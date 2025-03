Beeck: Von Pechvögeln – und einem Suspendierten

Am 15. Dezember war Yannik Leersmacher, Kapitän des FC Wegberg-Beeck, im Mittelrheinpokalspiel gegen den SV Hohkeppel (1:3) noch der tragische Held: Er verzichtete auf die am gleichen Tag ausgetragene Endrunde der Icon League in München und führte stattdessen sein Team aufs Feld. Gedankt hat ihm der Fußballgott das aber nicht – im Gegenteil: Bereits nach zwölf Minuten musste „Leerse“ verletzt raus. Was sich wenige Tage später als Innenbandanriss entpuppte.

Zunächst war der 27-Jährige aber noch zuversichtlich, im Laufe der Vorbereitung wieder einsteigen und beim Rückrundenstart am 9. März in Weiden dabei sein zu können. Daraus wurde allerdings nichts – Beecks Sechser ist bis heute zum Zuschauen verurteilt. „Ja, mittlerweile sehe ich mich auch selbst als tragische Figur. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange fehlen werde“, räumt er ein. Immerhin passierte die Verletzung vor knapp dreieinhalb Monaten. Problem: „Eine erneute MRT Anfang März ergab, dass im betroffenen Innenband immer noch ein sogenannter Mikroriss vorliegt. Ich hätte also noch gar nicht wieder mit dem Training anfangen dürfen.“ Der Arzt verhängte daraufhin für den kompletten März noch ein Trainingsverbot. „Ich hoffe, Anfang ­April endlich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können“, sagt Leersmacher.

Bei Merlin Schlosser, in der Hinrunde sein Standardpartner auf der Doppelsechs, ist das dagegen so gut wie ausgeschlossen. Den 23-Jährigen plagt eben ein Bandscheibenvorfall – das dauert. „Ich kann daher noch nicht sagen, wann ich wieder einsteigen kann“, sagt Schlosser.

Insgesamt noch ein weit größerer Pechvogel ist indes Adrijan Behrami, ebenfalls auf der Position vor der Abwehr beheimatet. Der 25-Jährige hatte sich am 21. Mai 2023, beim 2:1-Sieg in der Mittelrheinliga beim SV Hohkeppel, einen Kreuzbandriss zugezogen. Sein Comeback feierte er fast ein Jahr später, am 10. Mai 2024, beim 2:5 in der Regionalliga bei Rot-Weiß Oberhausen mit einem Kurzeinsatz. Womit seine Pechsträhne aber noch nicht zu Ende war. Denn im Herbst 2024 zog er sich einen Meniskusriss zu. „Der Meniskus im lädierten Knie ist leider so stark geschädigt, dass die Verletzung nicht konservativ behandelt werden kann. Auch ein zweiter Arzt hat dies bestätigt. Adrijan muss daher nun operiert werden“, erklärte Coach Mike Schmalenberg Ende November.

Und ganz aktuell plagen Behrami nun muskuläre Probleme. „Die Ärzte sagen aber, dass es zu 80 Prozent nichts mit dem Knie zu tun hat“, versichert er. Gerade einmal 45 Minuten Einsatzzeit stehen für ihn in der laufenden Saison zu Buche. „Es ist bitter, aber nicht zu ändern. Ich lasse mich aber nicht hängen“, bekräftigt er.

Nach einer durchwachsenen Wintervorbereitung, in der er verletzungsbedingt längere Auszeiten hatte, ist Mehmet Yilmaz dagegen mittlerweile wieder fit. Am Sonntag beim 1:1 in Pesch stand Beecks etatmäßiger Stoßstürmer der Hinrunde jedoch nicht im Kader – und wird dies auch am Freitag nicht tun. Dann spielt Beeck daheim gegen den FC Hürth. „Mehmet wird auch für dieses Spiel nicht berücksichtigt. Mehr möchte ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht sagen“, merkt Schmalenberg lediglich an. Davon losgelöst freut auch er sich, dass endlich noch mal ein Verein zum Beecker Lieblingstermin am Freitagabend ins Waldstadion kommt. „Das ist sehr schön, und der Platz ist mittlerweile in einem weit besseren Zustand als beim Spiel gegen Königsdorf.“

Rückrundenstart gelungen

Sieben Punkte hat Beeck aus den ersten drei Rückrundenspielen geholt. „Das sind sechs mehr als in der Hinrunde. Da hatten wir gegen diese Gegner zusammen nur einen Punkt geholt“, erinnert sich Schmalenberg. Am späten Freitagabend könnten es gar neun Zähler mehr sein. Denn das Hinspiel in Hürth hatte Beeck durch zwei Weitschusstore 1:2 verloren. „Hürth ist aber ein sehr unangenehmer Gegner, der in seinen Reihen viel Mittelrheinliga-Erfahrung stehen hat. Dennoch wollen wir natürlich die Rückrundenpunkte acht bis zehn holen“, bekräftigt er. Mit der grundsätzlichen Entwicklung ist der Coach schon mal einverstanden: „Die Richtung stimmt. Durch die neu hinzugekommenen Spieler ist der Konkurrenzkampf deutlich größer als in der Hinrunde. Etliche der jungen Spieler haben sich gut weiterentwickelt, und die Einwechselspieler haben schon für viel Belebung gesorgt.“

Letzteres trifft etwa auf Vinzent Zingel zu. Der 24-Jährige hatte bis zum Jahresende fünf Jahre lang in College-Teams in den USA gespielt und war nach Abschluss seines Sportwissenschaftsstudiums kurz vor Weihnachten in seine Heimatstadt Aachen zurückgekehrt. Der College-Fußball und die Spielweise in der Mittelrheinliga seien sehr unterschiedlich, erläutert Zingel: „Da man beim Collegefußball jederzeit aus- und danach auch wieder eingewechselt werden kann, ist das Spiel dort wesentlich athletischer. Da gibt es keine Ruhephasen, es wird 90 Minuten durchgepowert. In der Mittelrheinliga dagegen ist das Spiel technisch erheblich versierter.“