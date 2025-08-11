Beeck-Torwarttrainer hütet das Oberbrucher Tor

Am Morgen des Spiels bekam Beecks Boss Werner Tellers einen ersten Anruf aus Oberbruch. „Werner, es sieht schlecht aus, wir haben keinen Torwart für das Spiel gegen euch heute Abend“, hieß es da. „Besorgt einen aus Kempen, Lieck oder sonst so – von wo, ist mir völlig egal, Hauptsache, ihr habt einen“, lautete Tellers‘ pragmatische Antwort. Gegen Mittag folgte der zweite Anruf: „Werner, wir haben auch von außerhalb keinen bekommen.“ Der zeitgleiche Beginn des Electrisize-Festivals in Erkelenz-Hohenbusch dürfte da eine gewaltige Rolle gespielt haben – das wirkt erfahrungsgemäß eben auch auf viele junge Fußballspieler wie ein Magnet.

Da war guter Rat nun also teuer. Immerhin sollte es für den A-Ligisten das offizielle Saison-Eröffnungsspiel sein – dank guter persönlicher Beziehungen zu Tellers hatte dieser die Partie zugesagt. Beeck hatte diese Partie angesichts des Klassenunterschieds von vornherein weniger als Test-, sondern eben als Einlagespiel angesehen.

Aus der Not kam dann diese Lösung heraus: Beecks Torwarttrainer Dirk Meier stellte sich beim OBC in die Kiste. Über mangelnde Arbeit konnte sich der 43-Jährige dann wahrlich nicht beschweren: Beeck siegte sage und schreibe mit 15:0 (7:0). „Was tut man nicht alles für den Verein? Das war heute schon sehr ereignisreich. Gegen ihren Torwarttrainer waren die Jungs natürlich natürlich noch einmal ganz besonders motiviert, gerade Marc Kleefisch“, meinte Meier.

Kleefisch erzielte gleich fünf Tore – bereits seine Vorbereitungstore elf bis 15. Jeweils doppelt trafen Marc Brasnic, Niklas Koppitz und Vinzent Zingel, die restlichen Tore gingen auf das Konto von Peer Winkens, Hauke Winkens, Luan Braun und Elias Khadraoui.

Schiedsrichter David-Markus Koj hatte bereits nach 87 Minuten ein Einsehen und pfiff die extrem einseitige Partie vorzeitig ab – die Enttäuschung darüber dürfte sich im Oberbrucher Lager in überschaubaren Grenzen gehalten haben. In den gleichen Regionen dürfte seinerseits für Beecks Coach Mike Schmalenberg der Erkenntniswert dieser Partie angesiedelt gewesen sein.

Der überhaupt höchste Beecker Testspielsieg der jüngeren Vergangenheit war dies aber dennoch nicht. Im September 2016 hatte der FC beim VfB Hochneukirch 16:1 gewonnen – und im August 2017, beim SSV Merkstein gar mit 17:0.