielzeit. Das Hinspiel in Bergisch Gladbach gewann Beeck Mitte Oktober 3:1, gut zwei Wochen später ebenfalls in Gladbach das Erstrundenspiel im Mittelrheinpokal gar mit 4:0. Unmittelbar nach dem 1:3 in der Liga (der SV steckte auf einmal in akuter Abstiegsgefahr) war Trainer Mike Wunderlich zurückgetreten. Es übernahm bis zur Winterpause Lukas Sinkiewicz – mit leidlichem Erfolg.

So richtig besser wurde es dann aber seit Rückrundenbeginn unter dem neuen Trainer Kevin Kruth. Der frühere Coach von Borussia Freialdenhoven brachte den SV zurück in die Erfolgsspur. Vergangenen Sonntag schlug sein Team die U23 Fortuna Kölns 3:2 und ist zusammen mit Beeck mit jeweils 16 Punkten zweitbestes Rückrundenteam.

„Unter Kevin Kruth hat der SV neue Stabilität gewonnen. Dazu sind einige langzeitverletzte Spieler wieder dabei. Von daher dürfte das ein interessantes Spiel auf Augenhöhe werden“, sagt Beecks Coach Mike Schmalenberg. So hat bei den Bergischen lange Kapitän Claudio Heider gefehlt – ebenso Angreifer Tristan Arndt. Seitdem der wieder dabei ist, hat er in zehn Spielen fünf Mal getroffen.

San José wieder dabei

Auf seinen eigenen Kapitän Yannik Leersmacher muss Schmalenberg nach dessen Roter Karte beim 0:3 in Bonn aber verzichten. Dafür dürfte aber Francisco San José, der in Bonn wegen kurzfristiger Beschwerden an der Patellasehne gefehlt hatte, in den Kader zurückkehren. „Der Verzicht auf ihn in Bonn war eine Vorsichtsmaßnahme, bevor sich die Verletzung noch ausgeweitet hätte“, so Schmalenberg.

Welche Trainingsinhalte sich ­Beecks Vizekapitän Nils Hühne für den Wochenbeginn gewünscht hatte, erläuterte er unmittelbar nach der Niederlage in Bonn: „Standards, Standards, Standards!“ Denn alle drei Bonner Tore resultierten aus ruhenden Bällen: Das erste entsprang einem schnell ausgeführten Einwurf, die beiden weiteren fielen nach Ecken. Dazu feiert der FC nun auch in Beeck ein Wiedersehen mit einem Trio, das in der Vorsaison das FC-Trikot trug: Torwart Yannik Hasenbein, Verteidiger Mathias Hülsenbusch (der ist sogar gebürtiger Wegberger) und Stürmer Finn Stromberg.

Inder nächsten Spielzeit dürften Beeck und Bergisch Gladbach dann beide in der Spitzengruppe zu finden sein. „Diese beiden Klubs werden in der kommenden Spielzeit den Meister unter sich ausmachen“, meinte beim Plausch in Bonn Daniel Zillken – eine Einschätzung, mit der der BSC-Sportdirektor nicht alleine dasteht.