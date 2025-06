Beeck verstärkt sich mit Khadraoui

Der FC Wegberg-Beeck landete in der abgelaufenen Oberliga-Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit Transfers wie Luan Braun oder Niklas Koppitz soll in der kommenden Spielzeit neu angegriffen werden. Nun stellt der Oberligist mit Elias-Sophién Romeo Khadraoui seinen nächsten Zugang vor.

Der 19-Jährige wechselt von der U-19 des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum FC. In der vergangenen Saison kam er auf 12 Einsätze und erzielte dabei einen Treffer. Hinzu kamen drei Partien im A-Junioren-Niederrheinpokal und zwei Freundschaftsspiele bei der Zweitvertretung des Traditionsvereins. Der gebürtige Düsseldorfer wechselte nach der Spielzeit 2014/15 von der SG Unterrath an den Niederrhein und spielte bis zur abgelaufenen Saison bei den Fohlen.

Flexibel einsetzbar

Nach vielen Jahren bei der Borussia schlägt der junge Verteidiger nun einen neuen Weg ein. Der Deutsch-Marokkaner unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit weiteren Optionen. In Beeck blickt man mit Vorfreude auf den Transfer. "Elias ist in der Defensive und auf der 6 flexibel einsetzbar. Er wohnt in Mönchengladbach und war seit 2015 im Nachwuchsleistungszentrum der Borussia. Wir sind überzeugt, dass er perfekt zu uns passt", sagte Trainer Mike Schmalenberg auf der Facebook-Seite des Vereins.