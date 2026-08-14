Beeck siegt zum zweiten Mal binnen vier Tagen 4:2 Der FC Wegberg-Beeck fährt dasselbe Ergebnis wie gegen Dynamo Erkelenz auch im Testspiel gegen Landesligist SV Breinig ein. Der Erfolg wird durch eine sehr harte Rote Karte für Oliver Ploch wegen Beleidigung seines Gegenspielers getrübt. von RP / Mario Emonds · Heute, 20:15 Uhr · 0 Leser

Beeck feiert einen weiteren Testspielsieg – Foto: Michael Schnieders

Anderer Gegner, gleiches Ergebnis: Wie schon gegen Bezirksliga-Aufsteiger Dynamo Erkelenz siegte Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck auch gegen Landesligist SV Breinig im nächsten Testspiel wieder mit 4:2. „Die Parallelen zum Dynamo-Spiel waren wirklich groß. Erneut haben wir außer den beiden Toren nur eine Chance zugelassen, hatten selbst noch weitere gute Gelegenheiten. Und auch wenn Breinig die Tore schön rausgespielt hat: In der Boxverteidigung sind wir einfach weiterhin noch zu luftig unterwegs“, bilanzierte FC-Coach Danny Fäuster.

Das größte Ärgernis aus Beecker Sicht ereignete sich aber eine Viertelstunde vor Schluss. Da erhielt Oliver Ploch die Rote Karte wegen Beleidigung seines Gegenspielers Joseph Mbuyi – wegen eines im Grunde harmlosen Spruchs aus dem Affekt heraus: „Du bist so ein Hund, Alter!“ Womit Beecks Abwehrmann auf Mbuyis ständiges Zweikampf-Nachgestochere reagierte. „Auch wenn Olivers Reaktion verständlich war: Wir müssen lernen, auch in solchen Situationen dennoch ruhig zu bleiben“, erklärte Fäuster – und hofft, dass Ploch im Mittelrheinpokalspiel beim SV Frauenberg Samstag in einer Woche wieder spielberechtigt ist. Die Partie wurde als Einlagespiel beim Salingia-Cup in Jülich-Barmen ausgetragen. „Wir hatten eine starke Anfangsphase mit gutem Kurzpassspiel. Und das 1:0 haben wir dann auch erzwungen“, sagte Fäuster. Mehmet Yilmaz traf (15. Minute). Nur sieben Minuten später glich der von Beecks langjährigem Co-Trainer Dirk Ruhrig gecoachte SV aber aus. Fäuster: „Dadurch ist der SV deutlich mutiger geworden.“ In der Nachspielzeit gelang Lukas Stradza nach schönem Zuspiel von Niklas Fensky aber Beecks erneute Führung.