Beeck überzeugt beim 0:2 im Borussia-Testspiel Der FC Wegberg-Beeck hat sich beim Testspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gut verkauft.

Wie am Sonntag beim SV Hohkeppel verlor der FC Wegberg-Beeck auch unter der Woche im Testspiel bei Regionalligist Borussia Mönchengladbach U23 0:2. Im Unterschied zu Sonntag hatte der FC aber auch selbst sehr gute Möglichkeiten, entwickelte dabei aber einiges Abschlusspech.

Bevor Albert Deuker, neuer Trainer des FC Wegberg-Beeck, etwas zum Testspiel unter der Woche bei Regionalligist Borussia Mönchengladbach U23 sagen wollte, war ihm eines sehr wichtig: „Zunächst muss ich mal ein dickes Kompliment für meinen Sportlichen Leiter Friedel Henßen loswerden. Denn der hatte mir Anfang der Woche gut zugeredet, dieses Spiel wirklich auch auszutragen. Ich war ja vorher skeptisch, weil ich diese Woche den Fokus voll auf die drei Trainingsheiten legen wollte. Doch im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir gespielt haben. Denn diese Partie war für mich sehr erkenntnisreich."

Wie am Sonntag beim SV Hohkeppel verlor Beeck auch dieses Testspiel mit 0:2. Was für Deuker aber eher Nebensache war. „Wichtig ist, dass ich gesehen habe, dass wir in wenigen Tagen große Schritte gemacht haben, gerade bei eigenem Ballbesitz. Bei der Borussia haben wir uns wesentlich besser als am Sonntag präsentiert, gerade auch im Aufbauspiel. Und einige Jungs, die ich am Sonntag noch nicht so viel gesehen hatte, haben sich in den Vordergrund gespielt.“ Namen wollte er da aber keine nennen. „Es geht jetzt erst einmal um die kollektive Verbesserung“, so Deuker. Wichtige Erkenntnisse für Deuker