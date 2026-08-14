Beeck siegt zum zweiten Mal binnen vier Tagen 4:2

Anderer Gegner, gleiches Ergebnis: Wie schon gegen Bezirksliga-Aufsteiger Dynamo Erkelenz siegte Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck auch gegen Landesligist SV Breinig im nächsten Testspiel wieder mit 4:2. „Die Parallelen zum Dynamo-Spiel waren wirklich groß. Erneut haben wir außer den beiden Toren nur eine Chance zugelassen, hatten selbst noch weitere gute Gelegenheiten. Und auch wenn Breinig die Tore schön rausgespielt hat: In der Boxverteidigung sind wir einfach weiterhin noch zu luftig unterwegs“, bilanzierte FC-Coach Danny Fäuster.
Das größte Ärgernis aus Beecker Sicht ereignete sich aber eine Viertelstunde vor Schluss. Da erhielt Oliver Ploch die Rote Karte wegen Beleidigung seines Gegenspielers Joseph Mbuyi – wegen eines im Grunde harmlosen Spruchs aus dem Affekt heraus: „Du bist so ein Hund, Alter!“ Womit Beecks Abwehrmann auf Mbuyis ständiges Zweikampf-Nachgestochere reagierte. „Auch wenn Olivers Reaktion verständlich war: Wir müssen lernen, auch in solchen Situationen dennoch ruhig zu bleiben“, erklärte Fäuster – und hofft, dass Ploch im Mittelrheinpokalspiel beim SV Frauenberg Samstag in einer Woche wieder spielberechtigt ist.
Die Partie wurde als Einlagespiel beim Salingia-Cup in Jülich-Barmen ausgetragen. „Wir hatten eine starke Anfangsphase mit gutem Kurzpassspiel. Und das 1:0 haben wir dann auch erzwungen“, sagte Fäuster. Mehmet Yilmaz traf (15. Minute). Nur sieben Minuten später glich der von Beecks langjährigem Co-Trainer Dirk Ruhrig gecoachte SV aber aus. Fäuster: „Dadurch ist der SV deutlich mutiger geworden.“ In der Nachspielzeit gelang Lukas Stradza nach schönem Zuspiel von Niklas Fensky aber Beecks erneute Führung.
Diese hätte fünf Minuten nach der Pause Nico Czichi zwingend ausbauen müssen, köpfte völlig frei stehend eine Stradza-Flanke aber nur an die Latte. Was sich schnell rächen sollte: Sulayman Dawodu traf per Flachschuss zum 2:2 (59.). Und wie gegen Dynamo schnürte dann ein eingewechselter Stürmer einen Doppelpack zum 4:2. War es gegen Erkelenz Mehmet Yilmaz, so war diesmal Tim Beckers treffsicher, der gegen Dynamo noch einige Gelegenheiten liegengelassen hatte. Zunächst lochte Beckers Sekunden nach seiner Einwechslung auf Vorlage von Kapitän Merlin Schlosser zum 3:2 ein (73.), dann nach Vorarbeit von Salim Chekrouni zum 4:2 (89.).
Am Sonntag testet Beeck gegen einen weiteren Landesligisten. Dann tritt der FC ab 15 Uhr beim SV Eilendorf an, dem bisherigen Klub von Beckers, für den er sieben Jahre gespielt hat. Kurzfristig hat Beeck zudem ein weiteres und dann auch abschließendes Vorbereitungsspiel vereinbart: Am Mittwoch, 19. August, Anstoß 19.30 Uhr, tritt der FC bei Niederrhein-Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler an. Dort wird Beeck ein Wiedersehen mit einem Quartett feiern. Denn sowohl VfL-Coach Daniel Klinger als auch die Youngster Paul Gelber und Nick Rauschen und vor allem aber FC-Urgestein Sebastian Wilms trugen auch schon das schwarz-rote Trikot.