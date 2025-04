Beeck und Siegburg im direkten Duell – Abstiegskracher in Vichttal

Der FV Bonn-Endenich wagt den Neustart: Nach zehn sieglosen Spielen in Serie und der Trennung von Trainer Ali Meybodi übernimmt der langjährige Ex-Coach und aktuelle Sportliche Leiter Dennis Ochs wieder das Ruder – und soll die Mannschaft in den verbleibenden Wochen zum Klassenerhalt führen. Die erste Aufgabe könnte dabei kaum schwerer sein: Am Sonntag (15 Uhr) empfängt der Tabellenfünfzehnte die U23 des SC Fortuna Köln.

Personell sieht es bei Merten besser aus: „Noah Ptassek fehlt noch länger, aber ansonsten sind mittlerweile wieder alle ins Training eingestiegen. Natürlich sind ein Drittel von den Jungs noch nicht einsatzbereit für das Wochenende, zumindest nicht von Anfang an. Aber wir sind deutlich besser aufgestellt als in den letzten Wochen.“

"Selbst wenn wir die richtigen Schlüsse aus dem Spiel gegen Vichttal ziehen, können wir wenig davon mit ins Spiel gegen Merten nehmen, weil es einfach ein ganz anderer Gegner ist, der für eine andere Art von Fußball steht“, sagt Özbay. "Was besser werden muss, ist einfach der Mut, die Ruhe am Ball, um dem Mitspieler auch die Möglichkeit zu geben, sich frei bewegen zu können, und dann der Blick vertikal nach vorne, der uns ein bisschen gefehlt hat.“

Die SpVg Frechen 20 empfängt am Sonntag den Tabellenzweiten SSV Merten zum Duell in der Mittelrheinliga. Während Merten mit 37 Punkten eine beeindruckende Serie von drei Siegen in Folge hingelegt hat, möchte Frechen (29 Punkte) nach der jüngsten Niederlage gegen Vichttal wieder in die Spur finden. Das Hinspiel gewann Merten klar mit 4:0 – doch Trainer Okan Özbay sieht die Karten diesmal neu gemischt.

„Es war ein ganz wichtiger und deutlicher Sieg“, blickt Keseroglu auf das jüngste 5:1 in Weiden zurück. „Die Art und Weise hat mir gut gefallen – nach 0:1 so zurückzukommen, war sehr stark. Wir waren sehr dominant, sehr aggressiv und hatten ein super Positionsspiel.“

Freitagabend, Flutlicht, Lokalduell – beste Voraussetzungen für ein spannendes Spiel in der Mittelrheinliga. Um 20:00 Uhr empfängt der FC Pesch (Platz 11, 23 Punkte) den TuS Blau-Weiß Königsdorf (Platz 5, 31 Punkte). Im Hinspiel hatte Pesch mit 1:0 die Oberhand behalten. Nun will das Team von Trainer Abdullah Keseroglu auch zu Hause nachlegen – wo bislang erst zwei Saisonsiege gelangen.

Dass man auch als Außenseiter unter Flutlicht bestehen kann, bewies kürzlich die SpVg Porz, die den Bonner SC sensationell mit 1:0 bezwang. Özyurt war selbst vor Ort: „Porz hat eine große Leidenschaft an den Tag gelegt und sich dadurch auch das Glück erarbeitet, was man gegen ein Spitzenteam auch mal braucht. Genau diese Leidenschaft müssen wir auch an den Tag legen.“

Für den FC Hennef 05 steht am Freitagabend das vielleicht schwierigste Auswärtsspiel der Saison an: Der Tabellenzwölfte gastiert beim Spitzenreiter Bonner SC (20:00 Uhr). Während die Hausherren mit 47 Punkten und beeindruckenden 15 Siegen klar auf Aufstiegskurs liegen, kämpft Hennef mit 22 Zählern weiter um den Klassenerhalt.

SV 09 will in Schafhausen nachlegen – „Entscheidende Phase beginnt“ Der SV Bergisch Gladbach 09 ist auf Auswärtstour durch die Mittelrheinliga – und will auch an der zweiten Station weiter Boden gutmachen. Nach dem 2:1-Erfolg in Porz gastiert die Mannschaft von Kevin Kruth und Andy Habl am Sonntag um 15:15 Uhr beim Tabellenletzten Union Schafhausen. "Jetzt entscheidet sich, wohin die Reise geht" Doch die Partie beim Schlusslicht wird alles andere als ein Selbstläufer – das weiß auch der Trainer: „Jetzt entscheidet sich, wohin die Reise in dieser Saison noch geht.“ Mit zehn Punkten aus vier Spielen hat sich der SV 09 inzwischen zehn Zähler vom ersten Abstiegsplatz abgesetzt. Ein weiterer Sieg in Schafhausen könnte das Thema Abstiegskampf endgültig ad acta legen. Die Gastgeber holten in der Rückrunde bislang erst einen Zähler, haben jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Und: In der Vergangenheit taten sich die Nullneuner gegen Union schwer. In der Hinrunde reichte es in der BELKAW Arena nur zu einem 1:1, auch in der Vorsaison endeten beide Begegnungen denkbar knapp. „Wir werden sicherlich viel den Ball haben und müssen Lösungen finden“, erwartet Kruth. Im Passspiel wünscht er sich mehr Klarheit, um Chancen besser herauszuspielen. „In Porz haben wir zu überhastet gespielt und dadurch einige Gelegenheiten liegengelassen“, so der Coach, der trotzdem viele positive Aspekte mitnimmt – besonders die defensive Stabilität und die starke Form von Torwart Yannick Hasenbein. Personell hat das Trainerteam die Qual der Wahl. Innenverteidiger Matthias Hülsenbusch kehrt nach Bankplatz in Porz zurück in die Startelf, da Rexhep Ajdari (Torschütze beim 1:0) gelbgesperrt fehlt. Auch Kapitän Claudio Heider ist nach abgesessener Rotsperre wieder eine Option fürs Mittelfeld. Flügelspieler Sami Akremi steht nach überstandener Oberschenkelverletzung ebenfalls vor der Rückkehr. Noch nicht dabei sind Milo McCormick und Joel Kouekem, die in den nächsten Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren sollen. Der SV 09 will den Aufwärtstrend fortsetzen – und mit einem Dreier beim Tabellenletzten den Blick nach oben richten.

Kellerduell mit Signalwirkung: Porz reist mit „breiter Brust“ an Am Sonntag kommt es in der Mittelrheinliga zum richtungsweisenden Duell im Tabellenkeller: Der VfL Vichttal empfängt die SpVg Porz. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt – und beide haben in der Rückrunde bislang Licht und Schatten gezeigt. Während Vichttal am vergangenen Wochenende mit dem überraschenden 2:0-Auswärtssieg bei der SpVg Frechen 20 die Rote Laterne abgab, musste Porz eine 1:2-Heimniederlage gegen Bergisch Gladbach einstecken. Porz-Coach Jonas Wendt nimmt die Ausgangslage mit trockenem Humor – und klarem Fokus: "Wir benötigen keine Warnung, sondern wissen um unseren Status. Dieser heißt alles versuchen, die Klasse zu halten. Natürlich können auch wir die Tabelle lesen und wissen um die Situation. Wenn wir mit einem Punkt am Sonntag nach Hause fahren können, wäre ich ebenfalls zufrieden.“ Und weiter scherzt Wendt zur weiten Anreise zum Sportpark Dörenberg: "Wir hatten aufgrund der Entfernung auch überlegt, mit dem Flugzeug anzureisen, dies hätte aber den Kostenrahmen gesprengt. Alle Visumsanträge für die Reise wurden aber genehmigt und wir fahren somit mit breiter Brust nach Vichttal!“ Personell entspannt sich die Lage bei der SpVg Porz etwas. "Fabian Cordes und Soufian Amaadacho sind wieder an Bord, ebenso ist Etienne Kamm wieder im Vollbesitz seiner Kräfte“, berichtet Wendt. Im Hinspiel setzte sich Porz knapp mit 2:1 durch – und auch diesmal wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Für Vichttal bietet das Heimspiel die Chance, nach dem Erfolg in Frechen nachzulegen und den direkten Anschluss ans rettende Ufer herzustellen. Für Porz hingegen geht es darum, sich im direkten Duell Luft zu verschaffen – und das Ziel Klassenerhalt fest im Blick zu behalten.

