Beeck überzeugt beim 0:2 im Borussia-Testspiel

Wie am Sonntag beim SV Hohkeppel verlor der FC Wegberg-Beeck auch unter der Woche im Testspiel bei Regionalligist Borussia Mönchengladbach U23 0:2. Im Unterschied zu Sonntag hatte der FC aber auch selbst sehr gute Möglichkeiten, entwickelte dabei aber einiges Abschlusspech.
Bevor Albert Deuker, neuer Trainer des FC Wegberg-Beeck, etwas zum Testspiel unter der Woche bei Regionalligist Borussia Mönchengladbach U23 sagen wollte, war ihm eines sehr wichtig: „Zunächst muss ich mal ein dickes Kompliment für meinen Sportlichen Leiter Friedel Henßen loswerden. Denn der hatte mir Anfang der Woche gut zugeredet, dieses Spiel wirklich auch auszutragen. Ich war ja vorher skeptisch, weil ich diese Woche den Fokus voll auf die drei Trainingsheiten legen wollte. Doch im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir gespielt haben. Denn diese Partie war für mich sehr erkenntnisreich.“
Wie am Sonntag beim SV Hohkeppel verlor Beeck auch dieses Testspiel mit 0:2. Was für Deuker aber eher Nebensache war. „Wichtig ist, dass ich gesehen habe, dass wir in wenigen Tagen große Schritte gemacht haben, gerade bei eigenem Ballbesitz. Bei der Borussia haben wir uns wesentlich besser als am Sonntag präsentiert, gerade auch im Aufbauspiel. Und einige Jungs, die ich am Sonntag noch nicht so viel gesehen hatte, haben sich in den Vordergrund gespielt.“ Namen wollte er da aber keine nennen. „Es geht jetzt erst einmal um die kollektive Verbesserung“, so Deuker.
Dazu gehörte auch, dass sich Beeck – im Unterschied zu Sonntag – einige richtig gute Chancen erspielte. Allein David Arize hatte in der ersten Halbzeit zwei vorzügliche Chancen: Einmal verzog er, allein aufs Tor zulaufend, am langen Eck vorbei (25. Minute), und das andere Mal parierte Borussias Keeper Juri Schüchter seinen platzierten Kopfball herausragend gut (33.).
Beide Treffer erzielten die Fohlen, die mit einer Mischung aus U23 und U19 antraten, dazu Ex-Profi Julian Korb als Leitwolf, in der ersten Halbzeit: Jeweils im Nachschuss trafen Kemal Cirpan (13.) und Josiah Uwakhonye (32.) – da hatte FC-Keeper Tim Seidenfaden jeweils keine Abwehrchance. Dem zweiten Treffer war freilich ein böser Abspielfehler vorausgegangen.
„Das Spielglück haben wir uns hoffentlich für Sonntag aufbewahrt“, resümierte Deuker. Dann kommt die U23 Fortuna Kölns zum Punktspiel ins Beecker Waldstadion.