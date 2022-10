Beeck überzeugt vor dem Duell um die Spitze Der FC Wegberg-Beeck gewinnt das einseitige Nachholspiel in der Mittelrheinliga gegen BW Friesdorf 6:2. Am Sonntag kommt es im Waldstadion mit Borussia Freialdenhoven zum Kampf um die Spitze.

Das nennt man dann wohl eine Reaktion: Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage am vergangenen Sonntag beim Siegburger SV und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenspitze hielt sich der FC Wegberg Beeck am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Blau-Weiß Friesdorf schadlos.

6:2 (4:1) schlugen die Beecker den Gast im Waldstadion und sendeten damit ein Signal an den seit Sonntag neuen Spitzenreiter Borussia Freialdenhoven, der seinerseits sein Nachholspiel beim FC Pesch 2:0 gewann.

„Natürlich hatte ich gefordert, dass wir nach der Niederlage in Siegburg eine Reaktion zeigen – und das war eine gute Reaktion“, unterstrich Mark Zeh nach dem auch in der Höhe verdienten Sieg zufrieden. „Vor allem in der Anfangsphase haben wir Friesdorf keine Chance zum Atmen gelassen.“ Der Beecker Coach hatte gegenüber der Siegburg-Niederlage sein Team auf drei Positionen verändert: Stefan Zabel übernahm wieder das Beecker Tor, Sebastian Wilms kehrte nach seiner Rot-Sperre zurück und Marc Kleefisch nach überstandenem Infekt.

Die Beecker drängten von Beginn an und nutzten die sich bietenden Räume gut. Dadurch ergaben sich sofort gute Möglichkeiten. Die erste nutzte Shpend Hasani (8.) nach einem Zuspiel von Nils Hühne, sein Sturmkollege Dimitrios Touratzidis (15.) erhöhte. In der Folge wurde die Partie mehr als einseitig, die Friesdorfer wirkten gegen motivierte Beecker überfordert, auch wenn sie zuerst dank des Anschlusstreffers von Decio Ferreira da Silva Neto (17.) noch dranblieben. Doch Touratzidis (35.) mit dem zweiten Treffer und der starke Innenverteidiger Nils Hühne (43.) machten mit ihren Toren zum 4:1 noch vor der Pause alles klar.

Erneut war es Hasani, der nur drei Minuten nach Wiederanpfiff den Torreigen wieder eröffnete. Der Beecker Stürmer und sein Teamkollege Kleefisch vergaben gute Chancen, das Ergebnis zu erhöhen, und Friesdorf konnte per Foulelfmeter, den Jan Marc Bringer (79.) gegen Zabel verwandelte, auf 2:5 verkürzen. Doch mit einem direkt verwandelten Freistoß stellte Norman Post (81.) den alten Abstand wieder her.