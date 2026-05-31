Beeck verdirbt Bergisch Gladbach die Party

Umkämpfte Angelegenheit: Selbst Beecks bester Torjäger Marc Kleefisch erzielt keinen Treffer. – Foto: Michael Schnieders

„Eine feuchtfröhliche Rückfahrt wäre auch schön gewesen“, sagte Kevin Kruth seufzend. „Aber wir dürfen mit Selbstvertrauen in das letzte Spiel gegen Porz gehen.“

Laut Tabelle war es ein Spiel des Sechsten gegen den Ersten – auf dem Platz war es eine Partie auf Augenhöhe, auch wenn die Gäste in der ersten Hälfte ein wenig mehr vom Spiel hatten. Es gab nur wenige klare Chancen, beide Abwehrreihen agierten sehr konzentriert und verbauten meist den Weg Richtung Tor.

Mit zwei beziehungsweise drei Punkten Vorsprung vor Siegburg und Hohkeppel hat der SV Bergisch Gladbach den Aufstieg immer noch selbst in der Hand, auch wenn der Trainer eigentlich gehofft hatte, den Titel in der Fußball-Mittelrheinliga vorzeitig vor etwa 450 Zuschauern, davon ein Großteil aus dem Bergischen, im Beecker Waldstadion einzufahren. Doch die Gastgeber hatten eine Serie zu verteidigen – das gelang, mit dem 0:0 blieben sie in der Rückrunde auf eigenem Platz ungeschlagen.

Und so waren oft lange Bälle das Mittel der Wahl. Vom Anpfiff an sah man, dass die Beecker dieses Spiel sehr ernst nahmen und noch einmal alle Kräfte mobilisierten. Wobei Trainer Mark Zeh personell wenig Möglichkeiten hatte, neben Ersatzkeeper Tim Seidenfaden saßen nur noch vier Feldspieler auf der Bank.

Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem der Ex-Beecker Finn Stromberg (33.) bei der ersten echten Chance den Ball knapp an Beecks Keeper Yannik Hasenbein und am Pfosten vorbeilegte. Auf der Gegenseite rutschte Davis Arize nur knapp an einem von Gabriel Paczulla (39.) vorgelegten Ball vorbei. Viel mehr Aufregendes gab es vor den Toren nicht, die Partie spielte sich im Mittelfeld ab.

„Zwischen den Sechzehnern haben wir das gut gemacht. Viele Chancen gab es auf beiden Seiten nicht. Wir wussten, dass Beeck extrem heimstark ist und wir dort den Aufstieg nicht im Vorbeigehen würden mitnehmen können“, sagte Kruth.

Seine Mannschaft verpasste es in der zweiten Hälfte nachzusetzen, sodass die Partie zuerst ein wenig verflachte. Stromberg (53.) stürmte über links aufs Beecker Tor zu, doch Hasenbein war aufmerksam. Die größte Beecker Chance hatte Marc Kleefisch, der das 1:0 auf dem Kopf hatte (55.). „Mit ein bisschen Glück hätten wir 1:0 führen können, mit ein bisschen Pech in der Schlussphase noch 0:1 verlieren können“, brachte es Zeh auf den Punkt.

Beeck wurde stärker, drängte auf den Treffer, einen Schuss von Niklas Fensky (64.) parierte SV-Keeper Robin Schulze. Und nach einem Zusammenspiel von Braun und Paczulla (78.) wurde dieser nur knapp am Abschluss gehindert. Bergisch Gladbach setzte Beeck in der umkämpften Schlussphase unter Druck. Doch die Gastgeber wehrten sich, erlebten aber das Ende der Partie nur zu zehnt, da Justin Hoffmanns (90.+4) für ein Foul noch Rot sah – eine überharte Strafe. Letztlich blieb es bei einem für beide Seiten verdienten 0:0.

„Es war ein geiles Spiel, und wir bleiben zu Hause in der Rückrunde ungeschlagen“, freute sich Zeh, der das Team erst Ende Februar wieder übernommen hatte. „Wir haben gegen den Besten der Liga ein gutes Spiel gezeigt, stark umgeschaltet. Und ich bin stolz, wie die Mannschaft das bis zum Ende durchgezogen hat. Wir haben in der Rückrunde ein anderes Gesicht gezeigt und uns wieder Respekt in der Liga erspielt. Darauf können wir stolz sein.“

Weitere Ergebnisse:

Fort. Köln II - Spfr. Düren 6:1: 1:0 Issifou (3.), 2:0 Spittmann (51.), 3:0 Gernhardt (55.), 4:0 Mamo (57.), 5:0 Issifou (70.), 5:1 Wollersheim (75.), 6:1 Michailidis (82.)

Weiden - Merten 0:10: 0:1 Köpp (7.), 0:2 El Morabiti (12.), 0:3 Oubelkhiri (18.), 0:4 Fehlinger (30.), 0:5 Okoroafor (33.), 0:6 El Morabiti (49.), 0:7 Fehlinger (54.), 0:8 El Morabiti (70.), 0:9 Özen (70.), 0:10 Okoroafor (90.)

Bornheim - Vichttal 3:6: 1:0 Jennes (19.), 1:1 Valerius (45.), 1:2 Braun (54.), 2:2 Wolters (59.), 2:3 Ali Gnondi (72.), 3:3 Schmitz (85.), 3:4 Braun (90.), 3:5 Türkmen (90.+5), 3:6 Türkmen (90.+7)

Hohkeppel - 1. FC Düren 2:1: 1:0 Owusu (9.), 1:1 Eglenovic (18.), 2:1 Vieting (31.)

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