Beeck versetzt Vichttals Hoffnungen einen Dämpfer

Bringt Beeck auf die Siegerstraße: Stürmer Marc Kleefisch, der seinen 20. Saisontreffer erzielt. – Foto: Michael Schnieders

War dies das Aus für die Aufstiegshoffnungen des VfL Vichttal? Zwar ging das Team von Andi Avramovic im Beecker Waldstadion schon früh in Führung, doch der FC Wegberg-Beeck drehte ein spannendes Spiel in der Fußball-Mittelrheinliga noch und siegte mit 3:1 (0:1). Mit seinem 20. Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 hatte Marc Kleefisch Beeck auf die Siegerstraße gebracht.

Ecke Beeck – Tor für Vichttal (7.): VfL-Keeper Frederik Said hatte eine Ecke von Timo Braun abgewehrt, und mit einem schnellen Konter überbrückte Dogukan Türkmen nach Vorlage von Luan Braun das Spielfeld und ließ dem ansonsten gut aufgelegten Tim Seidenfaden im Beecker Gehäuse keine Chance – 1:0. Die Vichttaler Abwehr stand gut, sodass für Beeck trotz guter Aktionen hier meist Schluss war. Lange Bälle in die Spitze und Distanzschüsse wie von David Arize (21.) und Braun (28.), die knapp vorbeigingen, wurden zum Mittel der Wahl. Zunehmend agierte Beeck aber auf Augenhöhe.

Da die gute Beecker Heimbilanz der Rückrunde (zwölf Punkte/14:1 Tore) auch auf dem Vichter Dörenberg bekannt war und man dem Gegner „mit Respekt“ begegnete, hatte Avramovic sein Team kompakter aufgestellt. „Wir waren tiefer gestaffelt und sind den Gegner nicht so hoch angelaufen wie wir das sonst gerne tun“, war Avramovic nicht unzufrieden. „Wir sind gut in die erste Halbzeit gekommen und haben trotz des einen oder anderen Ausfalls eine gute Leistung gezeigt, wenig Durchbrüche zugelassen.“

Einen Angriff von Henrik Artz (32.) wehrte Seidenfaden cool mit der rechten Faust ab, ein Schuss von Niklas Valerius (40.) ging über den Kasten, das 2:0 wollte nicht fallen, dafür hatte Beeck den Ausgleich auf dem Fuß: Brauns (45.) Schuss wurde abgefälscht und ging Millimeter am langen Pfosten vorbei. Und auch die folgende Ecke verpasste das VfL-Tor nur um Zentimeter. „Unsere Standards haben mich aufgeregt“, hatte Beecks Coach Mark Zeh in der Pause Gesprächsbedarf. „Ich habe die Mannschaft in die Pflicht genommen.“

Und die hatte gut zugehört – zunehmend dominierte Beeck das Spiel. Und nun saßen auch die Standards: Braun schoss die Ecke, und Paul Daniels traf per Kopf zum 1:1. „Das war aber auch mal Zeit“, frotzelte Kleefisch, denn es war der erste Treffer des hochgewachsenen Verteidigers dieser Art in einem Pflichtspiel.

Gelb-Rote Karte für Cetin

Deutlich zog danach das Tempo an, die Partie wurde nickliger, körperlicher. Und dann sah Canel Cetin (62.), der schon wegen eines Fouls Gelb gesehen hatte, Gelb-Rot wegen Meckerns. Den folgenden Freistoß von Braun veredelte Kleefisch (62.) per Kopf zum 2:1. Als Arize (73.) das 3:1 nachlegte, war die Partie entschieden, auch wenn Artz (86.) noch eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer hatte: Robin Ahns hatte ihn mit einem weiten Ball in Szene gesetzt, doch Seidenfaden konnte den Ball noch knapp abfälschen.

„Wir dachten, dass wir nach dem frühen Tor auf dem rechten Weg waren“, bedauerte Türkmen. „Wir haben jede Phase des Spiels bis zur Gelb-Roten Karte genossen. Insgesamt war das ein super Mittelrheinliga-Spiel.“

Natürlich wurde „Klee“ für seinen 20. Treffer gefeiert. „Wichtig war in dem Moment aber nur, dass das Führungstor zur rechten Zeit fiel“, wiegelte er Komplimente bescheiden ab und lobte dafür Daniels Kopfball. „Der Trainer hat gesagt, wir müssen geduldig sein, das waren wir und haben die Standards besser genutzt. Ich denke, das war ein verdienter Sieg in einem Top-Spiel“, strahlte der Schütze zum 1:1.

„Vichttal hat uns in der ersten Hälfte mit schnellen Umschaltmomenten das Leben schwer gemacht. Vor allem die vordere Reihe der Gäste ist sehr abgezockt“, zollte Zeh dem Gegner Respekt. „Ich hatte vor dem Spiel gesagt, dass Standards das Spiel entscheiden werden. Und so war es auch. Es war ein hochverdienter Sieg, in Hälfte zwei hat man klar gesehen, wer den Sieg mehr wollte.“

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