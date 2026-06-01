Beeck verdirbt Bergisch Gladbach die vorzeitige Aufstiegsparty

Der FC Wegberg-Beeck verdarb die vorzeitige Meisterfeier. – Foto: Michael Schnieders

Seit Frühjahr 2017 und damit gut neun Jahre war Werner Tellers beim FC Wegberg-Beeck der starke Mann – zunächst mit Vereinspatron Günter Stroinski zusammen, seit dessen Tod am 29. Februar 2020 der alleinige. „In vier der neun Jahre haben wir Regionalliga gespielt, sind dreimal in diese Klasse aufgestiegen.

Kein Wunder daher, dass sich Beecks Vorsitzender Tim Banerjee bei der Massen-Verabschiedung unmittelbar vor dem Anpfiff die Verabschiedung von Tellers als Höhepunkt bis zuletzt aufgespart hatte. Banerjee wollte dann auch zu einer kleinen Rede ansetzen. Doch Tellers war nicht nach einer Laudatio auf seine Person zumute: „Tim, mach’s kurz!“

Das ist doch keine so schlechte Bilanz“, zog der knapp 60-Jährige (Fronleichnam ist es so weit) nach Beecks letztem Heimspiel der Saison gegen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach ein erstes kurzes Fazit seines Wirkens.

Banerjee hielt sich daran, sehr zur Freude von Tellers: „Denn ehrlich gesagt fühle ich mich heute wie sonst auch, habe überhaupt keinen Kloß im Hals, bin kein bisschen sentimental“, bekannte Beecks langjähriger Boss. Einige Besucher, die Tellers‘ Wunsch nicht wissen konnten, waren auf der gut gefüllten Tribüne über die knappen Worte schon ein wenig verwundert. „Da hätte der Werner doch wahrlich ein paar Worte mehr verdient gehabt“, meinten diese – nur: Genau das wollte Tellers selbst eben nicht.

Nicht anders sah es bei der zweiten großen Verabschiedung aus: Auch bei Friedel Henßen, mit Unterbrechung von einem Jahr seit 2006 im Verein (erst als Torwart, dann als Co-Trainer, Torwarttrainer, seit 2012 als Cheftrainer und seit 2019 als Sportlicher Leiter) lief nicht Gefahr, ein Tränchen zu vergießen. „Nächste Woche ist ja noch ein Spiel, und außerdem wird mich der Danny auch nach der Saison noch oft genug anrufen, weil er von mir was wissen möchte“, erklärte Henßen schmunzelnd. Danny, das ist Danny Fäuster, Beecks künftiger Trainer, mit dem Henßen seit Wochen am Kader der nächsten Spielzeit werkelt.

Kaum Torchancen im Spiel - folgerichtig 0:0

Recht unaufgeregt ging es dann auch im Spiel selbst zu. In einem Spiel fast ohne Torchancen trennten sich die Kontrahenten leistungsgerecht 0:0. „Die Teams haben sich zwischen den Strafräumen weitgehend neutralisiert, das Remis ist daher gerecht“, meinte SV-Coach Kevin Kruth. „Viele meiner Jungs gingen heute auf dem Zahnfleisch, doch gegen das beste Team der Liga haben sie wieder Charakter gezeigt. Wir sind in der Rückrunde daheim ungeschlagen geblieben, haben da insgesamt bislang nur zwei Punkte weniger als Gladbach geholt“, bilanzierte zufrieden FC-Coach Mark Zeh.

Da die Konkurrenten Siegburger SV (3:0 im Derby gegen FC Hennef) und SV Hohkeppel (2:1 gegen 1. FC Düren) ihre Spiele gewannen, vergab Bergisch Gladbach mit der Nullnummer den ersten Matchball, hat aber immer noch zwei Punkte Vorsprung auf Siegburg. Mit einem Sieg am kommenden Sonntag im Schlussspiel gegen die SpVg Porz würde der SV die Rückkehr in die Regionalliga nach fünf Jahren perfekt machen. „Wir hätten gerne schon heute im Bus gefeiert, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das nächsten Sonntag nachholen“, bekräftigte Kruth.

„Beide Teams haben viel mit langen Bällen operiert, keiner hätte den Sieg verdient gehabt. Unser Ziel, dass Bergisch Gladbach bei uns noch nicht feiern kann, haben wir aber erreicht“, betonte Beecks Kapitän Nils Hühne, der zu den vielen verabschiedeten Spielern gehörte. „Ganz ehrlich: Wenn Beeck ein paar Kilometer näher zu meinem Heimatort liegen würde, hätte ich den Verein auch nicht verlassen. Dann hätte ich hier auch meine Karriere beendet. Ich hoffe sehr, dass es für den Verein gut in der Mittelrheinliga weitergeht“, so Hühne.

Das Elternhaus von Gladbachs Mathias Hülsenbusch steht dagegen ganz nah an Beeck – in Wegberg. „Das was heute ein echter Abnutzungskampf“, meinte der Innenverteidiger. Der musste wie seine Abwehrkollegen auf beiden Seiten nur selten einmal ernsthaft eingreifen. Für den Gast, der in der ersten Halbzeit spielbestimmend war, hatte lediglich der weitere Ex-Beecker Finn Stromberg eine nennenswerte Chance, scheiterte dabei aus schon recht spitzem Winkel an Keeper Yannik Hasenbein (33. Minute). Fünf Minuten später fand auf der Gegenseite Beecks Torjäger Marc Kleefisch per Kopf in SV-Schlussmann Robin Schulze seinen Meister (38.) – mehr Zwingendes gab es in beiden Strafräumen über 90 Minuten nicht, trotz einiger guter Eckbälle auf beidenSeiten.

Während die zweite Halbzeit über weite Strecken völlig ausgeglichen lief, versuchte der Gast spät noch einmal den „Lucky Punch“ – zur Freude der vielen Gästefans unter den gut 400 Zuschauern. Einen höchst unfreiwilligen Punch setzte aber in der Nachspielzeit nur noch Justin Hoffmanns: Der sah nach einem Foul hinter der Mittellinie glatt Rot (90.+4) – eine sehr harte Entscheidung von Schiedsrichter Julius Zill. „Gelb war’s – aber doch nicht Rot“, merkte Hoffmanns selbst dazu an. Der hat nun ebenso vorzeitig Saisonende wie auch Merlin Schlosser. Denn nach der zehnten Gelbe Karte sind beide im Abschlussspiel bei Absteiger Sportfreunde Düren gesperrt.