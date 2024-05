Beeck verliert „sein Gesicht“ Fußball-Regionalliga

Der FC Wegberg-Beeck trennt sich von seinem Sportlichen Leiter Friedel Henßen und wird mit Mike Schmalenberg/Stephan Houben in der Fußball-Mittelrheinliga einen Neuaufbau starten.

„Er ist das Gesicht von Beeck“, formuliert es ein Spieler treffend. 18 Jahre lang wirkte Friedel Henßen in verschiedenen Funktionen beim FC Wegberg-Beeck, Ende Juni ist Schluss. Der Noch-Regionalligist und der Sportliche Leiter werden nach dem Abstieg in die Fußball-Mittelrheinliga getrennte Wege gehen. Und auch in der Trainerfrage wurden im Waldstadion bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Mike Schmalenberg und Stephan Houben, die seit der Freistellung des bisherigen Cheftrainers Mark Zeh im Februar in der Verantwortung stehen, werden die erste Mannschaft der Beecker auch in der fünfthöchsten Spielklasse anleiten.

„Friedels Vertrag läuft zum 30. Juni aus, und wir wollten schnell Klarheit und Planungssicherheit“, begründet Beecks Vorsitzender Marcus Johnen den doch für viele überraschenden Schritt lapidar. Nun könnte man ja einen Vertrag auch verlängern? „Ja, aber das Konzept vom Schmalenberg und Houben für einen Neuanfang in der Mittelrheinliga hat uns im Vorstand überzeugt.“ Zudem: „Wir denken, Schmalenberg/Houben und Henßen passen in der Konstellation, die wir uns vorstellen, nicht zusammen. Der Vorstand bedankt sich ausdrücklich bei Friedel Henßen, der sich mit viel Engagement und Herzblut für den Verein eingesetzt hat, für sein jahrelanges Engagement.“

„Wir haben unterschiedliche Auffassungen über die weitere sportliche Ausrichtung, daher stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Und daher wird auch der Vertrag nicht mehr verlängert“, kommentiert Henßen die Entscheidung, die am Montagabend der Mannschaft mitgeteilt worden war. Mit Henßen verliert Beeck einen Mitstreiter, der dem Club 18 Jahre lang in vielen Funktionen gedient hat. Im Juli 2006 war der damals 34-Jährige als Spieler nach Beeck gekommen, hatte nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als Torwarttrainer, Co-Trainer, Cheftrainer, Teamchef und zuletzt Sportlicher Leiter die Geschichte des Clubs mitgeschrieben. Unter dem Sympathieträger waren die Kleeblätter in den Saisons 2014/15 und 2016/17 als Meister in die Regionalliga aufgestiegen, zudem hatte er seit 2019/20 in seiner Funktion als Sportlicher Leiter für zwei weitere Aufstiege verantwortlich gezeichnet.

Aufsteiger Beeck hat eine sehr wechselvolle Saison hinter sich: Nach dem starken Start mit 19 Punkten bis Anfang November lief es nicht mehr rund, nur gegen den Wuppertaler SV (3:1) und Schalke 04 II (5:1) wurden noch zwei Siege eingefahren. Seit Sonntag steht der Abstieg fest, sieht man von einer höchst theoretischen Chance mit Blick auf den Abstieg aus der Dritten Liga bzw. den Aufstieg aus der Oberliga Niederrhein ab. Die Rückrunde hat auch sichtbar Spuren in der Mannschaft hinterlassen, und Schmalenberg/Houben haben es an der Seitenlinie nicht mehr geschafft, das Ruder noch einmal herumzureißen. Trotzdem überzeugten sie mit ihrem Konzept für die nächste Saison den Beecker Vorstand.

„Wir sind von dem Konzept der beiden überzeugt. Es muss und wird einen Umbruch in der Mannschaft geben, deren Kern schon lange zusammen ist“, so Johnen. „Ziel ist es, eine gute Mannschaft für die Mittelrheinliga zusammenzustellen, die eine solide Saison spielt, sodass wir erst einmal ein Jahr durchschnaufen können. Wir wollen eine Mannschaft, in der sich junge Spieler aus unserer eigenen U19 und der Region in Ruhe entwickeln können. Denn Entwicklung ist uns wichtig.“ Womit der sofortige Wiederaufstieg der Beecker, denen nur in der Corona-Saison 2020/21 der Klassenerhalt in der Regionalliga gelungen war, kein Thema ist.

Einen Nachfolger für Henßen wird es so nicht geben. „Mike Schmalenberg und Stephan Houben werden in Personalunion für das Training und die Sportliche Leitung verantwortlich zeichnen, wobei Mikes Schwerpunkt das Training und Stephans die Leitung sein soll“, so Johnen. Das bedeutet zugleich, dass Houben sein Amt als Jugend-Cheftrainer im Waldstadion aufgeben wird. Am Donnerstagabend wird gemeinsam mit den Jugendtrainern über die weitere Vorgehensweise beraten, da das Konzept des Duos auch einen engen Schulterschluss mit der A-Jugend vorsieht.

„Ich freue mich sehr über die Aufgabe und dass man unserem Konzept vertraut“, strahlte Schmalenberg. „Wir wollen etwas aufbauen, das Auf und Ab zwischen den Ligen hat dem Verein nicht gutgetan. Umso schöner ist es, dass wir jetzt als Trainer die Chance bekommen, etwas Eigenes zu erarbeiten, auch wenn das kein leichtes Unterfangen sein wird. Aber ich wollte schon immer etwas entwickeln.“ Auch für den 38-Jährigen, der drei Jahre lang Co an der Seite von Mark Zeh war, war es „emotional ein schwieriges Halbjahr. In den vergangenen Monaten gab es viele Dinge neben dem Fußball, die auch das Sportliche beeinflusst haben. Zudem: Zuerst ging Mark, jetzt Friedel, das ist eine schwierige Situation. Und ich habe nie ausgeschlossen, dass ich mit Friedel weiter zusammenarbeiten will.“

In der Beecker Mannschaft wird es am Saisonende eine große Fluktuation geben. „Das bringt ein Abstieg mit sich. Es werden wohl mehr Spieler gehen als bleiben. Einige wollen wir auch gerne halten und gehen jetzt in die Gespräche, von anderen werden wir uns trennen“, so Schmalenberg. „Gespräche mit neuen Spielern wurden noch nicht geführt, aber wir halten natürlich die Augen offen.“ Dabei wird wohl der Kern der Mannschaft nach dieser Saison auseinanderbrechen. Offiziell ist bis jetzt nur der Abschied von Kapitän Maurice Pluntke. „Die Ankündigung hat mich und die ganze Mannschaft schon überrascht, Beeck ohne Friedel kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen“, kommentierte der 30-Jährige, der sportlich kürzer treten will und zum Niederrhein-Landesligisten SG Holzweiler wechseln wird, die Entscheidung des Vorstands.

Werner Tellers wird dem Verein als Hauptsponsor und Geschäftsführer erhalten bleiben, auch wenn er sein Engagement in beiden Positionen deutlich reduzieren wird, wie er schon vor einiger Zeit angekündigt hatte. „Ich kümmere mich vorerst weiter um die Zahlen und die erste Mannschaft, werde aber zeitlich kürzertreten. Zuletzt war ich täglich zwei, drei Stunde mit dem Club beschäftig“, so Tellers, der in der fast abgelaufenen Saison Ansprechpartner für den gesamten Verein gewesen war. Ein letztes großes Projekt unter seiner Federführung wird der neue Kunstrasenplatz sein. Nach dem letzten Spieltag wird der Belag nach 15 Jahren gegen einen neuen, modernen Kunstrasen ausgetauscht. Neu installieren ließ Tellers dort bereits vier zusätzliche Container, aus denen zwei 30 Qua­dratmeter große Kabinen für die Gäste entstanden sind.

Aus den aktuellen Personalentscheidungen hat sich der 57-Jährige bewusst herausgehalten. „Ich kann das nicht entscheiden und mich dann zurückziehen bzw. kürzertreten. Aber ich denke auch, dass ein Umbruch in der Mannschaft notwendig ist.“ Einen „Fehler“ hatte Tellers zuvor schon auf seine Kappe genommen. „Ich habe mich von dem 3:1-Sieg gegen Wuppertal blenden lassen. Wir hätten Anfang März trotzdem mit einem neuen Trainerteam weitermachen sollen, um vielleicht noch einen entscheidenden Impuls zu setzen“, sagt Tellers, der aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. „Im Moment bin ich total leer und enttäuscht.“ Zudem bedauert er den Abschied von Friedel Henßen aus Beeck: „Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet.“

Henßen selbst nimmt die Entscheidung momentan überraschend locker: „Gerade fällt es mir nicht so schwer“, sagt der 52-Jährige und fügt lachend hinzu: „Ich habe immer gesagt, ich kann auch ohne Fußball leben. Aber ob ich das wirklich kann, wage ich doch zu bezweifeln.“ Daher ist Henßen auch offen für neue Ideen und andere Clubs. „Ich könnte mir sogar vorstellen, noch mal als Trainer zu arbeiten. Es waren tolle 18 Jahre in Beeck, aber nun bin ich gespannt, ob überhaupt und was genau auf mich ins Sachen Fußball noch so zukommt.“